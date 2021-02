Bebeklerde Kolik Nedir ? Kolik Belirtileri ve Tedavi Yolları Nelerdir ?

Bebeklerde Kolik Nedir?

Kolik, bir bebekte aşırı ağlama ve sinirliliktir. Bebeğinizde kolik varsa, her zaman ağlıyor gibi görünebilir. Kolik teşhisi konulabilmesi için bebeğin günde 3 saatten fazla, haftada 3 günden fazla, en az 3 hafta ağlaması gerekir. Kolik taşıyan bebekler, genellikle günün sonunda daha fazla huysuzlaşır, ancak aşırı ağlama her an ortaya çıkabilmektedir. Kolik, tıbbi bir durumdan kaynaklanmaz, ancak ağlamak, bebeğin havayı yutmasına ve bu durum da gaza, rahatsızlığa ve daha fazla ağlamaya neden olabilir.

Kolik Belirtileri Nelerdir ?

Yeni doğan bebeğiniz çok ağlıyorsa, şaşırmayın. Yaşamlarının ilk 3 ayında bebekler, günde 2 saate kadar ağlayabilirler.

Bebeğinizde kolik varsa, şunlara daha yatkındır:

Sebepsiz görünen bir şey için ağlar.

Akşam veya her gün aynı saatte ağlamaya başlar.

En az 3 hafta boyunca, haftada 3 günden fazla, her gün 3 saat veya daha fazla ağlar.

Normalden daha yoğun sesler çıkarır; ağlamaktan çok, tiz bir çığlık atar.

Bebeğinizi besleseniz veya sallasanız bile sakinleşmez.

Diğer Kolik Belirtileri

Kolikli bebeklerde ayrıca şunlarda görülebilir:

Yumruklarını sıkar.

Kollarını ve bacaklarını karınlarına doğru büker.

Karnı şişkin olur.

Ağladığında kırmızı, kızarmış bir yüze sahip olur.

Genellikle havayı yuttuğu için gözyaşı dökerken gaz geçirir.

Karın kaslarını sıkar.

Kolik Teşhisi Nasıl Koyulur ?

Doktor, bebeğinizin semptomlarından kolik olup olmadığını anlayabilir. Kolikten şüphelendiğinizde, doktorunuza yardımcı olmak için bebeğinizi gözlemleyerek, doktorunuza bildirebilirsiniz.

Doktorun, kolik teşhisinde aşağıdaki soruları sorması muhtemeldir:

Bebeğiniz ağladığında, ne kadar süreyle ağlıyor?

Ağlama sesi neye benziyor? Tiz mi yoksa normalden daha yüksek mi?

Onu telaşlı yapan şey nedir?

Onları sakinleştirmeye çalışırken neler yapıyorsunuz?

Bebeğiniz hangi sıklıkla, nasıl besleniyor?

Bebeğiniz kaka yaptığında dışkısı nasıl görünüyor?

Kolik Nasıl Tedavi Edilir ?

Bebeğiniz, 4 aylık olduğunda kolik rahatsızlığı kendiliğinden geçmektedir. O vakte kadar, aşağıda yer alan ipuçlarını deneyin.

Anne sütü mü yoksa mama mı?: Bazı ebeveynler, bebeklerini beslediklerinin veya emziriyorlarsa yediklerinin onları etkileyebileceğinden endişelenirler. Beslenme şekli, genel olarak bir kolik nedeni değildir, ancak tahrişe neden olabilir. Bebeğinizin ağlamasının farklı bir nedeni olabileceğini düşünüyorsanız, çocuk doktoru ile konuşun.

Daha az hava yutmalarına yardımcı olun: Gazı azaltmak için tasarlanmış özel bir şişe veya daha küçük bir delik olan bir emzik deneyin. Daha az hava yutmaları için yemek yerken onları oturtun. Emzirme sırasında ve sonrasında gaz çıkartmayı unutmayın.

Bebeğinizi ses ve hareketle yatıştırın: Hareket, bebeklerin sakinleşmesine yardımcı olur. Bebeğinizle birlikte bir ana kucağı ile dolaşın. Kombine sıcaklık ve ritim onları uyutabilir.

Onları tutun ve sallayın: Nazik hareket, gözyaşlarını durdurabilir.

Her şey başarısız olursa: Onları araba koltuğuna oturtun ve bir gezintiye çıkın.

Bebeğinizi sakinleştirmek için ses kullanın: Çoğu bebek, makinenin nazik uğultusuna iyi tepki verir.

Örneğin; giysi kurutucu, fan, vakum, elektrikli süpürge vb. gibi. Ayrıca, beşiğin yanında klasik müzik de dinletebilirsiniz.

Bebeğinizin Duyularını Sakinleştirin

Parlak ışıklar ve sesler, huysuz bir bebeği alt edebilir. Aşağıdaki durumlarda bebeğiniz sakinleşebilir: