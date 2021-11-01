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Aksiyon'da Neler var ?

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Over Kisti Ameliyatı

Over yani yumurtalık kistleri birçok çeşittir. Basit kistlerden, iyi huylu çeşitli kistlere, kötü huylu tümörlere kadar geniş bir yelpaze içindedir. Her over kisti ameliyat gerektirmediği...

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Kürtaj Nedir? Nasıl Yapılır?

Kürtajın kelime anlamı rahim içini küret denen alet ile kazımaktır. Ancak kürtaj rahim içindeki gebeliğin tahliyesi amacıyla yapılan ve vakum yöntemiyle gerçekleşen, kazıma işleminin uygulanmadığı...

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Sinan Canan

Prof. Dr. Sinan Canan 1972 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Türk biyolog, fizyoloji doktoru, sinirbilim uzmanı, araştırmacı ve yazardır. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi...

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Kondilom Tedavisi

Kondilom veya condilom, genital siğil demektir. Genital siğiller cinsel yolla bulaşan HPV virüsünün genital bölge derisinde yaptığı tahribatın sonucunda meydana gelirler. Kondilom tedavisi genellikle, siğillerin...

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Hindistan Cevizi Suyunun Faydaları

Özellikle sıcak havalarda tatil bölgelerinde popüler olarak tüketilen içeceklerden biri olan Hindistan cevizi suyunun faydaları genel sağlık üzerinde olduğu kadar cilt ve saç sağlığı üzerinde...

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