Haberler'de Neler var ?
Aksiyon'da Neler var ?
Bipolar Bozukluk Sorunu Olan Dünyaca Ünlü 12 İsim
Mariah Carey Mariah Carey listemizin başını çekmektedir, Ünlü Şarkıcı – Söz Yazarı Mariah’a; 2001 yılında bipolar bozukluk teşhisi konduktan sonra, People dergisine yıllarca “inkar ve...
Over Kisti Ameliyatı
Over yani yumurtalık kistleri birçok çeşittir. Basit kistlerden, iyi huylu çeşitli kistlere, kötü huylu tümörlere kadar geniş bir yelpaze içindedir. Her over kisti ameliyat gerektirmediği...
Kürtaj Sonrası Hamile Kalma Süreci Nasıl Olur?
Kürtaj operasyonu istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması için uygulanıyor olarak bilinse de düşük ve bozuk gebeliklerden sonra da rahim içindeki bozuk gebeliğin temizlenmesi için kürtaj operasyonu uygulanmaktadır....
Soğan Doğrarken Gözlerin Yaşarmaması İçin Ne Yapılır?
Hepimizin bildiği üzere soğan olmadan yemeklerin tadı tuzu olmaz. Bir tanesi bile bizi alt üst etmeye yeterken, yemeklerimize lezzet katsın diye biz onları üçer beşer...
Kürtaj Nedir? Nasıl Yapılır?
Kürtajın kelime anlamı rahim içini küret denen alet ile kazımaktır. Ancak kürtaj rahim içindeki gebeliğin tahliyesi amacıyla yapılan ve vakum yöntemiyle gerçekleşen, kazıma işleminin uygulanmadığı...
İlk Defa Çocuklu Tatile Çıkacaklara Tüyolar
Birçok annenin ve babanın ortak sorunudur, çocukla tatile çıkmak. O kadar ki cesaret edemeyen ebeveynler belki 5 yıl, belki daha fazla tatile çıkmayı rafa kaldırıyorlar....
Sinan Canan
Prof. Dr. Sinan Canan 1972 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Türk biyolog, fizyoloji doktoru, sinirbilim uzmanı, araştırmacı ve yazardır. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi...
Kondilom Tedavisi
Kondilom veya condilom, genital siğil demektir. Genital siğiller cinsel yolla bulaşan HPV virüsünün genital bölge derisinde yaptığı tahribatın sonucunda meydana gelirler. Kondilom tedavisi genellikle, siğillerin...
Hayatınızı 7 Günde Değiştirecek 6 Önemli Kural
Hayattaki monotonluk bazen can sıkıcı derecede insanı hayatından bezdirebilmektedir. Her zaman körü körüne kurallara bağımlı kalmak, ayıp olur diye düşünceleri dile getirememek vb. monotonluk uygulamaları...
Yüksek Tansiyon Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi
Yüksek tansiyon nedenleri arasında stres en önemli faktörlerden biri olurken, fiziksel aktivitenin eksik olması ve sağlıksız beslenme koşulları da ön plana çıkmaktadır. Hipertansiyon olarak da...
Hindistan Cevizi Suyunun Faydaları
Özellikle sıcak havalarda tatil bölgelerinde popüler olarak tüketilen içeceklerden biri olan Hindistan cevizi suyunun faydaları genel sağlık üzerinde olduğu kadar cilt ve saç sağlığı üzerinde...
Monako’da Gezilecek Yerler Ve Yapılacak Aktiviteler
1297 senesinde kurulmuş olan ve Avrupa kıtasında Kuzeybatı Akdeniz kıyılarında bulunan Monako, bir prenslik, aynı zamanda bağımsız bir şehir devleti olma özelliğini taşımaktadır. Resmi adı...