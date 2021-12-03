Çocuğunuzun gelişimini desteklemek ve yaşam boyunca sağlıklı olmasını sağlamak için, çocuklarda bağışıklığı güçlendiren besinler listemizde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak tüketmesini sağlayabilirsiniz. Bu besinler bağışıklığı güçlendirecekleri gibi, fiziki ve ruhsal sağlığı da desteklerler.

Sağlıklı ve doğal tüm besin kaynakları, bağışıklığın güçlenmesine az veya çok katkı sağlarlar. Ancak aşağıdaki besin kaynaklarının özellikle gelişim çağındaki çocukların bağışıklığının güçlenmesi üzerinde ciddi etkilerinin olduğu bilinmektedir.

Çocuklarda Bağışıklığı Güçlendiren Besinler Nelerdir?

Aşağıdaki besin kaynaklarını çocuğunuzun düzenli bir şekilde tüketmesi, bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler bırakacaktır. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olunması, vücudun hastalık ve enfeksiyonlara karşı daha dayanıklı hale gelmesini sağlar.

Baklagiller

Soya fasulyesi, mercimek ve diğer tüm fasulye çeşitleri başta olmak üzere baklagiller bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Zengin besin içeriklerine sahip olan baklagil çeşitlerinin, çocukların gelişimi üzerinde önemli faydalarının olduğu bilinmektedir.

D Vitamini İçeren Besinler

Bağışıklık için d vitamini içeren besinlere ayrıca yer vermek gerekir. Başta yumurta ve somon balığı olmak üzere d vitamini zengini besinlerin çocuklar tarafından düzenli bir şekilde tüketilmesi gerekir. Diğer yandan kısa aralıklarla güneş ışınlarına maruz kalmak da vücudun d vitamini ihtiyacını karşılaması için önemlidir.

Probiyotikler

Başta kefir ve yoğurt olmak üzere Probiyotiklerin çocuklarda bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Sağlık için önemli birçok faydası bulunan kefir ve doğal yoğurt, bağışıklığın iyileşmesi için etkili besinlerdir.

Kuruyemişler

Antep fıstığı, fındık, ceviz ve yağlı tohumlar başta olmak üzere neredeyse kuruyemiş çeşitlerinin tamamı çocuklarda bağışıklığı güçlendiren besinler arasında yer alırlar.

Bu besin kaynakları özellikle a ve e vitamini içerirler. Diğer taraftan selenyum ve potasyum açısından zengin mineral içeriklerine sahip olan kuruyemişlerin, Antienflamatuar etkileri ile bağışıklığı destekledikleri görülmüştür.

Tohumlar

Kabak, ayçiçeği ve keten tohumu gibi tohumların antioksidan etkilere sahip olduğu bilinmektedir. A ve e vitamini zengini bu tohumların Antienflamatuar etkileri, çocukların bağışıklığının gelişmesine yardımcı olur.

Sebzeler

Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzelerin düzenli olarak tüketilmesi, bağışıklığın güçlü hale gelmesine önemli katkıları vardır. Yeşil yapraklı sebzelerin yanı sıra sarımsak ve soğan gibi sebze çeşitlerinin de bağışıklığın güçlenmesine yardımcı oldukları bilinir.

Sarımsak ve soğanların içeriğinde B kompleks vitaminler, çinko ve selenyum gibi sağlık açısından önemli mineraller bulunmaktadır. Doğal olarak yetiştirilmiş sebzeler güçlü antioksidan içeriğine sahiptirler.

Brokoli, su teresi, karalahana, ıspanak, sarımsak ve soğan gibi sebzeler başta olmak üzere tüm çeşitlerin zengin e vitamini içerikleri ve vücudun serbest radikaller ile savaşmasına yardımcı oldukları bilinmektedir.

Meyveler

Narenciye çeşitlerinin yanı sıra kırmızı ve mor meyveler, çocuklarda bağışıklığı güçlendiren yiyecekler arasında yer alırlar. Yaban mersini, kiraz, böğürtlen, üzüm ve çilek gibi renkli meyvelerin zengin antioksidan özelliklere sahip olmaları hafıza üzerinde de olumlu etki bırakır.

Tüm meyve çeşitlerinin düzenli tüketilmesi, çocukların organ ve dokularında daha fazla koruma sağlayarak sağlıklı bir birey olmalarına yardımcı olurlar.

Su

En temel yaşamsal sıvı olan suyun her yaş grubu için önemi tartışılmaz derecede büyüktür. Yetişkinlerin günlük 2 litre su tüketmeleri tavsiye edilirken, çocuklarda ise ortalama 1, 5 litre su tüketilmesi faydalı bulunmaktadır.

Vücuda enerji veren herhangi bir özelliğinin olmaması, suyun kalori bakımından zayıf olmasına neden olmaktadır. Ancak suyun özellikle oksijen ve besin kaynaklarının organlara taşınmasında önemli rol oynaması, sıvılar arasında hayati öneme sahip olmasının nedenlerinden biridir.

Anne Sütü

Özellikle yeni doğan bebeklerde anne sütü en besleyici gıdadır. Bu yüzden bebeklere ilk yıllarda anne sütü dışında mümkün olduğu kadar farklı besinler verilmemelidir.

Anne sütünün içeriğindeki besin kaynakları hem bebeklik hem de yaşamın geri kalanında, çocuğunuzun daha sağlıklı olması için faydalıdır. Çocuklarda bağışıklığı güçlendiren besinler arasında anne sütü, tüm besin içerikleriyle en önemli besin kaynağıdır.