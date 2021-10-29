Anemi Nedir? Anemi Nedenleri ve Tedavisi

Yaygın olarak görülen bir rahatsızlık olmasa bile aneminin hasta üzerindeki ciddi etkileri uzun vadede yıkıcı bir seviyeye gelebilmektedir. Anemi nedenleri arasında birbirinden bağımsız olarak sayılabilecek birçok faktör bulunmaktadır.

İlerlemiş seviyede kansızlık olarak kabul edilen rahatsızlığın ilk aşaması olan demir eksikliği ise, toplumun önemli kısmında görülebilmektedir.

Anemi Nedir?

Temel görevi kandaki oksijeni taşımak olan kırmızı kan hücrelerinin içeriğindeki hemoglobin eksikliğinden kaynaklanan önemli bir hastalıktır diyerek, anemi nedir? Sorusunu cevaplayabiliriz.

Tıbbi literatürde anemi olarak anılan rahatsızlık aynı zamanda demir eksikliği veya kansızlık olarak da bilinmektedir. Hastalığa neden olan kandaki hemoglobin eksikliği, B12 vitamini, protein, çinko ve demir gibi elementlerin aşırı eksikliği nedeniyle de görülebilmektedir.

Rahatsızlığın demir eksikliğine sebep olması durumunda demir eksikliği anemisi şeklinde adlandırılan farklı türleri de bulunmaktadır.

Vücudun ileri düzeyde demir eksikliği yaşaması sağlık açısından tehlikeli bir durumdur. Demir, kırmızı kan hücrelerinin üretilmesi ve oksijenin vücudumuzdaki bütün hücrelere sağlıklı bir şekilde taşınması için hayati besinlerden biridir.

Aneminin ilerlemiş seviyesi yaygın olmasa da demir eksikliği anemisi aslında ileri seviyeye göre daha yaygındır. Ancak birçok insan bunun farkında değildir. Bunun sebebi eksikliğin yıllarca herhangi bir semptom vermemesi ve hasta üzerinde önemli etkiler göstermemesidir.

Hamile kadınların yanı sıra adet gören kadınlarda demir eksikliği daha fazladır. C vitamini ve demir eksikliği, vücudun besin içeriklerini emme yeteneğini azaltarak bağırsak hastalıklarının görülmesini de neden olabilir. Anemi rahatsızlığından en fazla etkilenen grup hamilelik, emzirme ve doğum sürecinde olan kadınlardır. Ancak rahatsızlık erkekler üzerinde de yaygın olarak görülebilir.

Anemi Nedenleri Nelerdir?

Halk arasında kansızlık olarak da adlandırılan anemi, nedenleri bakımından farklılık gösterse de daha çok protein, b12 vitamini, çinko ve demir eksikliğinden dolayı görülmektedir.

Bu eksikliklerin temel nedeni ise kişinin sağlıklı bir şekilde beslenmemesi veya çeşitli sağlık sorunları nedeniyle besin içeriklerinin vücut tarafından emilmemesidir.

Anemi Belirtileri Nelerdir?

Genel olarak demir eksikliği belirtileri şunlardır;

Kişinin kendini sürekli yorgun hissetmesi

Aşırı iştahsızlık

Öğrenme zorluğu çekme

Gelişim çağındaki çocuklarda büyüme zorluğu

Hamile kadınlarda düşük yapmak ve ölü doğum

Çalışmak için kendini isteksiz hissetmek

Burnun, gözlerin ve derinin iç kısımlarında şişmeler

Nefes darlığı

Çamur, buz veya kil gibi garip şeyleri yeme isteği

El ve ayakların sürekli üşümesi

Dilin şişmesi ve ağrıması

Kalp atışlarının hızlı ve düzensiz olması

El tırnaklarının kırık olması

Sık tekrar eden baş ağrıları

Genel belirtiler arasında yer almaktadır.

Demir Eksikliğini Önlemenin Yolları

Demir eksikliğini önlemenin en önemli yolu hiç şüphesiz ki demir açısından zengin besinler tüketmektir. Sebze ve hayvansal gıdalardan ihtiyacınız olan demir miktarını rahatlıkla karşılayabilirsiniz. Yumurta ve süt önemli birer demir kaynağı olarak bilinse de bu kanı oldukça yanlıştır.

Yeşil ve koyu yeşil yapraklı sebzeler, muz, bezelye ve fasulye gibi besinler demir açısından zengindir. Diğer yandan ceviz, keten tohumu ve dana karaciğeri gibi besinlerin de ciddi oranda demir içerdikleri bilinmektedir.

Anemi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Demir eksikliği tedavisi genellikle diyet değişiklikleri ve demir takviyesi ile tedavi yapılmaktadır. Kan eksikliği olduğundan şüphe duyuyorsanız öncelikli olarak bir doktora danışarak, tedavi sürecine başlamanız sağlıklı olacaktır.

Diğer taraftan tedaviyi desteklemek için doktorunuzun da tavsiyesi üzerine demir zengini besinleri düzenli olarak tüketmeniz önemlidir. Uzun süre demir eksikliği yaşanması kabızlık ve karaciğer hasarı gibi farklı sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olabilir.