THY Hissesi Sert Düşüşün Ardından Toplarlanmaya Çalışıyor

THY Hisse İşlem Hacmi ;

THY Hisse işlem hacmi güncel olarak 66.26 M adet değerindedir. THY’nin KAP açıklaması doğrultusunda şirket, 2020 senesinin Ağustos ayında yıllık %65 oranında gerilemeyle 2.6 M yolcu taşımıştır. Kapasitenin yıllık %66 oranında azaldığı ayda doluluk oranı %67.6 olarak gerçekleşti. İç hat doluluk oranı %75.8, dış hat doluluk oranı ise %65.2 olarak açıklandı. Veriler önceki ayın yıllık performansına göre kıyasla biraz yavaş olsa da toparlanma olduğuna işaret etmektedir. THY’nin ilk 8 aylık kapasite ve yolcu düşüşü sırasıyla; %59 ve %61 oranlarındadır. Doluluk oranı ise %81.2 oranından %73.8 oranına düşmüştür. Hatırlanacağı üzere şirket yetkilileri, 2020 Ağustos ortasındaki 2Ç20 sonuçları konferansında 2020’de, 2019 kapasitesine göre %55 oranında düşüş, yolcu sayısında da %60 oranında daralma senaryosunu baz aldıklarını tekrarlamış, kısa-orta hatlarda toparlanmanın 2022 senesinde, uzun hatlardakinin ise 2023’de olabileceğini belirtmişlerdir.

THY Hisse Grafiğini takip etmek için : https://kapalicarsi.net/hisse/thy-hisse/

Türk Hava Yolları Borsa

THY, büyük ölçüde covid-19 hastalığı önlemleri içerisindeki uçuş kısıtlamaları sebebiyle, 2020 senesinin 2. Çeyreğinde 2.234 M TL net zarar açıkladı. Şirketin açıklanan net zararı bu dönemde 538 M TL ertelenmiş vergi gideri ve özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların zararında 504 M TL pay kaydedilmiş olması sebeplerine bağlı olarak -1.528 M TL olan piyasa ortalama beklentisinin ve tahminlerin -1.542 M TL’nin üstünde olmuştur. THY’nin toplam yolcu sayısı, 2020 senesinin 2. çeyreğinde covid-19 önlemleri doğrultusundaki kısıtlama sebepleriyle, yıllık bazda %93.7 oranında düşmüştür. Fakat THY, bu dönemde kargo operasyonlarına ağırlık vermiş ve kargo hacmi ton bazında yıllık sadece %6.9 oranında azalmıştır. THY’nin satış gelirleri böylece TL bazında yıllı %66.9 oranında düşerek, piyasa ortalama tahmini 6.030 M TL ve tahminlere göre 5.946 M TL paralelinde, 6.177 M TL olarak gerçekleştirildi.

Güncel THY Hisse Yorumları

2020 senesinin 2. Çeyreğinin FAVÖK’ü ise yıllık bazda %48.4 oranındaki düşüşle 1.164 M TL olarak, piyasa beklentisi 951 M TL ve tahminlerin 1.017 M TL’nin üzerinde olmuştur. THY’nin covid-19 salgını etkisi altındaki 2020 senesinin 2. çeyreğinde kargo çalışmalarının desteği ile operasyonel karlılık elde edilebilmiş olmasının takdir edilebileceğini, fakat net zararının beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olması nedeni ile piyasa ilk tepkininin negatif olabileceği düşünülmektedir. THY’nin toplam yolcu sayısı, uçuş kısıtlamaları önlemleri sebebiyle 2020 senesinin 2. çeyreğinde yıllık bazda %93.7 oranında azalmış, yolcu doluluk oranı ise 13.1 t.p düşerek, %67.2 oranında gerçekleşmiş. Bunun yanı sıra, yolcu birim gelirleri Dolar bazındaki yıllık %19.7 oranında artış sağlayarak Dolar 8.72 seviyesine ulaştı.

THY Kargo Birim Gelirleri

Kargo birim gelirleri ise geçtiğimiz senenin yaklaşık 2 katı üstüne ulaştı. Böylece kur etkisi ve yolcu doluluk oranındaki gerileme durumuna karşın AKK başına elde edilen birim gelirler, yıllık %28.9 oranında artış yaparak, 7.67 Dolar olarak gerçekleşti. Birim giderler ise sabit giderlerin de baskısıyla yıllı %732.9 oranında artarak 57.28 Dolar’a yükseldi. Böylelikle THY’nin 2020 senesi 2. Çeyreği satış gelirleri, kargo gelirlerindeki yıllık %90.1 oranındaki artışın desteği ile dolar bazında %71.7 oranında düşerek 901 M Dolar’a FAVÖK payı, net diğer çalışma gelirleri, Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar ve zararlarından elde edilen paylar ve devlet teşvik gelirler haricindeki hesaplamalara göre yıllık 9.6 y.p. artış yaparak %25.4 oranına ulaştı.

THY Borsa Hissesinin Geleceği

FAVÖK, dolar bazında yıllık %54 oranında azalarak, hesaplamalara göre 229 M Dolar olarak gerçekleşti. THY’nin FAVÖK’ü de geçtiğimiz senenin aynı dönemine karşılaştırmayla %56 oranında azalarak, hesaplamalara göre 170 M Dolar olarak gerçekleşti ve FAVÖK payı yıllık 6.7 y.p. arttı. THY, 2020 senesinin 2. çeyreğinde kur etkisi ile geçen senenin aynı döneminin 24.4x üstünde, 782 M TL net diğer faaliyet geliri kaydetti. Şirketin net finansal giderleri ise yıllık %59.3 oranında artarak 733 M TL olarak gerçekleşti. THY, 2020 senesinin 2. Çeyreğinde Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlarından 504 M TL tutarında zarar kaydetti. Buna bağlı olarak bu dönemde 538 M TL tutarında ötelenmiş vergi gideri kaydedilmesiyle net zarar 2020 senesinin 2. Çeyreğinin sonunda 2.234 M TL’ye ulaştı. Şirketin 2020 senesinin 2. çeyreğinin sonundaki net borcu 10.5 Milyar Dolar’a yükselmiştir.

THY Hisse Durumu

THY hisse konusu doğrultusunda; operasyonel karlılık beklenenin üstünde THY 2020 senesinin 2. çeyreğinde 2.2 Milyar TL zarar: 6.2 Milyar TL satış ve de 1.2 Milyar TL VAFÖK açıklamıştır. THY’nin çalışma sonuçları tahminlerin ve piyasa beklentisinin üzerinde seyrederken, net zarar kalemi tahminlerinden daha kötü oldu. Satış ve VAFÖK’ün beklentilerin üzerinde seyretmesinin sebebi, beklentinin üstünde gerçekleşen gelirler ve beklentinin altında gerçekleşen personel ve de bakıp giderleridir. Diğer taraftan VAFÖK, beklentilerin üstünde gerçekleşirken, beklentiden yüksek gerçekleşen net finansal giderler ve iştiraklerden zarar etme sebepleri ile net zarar kalemi tahminlerin üstünde oldu.

Yolcu Uçuş Gelirleri

Yolcu uçuş gelirleri sınırlı olarak 107 M Dolar civarında gerçekleşirken, kargo birim gelirinin 2019 senesi 2. çeyreğine oranla 2 katına yükselerek, ton başına 748 M Dolar dolaylarında gerçekleşmiştir. Hatırlatmakta fayda var; yolcu uçuşlarının durması ile kargo kapasitesi, anında düşüş gösterdi ve birim fiyatlamada anormal bir yükseliş yaşandı. THY hisse durumu ve hisse grafiğini kapalicarsi.net adresinde görebilirsiniz.