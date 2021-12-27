Mesut Özil Kimdir?

Mesut Özil, 15 Ekim 1988’de Almanya’nın Gelsenkirchen şehrinde dünyaya gelmiştir. Müslüman Ve Türk olan Mesut Özil Alman vatandaşıdır.

Mesut Özil, 1970’li yıllarda Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bulunan Hışıroğlu köyünden Almanya’ya göç etmiş Mustafa ve Gülizar Özil çiftinin 4 çocuğundan 2.sidir. Mesut Özil‘in bir ağabeyi, iki de kız kardeşi vardır. Mesut Özil‘in ağabeyi Mutlu Özil’de kendisi gibi futbolcudur.

Mesut Özil 17 yaşında Alman vatandaşlığına karar vermiş ve futbol kariyerine başlamıştır. İlk olarak Almanya U-19 takımı için oynamaya başlamıştır.

Mesut Özil jy4442006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga‘da mücadele eden Schalke 04’e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. 2008 yılında SV Werder Bremen‘e transfer oldu. Almanya ile 2010 Dünya Kupası’nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010’da La Liga takımlarından Real Madrid‘e transfer oldu. 2013 yazında transfer döneminin son gününde Premier League takımlarından Arsenal‘e 42,5 milyon £ karşılığında transfer oldu. Ayrıca Mesut Özil, bu transferiyle Real Madrid’e tarihindeki en fazla kazanç sağlayan dördüncü futbolcu olmuştur. 25 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe‘ye transfer olmuştur.

9 yıl boyunca Almanya forması giymiş ve çıktığı 92 millî maçta 23 gol atıp 40 asist yapmış ve buna ek olarak; Almanya millî takımının 2014 Dünya Kupası’nı kazanmasına da doğrudan katkı sağlamıştır.

2014 Türkiye Güzellik Kraliçesi Amine Gülşe ile 2019 yılında hayatını birleştiren Mesut Özil’in 2020 yılında Eda isminde bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.