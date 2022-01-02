Miyom Nedir Belirtileri Nelerdir?

Miyomlar, rahim duvarını oluşturan düz kas tabakası olarak bilinen miyometriumdan kaynaklanan selim huylu kitlelerdir.

Miyomlar her zaman belirti vermeyebilir, genellikle jinekolojik kontroller sırasında rastalanırlar.

Belirti veren miyomlar da genellikle rahim içinde oluştukları ve bulundukları yere, aynı zamanda kitlenin büyüklüğüne göre şikayetlere sebep olabilirler.

Miyomlar genellikle intramural miyom denilen, rahimin katları arasında, orta tabakada oluşurlar. İntramural miyomlar, çaplarına ve rahim zarına baskı yapıp-yapmamalarına göre adet sancısı, adet düzensizliği, adet dışı kanamalar, anormal vajinal kanamalar gibi belirtiler verirler.

Subseröz denilen rahimin dış duvarına yakın olan miyomlar, çok büyük çaplara ulaşmadıkça fazla şikayet vermezler. Büyük çaplarda mesaneye veya bağırsaklara baskı yaparak sık idrara gitme, sıkışma hissi, kabızlık gibi belirtiler verebilirler.

Submüköz denilen rahim iç yüzeyinde bulunan miyomlar da düzensiz kanamalar, uzamış adet kanamalarına sebep olmaktadırlar.

Vajene doğmuş miyomlar da vajinada kitle hissi, ililişki sırasında ve sonrasında kanama belirtileriyle tespit edilebilir.

Miyomlar kısırlık sebebi değildir. Ancak bulunduğu yer ve çaplara göre gebe kalınmasında zorluk çıkaracağı düşünülen miyomlar alınabilir.

Miyom Neden Oluşur?

Miyomlar, miyometrium dediğimiz, rahimin orta katmanını oluşturan, düz kas tabakasından oluşurlar.

Uterusun yani rahimin düz kas tabakasında, miyometriumda hücrelerin çoğalarak bir kitle oluşturmasıyla, ultrasonda görülen selim huylu kitleler oluşur.

Miyomlar üreme çağı boyunca her kadında görülebilir, menopoz dönemiyle beraber geriler ve yok olurlar. Bu sebepten dolayı miyomların östrojen hormonu etkisiyle oluştukları düşünülmektedir. Kesin bir sebep, kesin bir genetik bağlantı bulunmamaktadır.

Miyom Tedavisi

Miyomlar rahimin düz kas tabakasından gelişen selim huylu tümörlerdir. Çoğu zaman tesadüfen kontroller sırasında tanı alırlar.

Ancak düzensiz veya fazla miktarda adet kanamaları, adet sancıları, idrar yapamama veya sık idrara gitme kabızlık şikayetlerine yol açabilecek durumlar da, miyomların rahim içinde bulunduğu yer ve büyüklüklerine göre yaşanabilir.

Ancak şikâyete sebep olan miyomlar tedavi edilmelidir. Miyomların tedavisi genellikle cerrahi yöntemlerle yapılır. Açık veya kapalı miyomektomi ameliyatları ile miyomlar alınır.

Rahimin iç tabakasındaki submüköz miyomlar, histeroskopi dediğimiz vajinal yolla kapalı ameliyat yöntemi ile alınmaktadır.

Miyomlar Kansere Dönüşür mü?

Miyomlar rahimin düz kas tabakasından oluşan selim huylu kitlelerdir.

rahimin düz kas tabakasından oluşan selim huylu kitlelerdir. Kötü huylu miyomlar çok nadirdir. Leiomiyosarkom olarak adlandırılmaktadır. Miyom tespit edilen hanımların 1/1000-1/10000 inde görülebilir.

tespit edilen hanımların 1/1000-1/10000 inde görülebilir. Mevcut miyomlar ın kansere dönüşmesi ise yok denecek kadar azdır.

ın kansere dönüşmesi ise yok denecek kadar azdır. Klasik bilgilerimize göre miyomlar kansere dönüşmezler .

Miyomektomi Nedenleri

Miyomektomi, miyomların çıkartılması ameliyatına verilen isimdir. Miyomektomi, her miyom varlığında yapılmaz. Büyük miyomlar, kanama düzensizliği yapanlar, mesaneye ve barsaklara baskı yapan miyomlar, rahim içindeki submüköz miyomlar ancak gerektiğinde alınmaktadır.

Miyomektomi Ameliyatı Sonrası

Ameliyat sonrası bir veya iki gün hastanede kalış süresi vardır. Bir hafta içinde normal hayata aynen devam edilebilir. Ameliyat sonrası karın ve kasık ağrıları yaşanabilecek şikayetlerdir. Adet zamanı beklenenden önce olabilir.

Ameliyat öncesi adet kanaması fazla olan hanımların, adet sancısı çekenlerin, sık idrara çıkan veya defekasyon zorluğu çekenlerin şikayetleri hızla düzelmektedir.

Miyomektomi Sonrası Gebelik

Miyomektomi ameliyatı büyük miyomların düşük veya erken doğumlara sebep olabilecekleri, rahim içinde yer kaplayan submüköz miyomların ise gebeliğe engel olabilecekleri düşüncesiyle yapılmaktadır. Bu durumlarda rahim içi submüköz miyomların histeroskopik yöntemle alınmasından hemen sonra gebelik planlanabilir.

Büyük miyomlar alındıktan sonra rahimin düz kas tabakası olan miyometriumun toparlanması için yaklaşık 1 yıl bekledikten sonra gebelik planlanması istenir,