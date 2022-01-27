Sivas gezilecek yerler daha çok Selçuklu eserlerinin muhteşem detaylarını yansıtan yapıları ile dikkat çekiyor. İç Anadolu bölgesinin kadim şehirlerinden olan Sivas, sıcakkanlı insanı ve zengin mutfak kültürü ile de hafızalarımızda farklı bir yere sahiptir.

Sivas Gezilecek Yerler Listesi

Sivas gezi rehberi listenizde yer verebileceğiniz, şehirde bulunan doğal ve tarihi alanlardan bazıları şunlardır;

Sızır Şelalesi

Gemerek ilçesine bağlı Sızır kasabasında yer alan şelale, çevre illerden gelen vatandaşların da yoğun ilgisi ile karşılanmaktadır.

Şelale çevresinde bulunan balık lokantalarında burada yetiştirilen alabalıklar ile hazırlanan muhteşem lezzetleri tadabilirsiniz. Sivas şehir merkezine 136 kilometrelik mesafede bulunan şelale, Kayseri’ye ise daha yakın mesafededir.

Divriği Ulu Camii

Sivas gezilecek yerler listesinde en önemli tarihi yapılardan biri olan Divriği Ulu Cami, Selçuklu döneminde inşa edilmiş yapılardan biridir. Caminin yapım yılı 1228 olup, özellikle taç mahal kısımdaki süslemeler dikkat çekicidir. Bilindiği üzere Sivas, Selçuklu eserlerinin oldukça yoğun olduğu illerimizden biridir.

Sivas Çifte Minareli Medrese

1277 yılında inşa edilen Çifte Minareli Medrese, şehir merkezinde yer almaktadır. Günümüze kadar sağlam bir şekilde ayakta kalmayı başaran tarihi yapının mimari özellikleri dikkat çekicidir.

Özellikle tıp eğitimi vermek için kurulan medresenin, tarihte birçok İslam aliminin yetişmesinde vesile olduğu da bilinmektedir.

Sivas Kale Camii

Yine şehir merkezinde inşa edilen yapılardan biridir. Osmanlı yapılarından biri olan camii 1580 yılında inşa edilmiştir. Minber ve mihrap da bulunan mermer süslemeler, caminin en önemli özellikleri arasındadır.

Dikdörtgen plan üzerine inşa edilmiş Sivas Kale Camii, günümüzde de halen ibadet amacıyla kullanılmaktadır.

Hafik Gölü

Sivas gezi rehberi listenizde yer verebileceğiniz doğal güzelliklerden biri olan Hafik Gölü, çevresinde kampçılık için elverişli alanları ile dikkat çekmektedir. Sivas şehir turizmi için önemli bir doğal ayrıntı olan gölün çevresinde, günübirlik ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz farklı tesislerde bulunmaktadır.

Gökpınar Gölü

Gürpınar ilçesi sınırlarında yer alan ve Sivas‘ta bulunan önemli doğal güzelliklerinden biridir. İlçe merkezine uzaklığı 10 kilometre olan Gökpınar Gölü, çevresindeki piknik alanları ile havanın iyi olduğu günlerde ziyaretçi akınına uğramaktadır.

Şifaiye Medresesi

1217 yılında Selçuklular tarafından kurulan Şifaiye Medresesi, cumhuriyet kurulana kadar aynı amaçla hizmet vermiştir. Anadolu’da kurulan en eski hastanelerden biri olarak da kullanılan medrese, tuğla işçiliğinin en güzel örneklerinden birini yansıtmaktadır.

Medresenin dış kısmı kesme taş işçiliği ile inşa edilirken, iç detaylarda tuğla işçiliğinin inceliklerini görmek mümkündür. Sivas‘ta birçok Selçuklu eseri bulunurken, Şifaiye Medresesi bu eserler arasında önemli bir yere sahiptir.

Buruciye Medresesi

1271 yılında inşa edilen medrese, tıp alanında eğitim vermek için kurulmuştur. Kesme taş işçiliği ile dikdörtgen plan üzerine inşa edilen medrese, tarih boyunca birçok tıp insanın yetişmesine vesile olmuştur.

Gök Medrese

Gök Medrese, Sivas gezilecek yerler denildiğinde akla ilk gelen yerlerden biridir. Özellikle medresenin giriş kısmında yer alan muhteşem Selçuklu süslemeleri, bu yapıyı turizm için daha önemli kılmaktadır.

Medresenin iki minaresi olmakla birlikte, iç süslemelerinde de ince detaylar hâkimdir. Medresenin kuruluş yılı 1271 olarak nitelendirilirken, 1926 yılında müzeye çevrilmiştir. Evliya çelebi seyahatname isimli kitabında, bir benzerinin daha yapılamayacağını iddia ettiği medrese şehir merkezinde yer alıyor.

Sivas Kongre Binası Atatürk ve Etnografya Müzesi

Müze Atatürk‘ün Sivas Kongresi yaptığı dönemlerde karargah olarak kullandığı yapılardan biridir. Burada Atatürk‘e ve arkadaşlarına ait kişisel eşyaları görmek mümkündür. Ayrıca Milli Mücadele dönemine ait çeşitli eserler de Sivas Kongre Binası Atatürk ve Etnografya Müzesi içerisinde sergilenmektedir.

Sivas Eğri Köprü

1200’lü yıllarda yapılan Eğri Köprü, Kızılırmak üzerine inşa edilmiştir. 5 metre yüksekliğe sahip olan tarihi köprünün 180 metre uzunluğu bulunmaktadır. Köprünün eğik olarak inşa edilmesi nedeniyle bu isimle anılmaktadır.

Sivas Arkeoloji Müzesi

Tarihi eserlere merakınız bulunuyorsa, Sivas Arkeoloji Müzesi‘ne gezilecek yerler listenizde yer verebilirsiniz. Özellikle Selçuklu eserlerinin ağırlıkla sergilendiği müze içerisinde Bizans, Roma ve Osmanlı dönemi eserlerini de bulmak mümkündür. Müzenin teşhir salonlarında kalkolitik ve Eski Tunç Çağı‘na ait birçok eserde bulunmaktadır.

Karşıyaka Mesire Alanı

İl merkezinde bulunan mesire alanı, günün stres ve yorgunluğunu yaz aylarında üzerinizden atmak için ziyaret edebileceğiniz doğal güzellikler arasındadır. İçerisinde yapay şelaleler ve göletlerin bulunduğu yeşillik alan, Sivaslı vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanmaktadır.