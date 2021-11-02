Motosikletle Türkiye Turu İçin Tavsiyeler Nelerdir?

Motosiklet ile yolculuk bazıları için korkutucu olsa da birçok insan tarafından aksiyon dolu ve keyifli bir seyahat olarak düşünülür. Özellikle Türkiye’deki virajlı yollar, hız tutkunları için sürat ve rüzgârı hissederek yolculuk vazgeçilmez bir deneyim olacaktır. Manzaranın, sürüş keyfinin tadına vararak enfes bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Otomobille gezerken yaşadığınız park sorununu motosikletle yaşamıyorsunuz ayrıca araçla giremediğiniz birçok yeter motorunuzla girebilirsiniz. Kaskınızı taktıktan sonra en ücra köşeye, en engebeli yollara bile ulaşabiliyorsunuz.

Karaburun Yarımadası: İzmir Gülbahçe’den başlayıp Balıklıova, Mordoğan ve Karaburun’dan sonra Salman Köprü’yü de geçerek yarımada turunu tamamlayabilirsiniz. Harika manzaralar, nefes kesen gün batımı ile kızıllıklar eşliğinde keyifli bir motosiklet turu deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu tur ortalama 120 km sürecektir.

Gökçeada-Bozcaada: Yine İzmir taraflarından devam edecek olursak Ezine’deki Geyikli Limanı’ndan feribot aracılığı ile adalara ulaşabilirsiniz. 900 km gibi uzun sürecek bu yolculuk virajlı, engebeli ve doğal güzelliklerle dolu olacak. Gökçeada’daki Rum Köylerine, zeytin ağaçlarının aralarından geçerek Tepeköy ve Bademli’ye ulaşmadan yolculuğu bitirmeyin.

Artvin- Ardahan: Yemyeşil bir doğa, nefes kesen virajlar, göller ve daha doyamayacağınız birçok güzellik bu rotada yer alıyor. Karadeniz’in yeşili, mis gibi oksijeni ile eşsiz bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Tirilye-Gemlik: Biri doğuda biri batıda yer alan Bursa’nın iki şirin ilçesi arasındaki yol güzergâhında zeytin ve zeytinyağı satan teyzeler, dükkânlara sıkça rastlayabilirsiniz. Tirilye’den başlayıp Mudanya, Kurşunlu ve Gemlik’e uzanan yemyeşil yolda baharı yaşayabilir, Tirilye sokaklarında keşfe çıkabilirsiniz.

Akbük- Kemer Yolu: Akbük Koyundan başlayıp Ortaca ve Fethiye üzerinden Kemer’e kadar uzanan motosiklet rotası, sahil şeridinde yolculuk yapmak isteyenler için harika bir alternatif olacaktır. Ayrıca kamp yapmak isteyenler için de manzaranın tadını çıkararak doya doya uzun bir tatil planlayabilirsiniz. Bu yolculuk 483 kilometre sürecektir.

Kaz Dağları: Kaz Dağları’nın muhteşem havasını duymayan kalmamıştır. Bu oksijeni içinize çekerek Asos, Behramkale, Truva gibi antik kentlerde geziye çıkarak Adatepe’deki butik otele dönüştürülmüş taş evde konaklayabilirsiniz.

Van Bitlis Yolu: 400 kilometrelik bir kısmı Van’da bir kısmı Bitlis’te bulunan bu motosiklet rotasında hem tarihi hem de doğal güzellikleri görme imkânı buluyorsunuz. Her mevsim farklı güzelliğe sahip olan bu rota Van Gölü’nün çevresinde yolculuk yapmanıza olanak sağlıyor.

Trabzon Artvin Yolu: Yaklaşık 300 kilometrelik bu motosiklet rotası sayesinde Karadeniz’in yağmur ormanlarını, sahillerini ve yaylalarını görme imkânına erişeceksiniz. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ayrı bir keyif veren bu rotada Kaçkar

Dağları’nın manzarasında keyifli bir sürüş elde edeceksiniz.

Kumbağ Şarköy Yolu: Eğer İstanbul’da veya yakın illerde yaşıyorsanız ve hafta sonu küçük bir kaçamak yapmak, çok uzaklara gitmek istemiyorsanız bu motosiklet rotasını tercih edebilirsiniz. İstanbul’a bir buçuk saat uzaklıkta yer alan rota ile üzüm bağlarının kokusu, manzarası ve keskin virajları ile muhteşem bir yol.