Yüksek Tansiyon Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Yüksek tansiyon nedenleri arasında stres en önemli faktörlerden biri olurken, fiziksel aktivitenin eksik olması ve sağlıksız beslenme koşulları da ön plana çıkmaktadır.

Hipertansiyon olarak da adlandırılan yüksek tansiyon, değişen yaşam koşulları nedeniyle günümüzde birçok insanda görülen sağlık sorunlarından biridir. Birçok kişide genellikle sessiz olarak ilerleyen hipertansiyon, ileri boyutta ciddi bir tedavi gerektiren rahatsızlıklar arasında sayılır.

Yüksek tansiyonun kontrol altına alınmaması halinde, farklı sağlık problemlerinin ortaya çıkması mümkün olduğu gibi sosyal yaşamın kısıtlanmasına da neden olabilmektedir.

Yüksek Tansiyon Nedir?

Hipertansiyon kan basıncı artışı ile karakterize olan kronik rahatsızlıklar arasındadır. Kalbin işlevinde aşırı yüklenmeye sebep olarak kanın pompalanması ve vücudun diğer bölgelerine doğru bir şekilde dağıtılması işlemini bozmaktadır.

Yüksek tansiyonun doğru şekilde tedavi edilmemesi halinde hastanın sağlıklı yaşamı üzerinde ciddi etkiler bırakabilir. Kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, arter anevrizması, felç, enfarktüs ve birçok sağlık problemi için risk oluşturmaktadır.

Yüksek Tansiyon Nedenleri Nelerdir?

Hipertansiyon nedenleri arasında sayılabilecek en önemli faktörler şunlardır;

Aşırı kilolu olmak yüksek tansiyon nedenleri arasındadır.

arasındadır. Stresli bir yaşam sürmenin tansiyonun yükselmesi nde önemli etkiler gösterdiği bilinmektedir.

nde önemli etkiler gösterdiği bilinmektedir. Sigara ve alkol kullanımı birçok sağlık problemine sebep olduğu gibi yüksek tansiyon problemine de neden olabilir.

birçok sağlık problemine sebep olduğu gibi yüksek tansiyon problemine de neden olabilir. Fiziksel aktivitenin yetersiz olması tansiyonu yükselten unsurlar arasındadır.

arasındadır. Yapılan araştırmalar çok tuzlu gıdalar tüketen kişilerin yüksek tansiyon a daha fazla yatkın olduğunu göstermektedir.

a daha fazla yatkın olduğunu göstermektedir. Bunun dışında şeker hastalığı, yaşlılık, hızlı değişen kolesterol seviyeleri gibi çeşitli etkenler hipertansiyon için önemli risk faktörleri olarak görülmektedir.

Hipertansiyon Belirtileri Nelerdir?

Hipertansiyon genellikle sessiz ilerleyen bir hastalık olup, belirtileri daha çok tansiyonun çok yüksek seviyelere çıkması ile görülebilir. Aşağıdaki belirtilerin sıklıkla görülmesiyle uzun süre devam etmesi durumunda, vakit kaybetmeden doktorunuza muayene olmanız erken tanı için önem taşımaktadır.

Bulanık görme

Kulak çınlaması

Sık tekrar eden baş dönmesi

Göğüs kısmında sık ve uzun süre devam eden ağrılar

Şiddetli ve sebepsiz baş ağrıları

Burun kanaması

Sürekli kendini halsiz hissetme

Gibi semptomlar, yüksek tansiyon belirtileri arasında yer almaktadır.

Hipertansiyon Tedavisi

Hipertansiyon tedavisinde ilaçlı tedavi yöntemleri kullanılır. Bunun dışında doktorunuz yaşam ve beslenme koşullarınız da değişiklik yapmanızı tavsiye edecektir. Tıbbi tedavi yöntemlerinin yanı sıra beslenme ve yaşam koşullarında değişiklik yapmak, yüksek tansiyonu önleyici faydalar sağlayacaktır.

Bir yandan tıbbi tedavi yöntemlerine başvururken diğer yandan özellikle beslenme rutinin sağlıklı olmaması, tıbbi tedaviyi de olumsuz etkilemektedir. Doğal tedavi yöntemi olarak kan dolaşımının sağlığını koruyan antioksidan içerikli besinler tüketmeniz tavsiye edilebilir.

Sarımsak ve yaban mersini suyu gibi besin içeriklerinin hipertansiyon üzerinde faydalı olduğu bilinmektedir. Diğer taraftan zeytin yaprakları ve ebegümeci ile yapılan bitkisel çayların da yüksek tansiyon üzerinde olumlu etkileri görülmüştür.

Hamilelikte Yüksek Tansiyon

Hipertansiyon kadının hayatındaki en özel aşamalardan biri olan hamilelikte baş ağrıları ve farklı sağlık sorunlarına neden olabilir. Tansiyonun çok yüksek olması, anne karnındaki bebeğin sağlık ve hayatı için de risk oluşturabilir. Bu nedenle özellikle gebelik döneminde yüksek tansiyonu bulunan kişilerin son derece dikkatli davranması önem taşır.

Hipertansiyon hastası olup hamile kalan kişilerin ilk doktor muayenesinde, yüksek tansiyona sahip olduklarını mutlaka doktora iletmesi gerekir. Bu sayede gebelik sürecinin daha güvenli ve huzurlu bir şekilde geçirilmesi için, doktorun daha net tavsiyeler vermesi sağlanır.

Hamilelik sürecinde kan basıncında meydana gelecek ani değişiklikler, anne adayının ölümüne kadar varabilecek ağır sonuçlara neden olabilir.

Yüksek Tansiyonu Önlemek İçin Yapılması Gerekenler

Hipertansiyon için risk grubunun bir parçasıysanız, yüksek tansiyondan korunmak için kan basıncının düzenli olarak ölçülmesi ve bazı önlemlerin alınması gerekir.

Kan basıncında görülecek anormal artışların olması durumunda, kardiyoloji uzmanından bilgi alınmalı ve tedaviye başlanmalıdır. Yılda en az bir kez 20 yaşın üzerindeki her bireyin kan basıncını kontrol ettirilmesi erken teşhis için önemlidir.

Özellikle ailesinde hipertansiyon hastası bulunan kişilerin yılda birkaç kez kan basıncı ölçümü yaptırması yine erken tanı konulabilmesi için önem taşımaktadır. Yüksek tansiyonu görülme riskini azaltmak veya mevcut rahatsızlığın etkilerini en aza indirmek için, aşağıdaki tavsiyeleri dikkate almanız faydalı olacaktır.

Alkol tüketiminin sonlandırılması gerekir.

Sigarayı bırakmak yüksek tansiyon görülme olasılığını azaltmaktadır.

görülme olasılığını azaltmaktadır. Düzenli olarak fiziksel egzersizler yapmak hem hipertansiyon hem de genel sağlık açısından büyük bir öneme sahiptir.

hem de genel sağlık açısından büyük bir öneme sahiptir. Tuz kullanımı mutlaka azaltılmalıdır.

Fazla kilolardan kurtulmak hipertansiyon için alınabilecek en önemli önlemlerden biridir.

için alınabilecek en önemli önlemlerden biridir. Kola ve benzeri sağlıksız içeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durmak sağlık açısından faydalıdır.

Özellikle işlenmiş gıdaların hipertansiyon gibi birçok sağlık sorununa neden olabileceği unutulmamalıdır.