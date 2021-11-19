Tropik meyvelerden biri olan avokado düzenli olarak tüketildiğinde fiziksel sağlığın yanı sıra bilişsel sağlık üzerinde de etkilerini görebilirsiniz. Severek tüketilen besinlerden biri olan avokadonun sağlığa faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış olup, cilt sağlığı üzerinde de etkilidir.

Avokadonun Sağlığa Faydaları Nelerdir?

Yapılan klinik çalışmalar bu eşsiz meyvenin birçok faydası olduğunu göstermiştir. Yüksek besin değerinin yanı sıra hoş ve yumuşak bir tada sahip olması nedeniyle sıklıkla tüketilen avokado, özellikle tatil bölgelerinde tercih edilen popüler yiyeceklerden biridir.

Genel olarak renk ve tat bakımından farklı türleri bulunsa da bu grupta yer alan besinlerin tamamı sağlık üzerinde aynı etkileri gösterebilmektedir.

Potasyum Zenginidir

Hücrelerimizin elektriksel gradyonlarının korunması için yardımcı olan potasyum, avokado da bol miktarda bulunmaktadır. Bu yüzden meyvenin böbrek yetmezliği, felç, kalp krizi, kalp ritim bozuklukları ve hafıza problemleri başta olmak üzere, birçok rahatsızlığa karşı iyi geldiği bilinmektedir.

Potasyum bakımından muzdan daha zengin olması pek bilinmese de, avokadonun içeriğinde muzdan daha fazla potasyum bulunduğu kanıtlanmıştır.

Kalp Sağlığı İçin Faydalıdır

Sağlıklı yağlar bakımından son derece zengin bir meyve olan avokado, kalp sağlığı için birçok fayda sağlar. Oleik asit ve tekli doymamış yağlar bakımından zengin olması, meyvenin kalp sağlığını korumasına yardımcı olmaktadır.

İnflamatuar içeriği nedeniyle kalp ve damar sağlığı konusunda etkili olan avokado, aynı zamanda kalp rahatsızlıklarına bağlı olarak görülebilecek inme ve felç gibi önemli sorunları da önlemeye yardımcıdır.

Besinlerin Daha İyi Emilmesini Sağlar

Besinlerden alınan tüm elementlerin daha iyi emilmesini sağlayarak, diğer besinlerin faydalarını da artırmaktadır. Vücuda alınan bazı besinlerin yağda çözülmesi yani kullanılmak için yağ ile birleşmeleri gerekir.

Avokado içeriği sağlamış olduğu emilim sayesinde, besinlerin yağla çözülmesine yardımcı olur. Besleyici içeriğinin yanı sıra bitkisel gıdalardan alınacak tüm değerlerin artmasına yardımcı olacak özellikler taşımaktadır.

Kilo Vermeye Yardımcı Olur

Avokadonun sağlığa faydaları arasında kilo vermeye yardımcı olması, kanıtlanmış bir gerçektir. Diğer besinlerde olduğu gibi tek başına doğrudan kilo vermek için etkili olmasa bile, egzersiz yapıldığı dönemlerde avokado tüketilmesinin zayıflamaya yardımcı olduğu bilinmektedir.

California üniversitesinde yapılan bir araştırma sonucunda düzenli olarak avokado tüketen kişilerin, daha fazla kalori yaktıkları görülmüştür. Özellikle yemekle birlikte avokado tüketilmesi, hiç tüketmeyen kişilere göre daha fazla kilo verilmesine yardımcı olur. Hem az kalorili olması hem de besleyici özellikleri, kilo vermek konusunda bu meyveyi ön plana çıkarmaktadır.

Diyetlere Dâhil Etmek Kolaydır

Sağlıklı olduğu kadar lezzetli ve hoş kokulu olması nedeniyle diyetlere dahil olması daha kolaydır. Tatlı yemeklerin yanı sıra salata içeriklerinde de tercih edebileceğiniz avokado doğrudan yenilerek tüketilmesi de kullanım alanını genişletmektedir.