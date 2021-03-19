Agorafobi Nedir?

Çoğu insan, anksiyete veya panik bozukluğunun bir parçası olarak agorafobi geliştirir. Agorafobi yaşayan insanlar, evden uzaktayken aşırı kaygıya sahip olma korkusu nedeniyle dışarı çıkmakta zorlanırlar. Agorafobiniz varsa, panik atak geçirme konusunda endişeli olabilirsiniz veya daha önce panik atak geçirdiğiniz başka yerlerden veya durumlardan korkabilirsiniz.

Bu korku, bu durumlardan kaçınmanıza veya endişenizi yönetmenize yardımcı olacak şeyler yapmanıza neden olabilir. Örneğin; sadece bir ebeveyn veya arkadaşla otobüse binmek gibi. Bu davranışlar kaygınızı geçici olarak azaltabilirken, uzun vadede daha da kötüleştirebilir.

Agorafobi Belirtileri

• Durumlardan kaçınırsınız, çünkü panik atak geçireceğinizden endişelenirsiniz.

• Panik atak geçirirseniz, kolayca kurtulamayacağınızdan veya kimsenin size yardım edemeyeceğinden endişelenirsiniz.

• Belirli yerlere yalnızca, birisi sizinle birlikte giderse gitmeyi kabul edersiniz.

• Aşina olduğunuz veya güvende hissettiğiniz durumlar ve ortamlardan ayrılırken ayrılmaya isteksiz olursunuz. Bununla beraber, ayrılırken endişelenirsiniz.

• Belirli durumlardan kaçınamadığınızda, kaygı veya panik yaşarsınız.

Agorafobiye Ne Sebep Olur?

Agorafobinin belirli bir nedeni yoktur. Ailenizde agorafobi veya diğer anksiyete bozuklukları öyküsü varsa veya geçmişte panik atak veya travmatik bir olay yaşadıysanız, agorafobi geliştirme olasılığınız artar.

Agorafobi, sizi endişeli hissettiren, gittikçe daha fazla yerden kaçınmaya başladığınızda, zamanla gelişir.

Agorafobi Hayatınızı Nasıl Etkileyebilir?

Agorafobi tedavi edilmezse, yaşam kalitenizi gerçekten düşürebilir. Örneğin:

• İşe veya okula gitmek, hobilere katılmak, egzersiz yapmak veya sosyalleşmek için evden çıkmak gibi bazı aktiviteleri yapmaya devam edemeyebilirsiniz.

• Tecrit, yalnızlık, can sıkıntısı ve mali zorluklar (çalışamamaktan kaynaklanan) sıkıntıya neden olabilir ve depresyon riskini artırabilir.

• İçki içmek veya uyuşturucu almak gibi sağlıksız başa çıkma mekanizmaları kullanmaya başlarsanız, bu durum diğer sağlık sorunlarına neden olabilir veya katkıda bulunabilir.

• Herhangi bir şey yapmak için güçsüzlük duyguları, öfke ve hayal kırıklığına yol açabilir.Bu da öz saygınıza zarar verebilir ve depresyon ile diğer endişelere yol açabilir.

Agorafobi Tedavisi

Agorafobi için etkili tedavi almanın ilk adımı, profesyonel yardım almaktır. Tercihlerinize ve koşullarınıza bağlı olarak, doktorunuz veya akıl sağlığı uzmanınız sizin için en iyi tedavi planını oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Tedavi kişiden kişiye değişir, ancak danışmanlık veya terapi, ilaç tedavisi, rahatlama eğitimi, destek grupları veya kendi kendine yardım yöntemlerini içerebilir. Tedaviye başlamak ve devam etmek zor olabilir, ancak akıl sağlığı uzmanınızın size uygun bir hızda çalışacağını unutmayın.

Kendinizi panik yapmanıza neden olan bir durumda bulduğunuzda, şu önerileri deneyin:

Nefesinizi yavaşlatın: Çok hızlı nefes aldığınızda panik ve kaygı duyguları artabilir. Yavaş ve derin nefes almaya çalışın, her nefeste üçe kadar sayın ve her nefeste tekrar tekrar verin.

Tehdit edici olmayan bir şeye odaklanın: Kendinize, korkutucu düşüncelerinizin gerçekte olanlardan ziyade paniğinizin bir işareti olduğunu ve yakında geçeceklerini hatırlatın. 100’den geriye doğru saymayı deneyin veya en sevdiğiniz şarkının sözlerini hatırlayın.