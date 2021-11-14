Xiaomi Mi Note 10 İncelemesi

Xiaomi Mi Note 10, kamera ve ekran kalitesinden, şarj hızlarına ve şık görünümüne kadar pek çok yönden bir güç merkezi gibi görünüyor, ancak telefonu kullanma deneyimine gölge düşüren birkaç zayıf noktanın olması son derece üzücü!

Fiyat ve Kullanılabilirlik

3.820 TL’den başlayan Xiaomi Mi Note 10, bu fiyat etiketi ile gerçek olamayacak kadar iyi gelen özelliklere sahip telefonlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. 6,5 inç AMOLED ekran, hızlı şarjlı 5230 mAh pil, 128 GB depolama alanı ve arka tarafta 108 megapiksel ile dudak uçuklatan toplam 5 kamera yer alıyor. Telefonla birkaç hafta geçirdikten sonra, bu fiyat ile oldukça sağlam olduğunu, ancak birkaç kusura da sahip olduğunu görmeniz mümkün.

Tasarım

Mi Note 10, bildiğimiz şekliyle çift camlı tasarımın doruk noktasını temsil ediyor. Günümüze kadar tüm cihazlarda yuvarlatılmış, kavisli, inceltilmiş, kesilmiş veya kesilmiş olabilecek her şey yapıldı. Tüm bu fikirlerin bir araya getirilmesiyle de Xiaomi Mi Note 10 ortaya çıktı.

Note 10 tasarımı oldukça tanıdık, ancak Note 10‘da diğerlerinin eksik olduğu bir şey var; simetri. Mi Note 10, hem önünde hem de arkasında aynı kavisli Gorilla Glass 5 panellere sahip. Alüminyum çerçeve çok fazla kırpılmış, ancak kumlanmış yüzeyi harika bir tutuş sağlıyor.

6.47 “AMOLED ekran kavisli ve Xiaomi‘nin dediği gibi 3 boyutlu bir ekran. Kavisli kenarların yanı sıra yuvarlatılmış köşeleri ve 32MP selfie kamerası için küçük su damlası şeklinde bir çentiğe sahip.

OLED ekranın hemen üzerinde çok ince bir kulaklık ızgarası yer alıyor. Görünür bir ekran muhafazası olmamakla birlikte, cam bitiyor ve metal çerçeve başlıyor. Bu sayede Mi Note 10, daha çarpıcı görünüyor.

Xiaomi, ekranın altında yeni nesil optik parmak izi tarayıcısı ile övünüyor. Mi 9T’de tanıştığımız önceki sürümünden daha hızlı ve daha doğru çalışıyor.

Mi Note 10‘un arkası Mi 9’lara çok benziyor. Bunun nedeni ise büyük bir kamera çıkıntısına sahip olması. Beş yakalayıcıdan üçünü barındırdığı kamera çıkıntısında 5x telefoto , 2x telefoto ve 108MP birincil kamera yer alıyor. Bu düzenlemenin dışında, 20 MP ultra geniş ve 2 MP makro atıcılar, arka tarafla aynı hizada bulunuyor.

Telefonun içine bu kadar büyük bir batarya takılması, telefonun kalınlığına ve ağırlığına zarar vermiş gibi görünüyor. Mi Note 10; 157,8 x 74,2 x 9,7 mm’de yayılıyor ve 208 gram ağırlığına sahip oluyor. Mi 9’dan (3300 mAh pil) 2 mm daha kalın ve 25 gr daha ağır; ya da Mi 9 Pro’dan (4000 mAh pil) 1 mm daha kalın ve 12 g daha ağır.

Xiaomi Mi Note 10 biraz ağır olmasına rağmen asla hantal değil, aksine oldukça çekici duruyor. Çift kavisli, çift camlı tasarım, günümüzde bir akıllı telefonun sahip olabileceği en güzel şekillerden biri ve çerçevenin sağladığı tutuş için kesinlikle takdiri hak eden Mi Note 10,en iyi akıllı telefonlar arasında yer alıyor.

Ekran

Xiaomi Mi Note 10, 6.47 inçlik bir ekrana sahip. Bu nedenle, elinizin boyutuna bağlı olarak tek elle kolayca kullanılabilecek kadar küçüktür, ancak bazı kullanıcılar için sadece iki elle kullanım için daha uygun olabilir.

Ekran, 1080 x 2340 çözünürlüğe sahip bir AMOLED panel ve AMOLED ekranlar iyi görünme eğiliminde olmasına rağmen, normalde orta sınıf bir telefonda bu kadar iyi görünmezler. Renkler gerçekten göze çarpıyor. Maksimum parlaklık oldukça yüksek, görüntüler dokulu ve kontrast oldukça iyi. Ekranları bu kadar iyi olan çoğu akıllı telefon, birinci sınıf cihazlardır ve teknolojiye sahip orta sınıf telefonları görmek oldukça nadirdir.

Kayda değer bir şey daha; diğer birçok telefonun aksine, ekran seçeneğini uyandırmak için çift dokunmanın olmaması. Bu özellik, telefonlarını uyandırma yöntemine alışmış kişiler için biraz rahatsız edici olabilir. Bunun yerine ya güç düğmesine basmanız gerekir ya da parmak iziyle kilit açma özelliğini etkinleştirdiyseniz, cihazı uyandırmak için baş parmağınızı ekran içi sensörde tutabilirsiniz.

Kamera

Xiaomi Mi Note 10, telefonun ‘birincil’ kamera modülü olan Samsung‘un 108MP sensörüyle çıkan ilk telefon. Şu anda piyasada bulunan her şeyden daha büyük olan devasa bir 1 / 1,33 “inç görüntüleyici özelliğine sahip.

Selfie kameraları için kullanılan 32MP birimlerde başlayan bir Quad Bayer sensör ailesinin parçası olan 108MP versiyonu, aynı 0.8µm ayrı piksel boyutuna sahiptir. Tüm Quad Bayer sensörlerinde olduğu gibi, görüntüleri nominal çözünürlüğün dörtte biri oranında vermek üzere tasarlanmış ve 27MP’nin aklımıza gelen herhangi bir kullanım durumu için kolayca yeterli olduğu görülebilir durumda.

Sensör, sabitlenmiş ve f / 1,7 diyafram açıklığına sahip 7 elemanlı bir mercekle eşleştirilmiş. Note 10 Pro‘nun aynı sensörün önünde 8 elemanlı bir lense sahip olduğunu da belirtmekte fayda var.

Bugünlerde ultra geniş açılı bir modül olmadan çoklu kamera tamamlanmış sayılmıyor, ancak üzülmeyin; Mi Note 10’da kesinlikle ultra geniş açı var. 117 derecelik bir görüş alanını kapsayan bir lense eşleştirilmiş 20MP bir sensöre sahip. Diyafram açıklığı daha az etkileyici bir f / 2.2’dir, ancak daha da önemlisi, bu ultra geniş kamera, oradaki ultra genişlerin çoğunun aksine, otomatik odaklamaya sahiptir.

Performans

Telefonun yonga seti yeterince iyi değil. Mi Note 10’da oyun için optimize edilmiş iyi bir orta sınıf işlemci olan bir Snapdragon 730G yonga seti var, ancak premium statüyü hedefleyen bir telefonda bu yonga seti yeterli değil.

Oyun söz konusu olduğunda Xiaomi Mi Note 10, Snapdragon 730G yonga setinden en iyi şekilde yararlanıyor ve Call of Duty Mobile gibi üst düzey oyunları oynarken nadiren takılmalar görülüyor. Ekran kalitesi de deneyimi oldukça keyifli hale getiriyor. Bu nedenle, oyun oynamak için iyi bir akıllı telefon arıyorsanız, Mi Note 10 size uygun olacaktır.

Pil Ömrü ve Şarj

Xiaomi Mi Note 10, Mi 9 Pro’nun 4.000 mAh hücresinden%30 daha büyük ve Mi 9’un 3.300 pilinden%60 daha büyük olan devasa bir 5.260 mAh pil ile güçlendirilmiştir. Note 10, USB Güç Dağıtımına göre 30W hızlı şarjı destekler ve 30W adaptör varsayılan olarak telefonla birlikte gelir.

30W şarj cihazı, bitmiş bir pilin yaklaşık%57’sini 30 dakikada doldururken, tam şarj için yaklaşık 65 dakika beklemek gerekir.

Mi Note 10, 95 saatlik çok iyi bir dayanıklılık derecesi aldı ve arama yapma ya da video izleme konusunda harika zamanlar geçirmemizi sağladı. Bekleme tüketimi ortalamanın üzerindeyken, web’de gezinmek, beklediğimizden daha fazla pil tüketimine neden oldu.