Twitter Toplu Takip Bırakma Kodu 2022

Twitter toplu takip bırakma kodu, platform üzerinde hesabı bulunan ve istemediği kadar fazla kişiye takip eden kullanıcılar tarafından araştırılan konuların başında gelmektedir. Özellikle daha öncesinde karşılıklı takip gibi etkinliklere katılmış olan kişiler, ana sayfalarını temizlemek ve tanımadığı kişileri listeden çıkarmak amacıyla takip ettikleri kişi sayısını azaltmak isteyebilirler. Eğer sizler de bu kullanıcılardan biriyseniz, yalnızca yazacağınız bir kod ile otomatik bir şekilde takip bırakma işlemini yapabilirsiniz. Bizler de bu içeriğimizde Twitter toplu takip bırakma kodunu sizlerle paylaşacağız.

Twitter Toplu Takip Bırakma

Twitter, aynı diğer platformlardaki gibi takip etme ve takipçi kazanma mantığına sahiptir. Bu alanda yapılan ilk uygulama olduğu için de eski hesaba sahip kişiler on binlerce kişiyi takip edebilmektedirler. Ancak çok fazla takipçinizin olması, mevcut ana sayfanızın yoğun ve karmaşık olmasına sebebiyet verebilir. Bu gibi durumların önüne geçmek amacıyla genellikle yeni bir hesap açılıyor olsa da çok daha kolay kullanışlı yöntemlerle sorunun üstesinden gelebilmek mümkündür.

Sizler de Twitter hesabınızdan çok fazla kişiyi takip ediyorsanız ve bu durumdan rahatsızlık hissediyorsanız, Twitter toplu takip bırakma kodunu kullanabilirsiniz. Bu kod yardımıyla tarayıcınız sizin yerinize otomatik olarak takip ettiğiniz kişileri bırakmaya başlayacaktır. Eğer elle takip bırakmaya çalışırsanız bunun ne kadar zorlayıcı olacağını zaten görürsünüz. Bu yüzden içeriğimizi incelemeye devam ederek kodu ve alternatif yöntemleri öğrenebilirsiniz.

Twitter Toplu Takip Bırakma Kodu

Twitter toplu Takip Bırakma kodunu kullanabilmek ve otomatik takip bırakma hizmetinin sorunsuz çalışması için Google Chrome tarayıcısını kullanmanız tavsiye edilmektedir. Daha sonrasında bu tarayıcı üzerinden Twitter hesabınıza girmeniz gerekmektedir. Sonrasında aşağıdaki adımları uygulayarak toplu takip bırakma hizmetini etkinleştirebilirsiniz.

Twitter hesabınıza giriş yapın.

Sol menüde yer alan “Profil” seçeneğine tıklayın.

Profilinizde yer alan “X Takip Edilen” yazısına tıklayın.

Herhangi bir “Takip Ediliyor” yazısına sağ tıklayarak “Ögeyi İncele” seçeneğine tıklayın.

Açılacak ekranda üst menüde bulunan “Console” sekmesine ilerleyin.

“setInterval(function () {t = $(“.following”).find(“.follow-button”);if (!t[0]) {window.scrollTo(0, $(document).height());} else {console.log(t.attr(“class”));t.trigger(“click”);}}, 1000)”

Yukarıda yer alan kodu buraya bu ekrana yapıştırın ve “Enter” butonuna basın.

İşlem bitene kadar sayfada kalmaya devam edin.

Bu adımları uygulamanız halinde takip ettikleriniz sayfasında en başta bulunan 1000 kişi otomatik olarak takipten çıkılacaktır. Daha sonrasında tekrar aynı işlemleri uygulayarak süreçlerinize devam edebilirsiniz. Ancak işlem sırasında sayfadan çıkmanız bazı sorunların meydana gelmesine sebebiyet verebilir.

Twitter Toplu Takip Bırakma Uygulamaları

Eğer kodu kullanacak bir bilgisayarınız bulunmuyorsa veya hesabınızda çalışma problemleri meydana geliyorsa, uygulama marketlerinde sunulan Twitter Takip Bırakma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu uygulamaların bir kısmı ücretsiz bir şekilde kullanılabilirken, bazılarından ücret talep edilebileceğini unutmayın. Günümüzde en çok tercih edilen toplu unfollow uygulamaları şöyle listelenebilir:

Unfollow for Twitter (iOS)

Unfollow Today (Android)

Followers+ for Twitter (Android, iOS)

Crowdfire (Android, iOS)

Belirtilen uygulamaların kullanım mantığı aynı olmakla birlikte sunduğu özellikler ve avantajlar değişkenlik gösterebilmektedir. Uygulamaların yorumlarını inceleyerek ve hepsini teker teker deneyerek daha çok fikir sahibi olabilirsiniz.

Sizler de yukarıda bahsetmiş olduğumuz yöntemleri uygulayarak yüksek sayıya sahip takip edilen listenizi azaltabilir ve daha düzgün bir Twitter ana sayfasına sahip olabilirsiniz. Bunun yanında Twitter toplu takip bırakma kodunu istediğiniz zaman ve istediğiniz kadar kullanabileceğinizi unutmayın.