Sadri Alışık tam adı ile Mehmet Sadrettin Alışık 5 Nisan 1925 ‘de Beykoz, İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Türk tiyatrocu, sinema oyuncusu ve komedyen. Oyuncu Kerem Alışık‘ın babası ve Çolpan İlhan‘ın eşi. 18 Mart 1995 yılında 70 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.
Sadri Alışık tiyatroya çocukluk yıllarında ilgi duydu ve ilk olarak okul piyeslerinde rol aldı. Bugünkü adıyla Ziya Ünsel İlköğretim Okulu olan o zaman ki Beykoz Ortaokulundan ve ardından İstanbul Erkek Lisesinden mezun oldu. Bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde eğitim alan Sadri Alışık, 1939’da Eminönü Halkevi’nde amatör olarak sahneye çıktı. Küçük Sahne, Oda Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Oraloğlu gibi topluluklarda pek çok oyunda yer aldı.
Sadri Alışık sinemaya ilk kez 1944 yılında Faruk Kenç’in yönettiği Günahsızlar adlı film ile adım attı. Sinemada 1961-62’deki, Nejat Saydam’ın yönettiği, başrollerinde Ayhan Işık ve Belgin Doruk ile birlikte yer aldığı Küçük Hanımefendi serisi, 1964’ten başlayarak canlandırdığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle dikkat çekti ve seyircinin beğenisini topladı. Sadri Alışık yaşamı boyunca 200’ü aşkın filmde rol aldı. Afacan Küçük Serseri’deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yengeç Sepeti filmindeki rolüyle de Mehmet Aslantuğ’la beraber 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı.
Sadri Alışık, sinema kariyerinin yanında; bir dönem 45’lik plaklar doldurmuş ve gazinolarda çalışmış, ağırlıklı olarak İstanbul için yazdığı şiirlerinin toplandığı bir şiir kitabı yayımlamış ve yağlı boya ve kara kalem tablolara da imza atmıştır.
Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi görmekte olan Sadri Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul’da 69 yaşında yaşamını yitirdi. Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Sanatçının anısına, eşi Çolpan İlhan tarafından kurulan Sadri Alışık Kültür Merkezi’nce her yıl Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri verilmektedir.
Sadri Alışık Filmleri
- Günahsızlar (1944)
- Fato / Ya İstiklal Ya Ölüm (1949)
- İstanbul Geceleri (1950) – Kemal
- Çakırcalı Mehmet Efe (1950)
- İstanbul Çiçekleri (1951)
- Hürriyet Şarkısı (1951)
- Allaha Ismarladık (1951)
- Kendini Kurtaran Şehir / Şanlı Maraş (1951)
- Tanrı Şahidimdir (1951)
- Vatan ve Namık Kemal (1951)
- Yavuz Sultan Selim Ağlıyor (1952)
- İki Süngü Arasında (1952)
- Suçlu Benim (1953)
- Soygun (1953)
- Halıcı Kız (1953)
- Beyaz Şehir (1955)
- Battal Gazi Geliyor (1955) – Eflahun
- Sevdiğim Sendin (1955)
- Izdırap Şarkısı (1955)
- Beş Hasta Var (1956) – Nusret
- Kahpenin Aşkı (1957)
- İftira (1958)
- İstanbul Macerası (1958)
- Duvaklı Göl (1958)
- Altın Kafes (1958) – Eroinman Recep
- Ben Kahbe Değilim (1959) – Ahmet
- Yalnızlar Rıhtımı (1959) – Rıdvan Kaptan
- Şeytan Mayası (1959)
- Zümrüt (1959) – Fuat
- Kalpaklılar (1959)
- Hicran Yarası (1959)
- Vatan Uğruna / Kıbrıs’ın Belası Kızıl Eoka (1959)
- Düşman Yolları Kesti (1959) – İdris Bey
- Utanmaz Adam (1961) – Cengiz Han
- Küçük Hanımefendi (1961) – Bülent
- Aşkın Saati Gelince (1961) – Nuri
- Külkedisi (1961)
- Silahlar Konuşuyor (1961)
- Seni Benden Alamazlar (1961)
- Şahane Kadın (1961)
- Seviştiğimiz Günler (1961) – Bülent
- Daima Kalbimdesin (1962) – Tarık
- Küçük Hanımın Şoförü (1962) – Bülent
- Ayşecik Yavru Melek (1962) – Kenan
- Küçük Hanım Avrupa’da (1962) – Bülent Soysal
- Hayat Bazen Tatlıdır (1962) – Semih
- Fatoş’un Bebekleri (1962) – Suat
- Küçük Hanımın Kısmeti (1962)
- Acı Aşk (1963)
- Maceralar Kralı (1963) – İsmet
- Çalınan Aşk (1963) – Necmi
- Korkusuz Kabadayı (1963)
- İlk Göz Ağrısı (1963) – Adem
- Arka Sokaklar (1963) – Nejat Bey
- Dişi Kurt (1963) – Kudret Reis
- Geçim Dünyası (1963)
- Bize de mi Numara (1963)
- Üç Öfkeli Genç (1963)
- Helal Olsun Ali Abi (1963) – Turist Ömer
- Aman Kimse Duymasın (1963)
- Kendini Arayan Adam (1963) – Necdet
- Ayşecik Çıtı Pıtı Kız (1964)
- Hızır Dede (1964) – Samim
- Anadolu Çocuğu (1964) – Kasımpaşalı Kara Ali
- Ayşecik Cimcime Hanım (1964) – Turist Ömer
- Afilli Delikanlılar (1964) – Salih
- Taşralı Kız (1964) – Sami
- Avare (1964) – Sedat
- Sıkı Dur Geliyorum (1964)
- Turist Ömer (1964) – Turist Ömer
- Uçurumdaki Kadın (1964)
- Erkek Sözü (1964)
- Sokakların Kanunu (1964) – Yakışıklı, Ertuğrul
- Beş Şeker Kız (1964)
- Köye Giden Gelin (1964)
- Ahtapotun Kolları (1964)
- Bomba Gibi Kız (1964) – Kenan
- Fıstık Gibi Maşallah (1964) – Fikri/Fikriye
- Kelebekler Çift Uçar (1964)
- Hırsız (1965) – Osman
- Soytarı (1965) – Ethem
- Sana Lâyık Değilim (1965) – Osman
- Pantolon Bankası (1965)
- Yankesicinin Aşkı (1965) – Osman
- Turist Ömer Dümenciler Kralı (1965) – Turist Ömer
- Şaka ile Karışık (1965) – Ofsayt Osman
- Kocamın Nişanlısı (1965)
- Adım Çıkmış Sarhoşa (1965)
- Komşunun Tavuğu (1965) – Şadi Soyubüyük
- Seveceksen Yiğit Sev (1965)
- Üç Kardeşe Bir Gelin (1965) – Sabri
- Serseri Aşık (1965) – Doktor
- Berduş Milyoner (1965)
- Nazar Değmez İnşallah (1965)
- Ava Giden Avlanır (1965)
- Boyacı (1966) – Dalgacı Mahmut
- Karakolda Ayna Var (1966) – Taş Kasaplı Necati
- Sokak Kızı (film, 1966) (1966) – Murat Giray
- Efkârlıyım Abiler (1966) – Gönlübol Arif
- Kaderin Cilvesi (1966) – Ahmet
- Ah Güzel İstanbul (1966) – Haşmet İbriktaroğlu
- Milyonerin Kızı / İntikam Hırsı (1966)
- Seni Bekleyeceğim (1966)
- Turist Ömer Almanya’da (1966) – Turist Ömer
- Şoför Deyip Geçmeyin (1966)
- Sevgilim Bir Artistti (1966)
- Gariban (1966) – Gariban Ali
- Günahkar Kadın (1966) – Osman
- Akşamcı (1967) – Osman
- Bitirimsin Abi (1967) – Kazım
- Hindistan Cevizi (1967) – Osman
- Serseri (1967) – Kazım
- Ringo Kazım (1967) – Ringo Kazım
- Ağır Suç (1967) – Şevket
- Şaşkın Hafiye Killing’e Karşı (1967) – Şaşkın Hafiye
- Marko Paşa (1967) – Marko Paşa
- Serseriler Kralı (1967)
- Bekâr Odası (1967) – Kazım
- Gecekondu Peşinde (1967)
- Kız Kolunda Damga Var (1967)
- Paydos (film, 1968) (1968) – Öğretmen Murtaza
- Efkarlı Sosyetede (1968) – Efkarlı Arif
- Benimle Evlenir Misin (1968) – Cafer
- Yara (1968)
- Agora Meyhanesi (1968)
- Dertli Gönlüm (1968)
- Kırmızı Fener Sokağı (1968)
- Menekşe Gözler (1969)
- Muhabbet Kuşu (1969) – İbrahim
- Acı İle Karışık (1969) – Osman
- Ağlama Değmez Hayat (1969) – Osman
- Turist Ömer Arabistan’da (1969) – Turist Ömer
- Kaldırım Çiçeği (1969)
- Hancı (1969) – Turhan
- Damga (1969)
- Altın Kalpler (1969)
- Zalim (1970)
- Tatlı Hayal (1970)
- Fatoş Talihsiz Yavru (1970) – Gariban
- İşler Karışık (1970) – Hüsnü/Orhan
- Ah Müjgan Ah (1970) – Hüsnü
- Darıldın mı Cicim Bana (1970) – Osman
- İç Güveysi (1970)
- Arkadaşlık Öldü mü? (1970) – Osman
- Talihsiz Baba (1970)
- Erkeklik Öldü mü Abiler (1970)
- Turist Ömer Yamyamlar Arasında (1970) – Turist Ömer
- Fıstık Gibi (1970) – Fikri/Fikriye
- Afacan (1970) – Osman
- Tamam Mı Canım (1971) – Ali
- Cımbız Ali / Yırtık Niyazi (1971)
- Kavanoz Dipli Dünya (1971)
- Sevdiğim Uşak (1971)
- Çılgın Yenge (1971)
- Ali Baba Kırk Haramiler (1971) – Ali Baba
- Ayıpettin Şemsettin (1971)
- Turist Ömer Boğa Güreşçisi (1971) – Turist Ömer
- Üvey Ana (1971) – Emin
- Afacan Küçük Serseri (1971) – Hüsnü
- Toto Kralı (1971)
- Ay Aman Of (1972)
- Kırk Yalan Memiş (1972) – Memiş
- Aynı Yolun Yolcusu (1972)
- Gelinlik Kızlar (1972) – Sadi
- Afacan Harika Çocuk (1972) – Kazım
- Sevgili Hocam (1972)
- Tatlım (1973) – Ferit
- Balıkçı Osman (1973) – Osman
- Turist Ömer Uzay Yolunda (1973) – Turist Ömer
- Dikiz Aynası (1973)
- Dertli (1973) – Haşmet
- Atını Seven Kovboy (1974) – Red Kit
- Ayyaş (1974)
- Ne Hakem (1974)
- Haşhaş (1975) – Recep
- Deli Deli Tepeli (1975) – Konuk Sanatçı
- Baş Belası (1976) – Baba
- Ben Sana Mecburum (1976) – Hasan
- Saffet Beni Affet (1976) – Saffet
- Hamza Dalar Osman Çalar (1976) – Osman
- Seyahatname (1977)
- Acı Hatıralar (1977) – Osman
- Kartallar Yüksek Uçar (1983-1985) – Banazlı İsmail
- Babamın Namusu (1986)
- Eşşek Oğlum ve Ben (1986)
- Çalıkuşu (1986-1988) – Miralay Hayrullah Bey
- Çapkın Baba (1986) – Reşit Ağa
- Kız Babası (1986) – Vedat
- Babasının Oğlu (1986) – Kendisi (Konuk Oyuncu)
- Bebek Davası (film) (1986) – Mahir
- Şalvar Bank (1986) – Reşit
- Saat Sabahın Dokuzu (1987-1989)
- Yengeç Sepeti (1994)