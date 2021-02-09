İşitme kaybı olan çocukların çoğu, normal işitmeye sahip ebeveynlerden doğar. Çocuklarda görülen bu durum, tüm ailenin bu durumla birlikte yaşaması hakkında öğreneceği çok şey olabileceği anlamına gelir. Çocuğunuzun doğduğunda işitme kaybı olduğunu veya daha sonra çocuklukta teşhis edilebileceğini öğrenebilirsiniz. Her iki durumda da yapılacak en önemli şey, doğru tedaviyi olabildiğince erken almaktır. Durum hakkında daha fazla bilgi edinirseniz, çocuğunuza ihtiyaç duyduğu yardımı alabilirsiniz; böylece onlar öğrenebilir, oynayabilir ve yaşlarındaki diğer çocuklara ayak uydurabilir.

Çocuklarda İşitme Kaybı Nedenleri Nelerdir?

Çocuklarda işitme kaybının başlıca nedenleri şunlardır:

Otitis media: Bu orta kulak enfeksiyonu, genellikle küçük çocuklarda görülür; çünkü orta kulağı buruna bağlayan östaki borusu adı verilen borular tam olarak oluşmamıştır. Sıvı, kulak zarının arkasında birikerek enfeksiyon oluşmasına neden olabilir. Ağrı veya enfeksiyon olmasa bile sıvının kısa bir süre bile orada kalması, işitme durumuna etki edebilmektedir. Şiddetli ve uzun süreli vakalarda, orta kulak iltihabı kalıcı işitme kaybına neden olabilmektedir.

Doğum sırasındaki sorunlar: Bazı çocuklar, işitme sorunları ile doğarlar. İşitme kaybı, çoğu zaman bir çocuğun genlerine bağlıdır. Diğer işitme kaybı nedenleri ise hamilelik sırasında veya doğum öncesi bakım sırasında oluşur. İşitme kaybı, hamile bir kadının diyabet veya preeklampsi gibi tıbbi bir rahatsızlığı olduğunda da meydana gelebilmektedir. Erken doğan bir bebek de yüksek işitme kaybı riski altındadır.

Hastalık veya yaralanma: Küçük çocuklar, menenjit, ensefalit, kızamık, suçiçeği ve grip gibi bazı hastalıklara yakalandıktan sonra işitme duyularını kaybedebilirler. Çocukların başlarına aldığı darbeler, çok yüksek sesler ve kullandıkları birtakım ilaçlar da işitme kaybına neden olabilmektedir.

İşitme Kaybı Belirtileri

Çocuğunuza doğumda işitme kaybı teşhisi konmadıysa, sesleri algılamada sorun yaşayıp yaşamadığını muhtemelen ilk fark eden kişi siz olacaksınız. Bir sorunun bazı erken belirtileri ise şunları içerir:

Yüksek seslere tepki vermemek

Seslenildiğinde yanıt vermemek

Çocuğunuz gittikçe azalan basit sesler çıkarması

Orta kulak iltihabı olan bir çocuk, ayrıca şunları yapabilir:

Bir kulağını çeker veya ovalar.

Açık bir sebep olmadan sürekli huysuz olur.

Dikkat dağınıklığı yaşar.

Enerjisi azalır.

Yön duygusunu kaybeder.

Genellikle televizyon veya radyonun daha yüksek sesli çalışmasını ister.

Ateşi ve kulak ağrısı olur.

Çocuğunuzda bu semptomları fark ederseniz, mutlaka doktora danışın.

İşitme Kaybı Tedavisi

Erken işitme kaybı, bir çocuğun konuşmayı, yazmayı, iletişim kurmayı nasıl öğrendiğini etkileyebilirken; uzmanlar bu durumun, çocuğun hayatının ilk aylarında başladığına inanıyor. Sorunlar hızlı bir şekilde teşhis edilir ve tedavi edilirse, bebekler ve çocuklar iletişimle ilgili sorunlardan kaçınabiliyor.

İşitemeyen bir çocuk için doğru tedavi, soruna neyin neden olduğuna ve ne kadar duyamadıklarına bağlıdır.

Orta Kulak İltihabı Tedavi Yöntemleri

Dikkatli bekleme: Durum genellikle kendiliğinden geçer, bu nedenle bazen ilk tedavi basit bir şekilde değişiklikleri izlemektir.

İlaçlar: Çocuk doktorunuz, çocuğunuz için antibiyotik veya başka ilaçlar yazabilir.

Kulak tüpleri: Sorun ortadan kalkmazsa ve çocuğunuzun işitmesini etkiliyor gibi görünüyorsa, çocuk doktorunuz, çocuğunuza kulak tüpleri almasını önerebilir. Kulak tüpleri, sıvının boşalmasına izin verir ve enfeksiyonları önlemeye yardımcı olabilir. Çocuk doktorunuz, çocuğunuzun kulak tüplerine ihtiyacı olduğunu düşünürse, sizi bir kulak, burun ve boğaz (KBB) doktoruna yönlendirecektir. Çocuğunuzun kulak tüplerini takmak için küçük bir ameliyata ihtiyacı olacak. Çocuğunuz hastanede ilaç alarak, ameliyat sırasında uyuyacak, ancak ameliyat bittiğinde eve gidebilecek.

İşitme Kaybı Olan Çocuklar için Diğer Tedaviler

İşitme cihazları: Çocuklar, işitme cihazlarını 1 aylıkken bile kullanmaya başlayabilirler. Bir işitme uzmanı, çocuğunuzun doğru cihazı almasına yardımcı olacaktır.

İmplantlar: Pek çok çocuk ve yetişkine, doktorların işitmeye yardımcı olmak için iç kulağa yerleştirdiği elektronik cihazlar olan koklear implantlar takılır. İmplantlar, genellikle işitme cihazları işe yaramadığında, ciddi işitme sorunları olan çocuklar içindir.

Diğer birçok cihaz: İşitme kaybı olan çocuklara yardımcı olabilir. Çocuğunuz için neyin doğru olabileceğini bir işitme uzmanına sorun.