Bebeklerde İshalin Nedenleri ve Tedavisi

Yeni yürümeye başlayan bebek ishali, küçük çocuklarda kalıcı (kronik) ishalin yaygın bir nedenidir. Esas olarak 1 ile 5 yaş arasındaki çocukları etkiler ve erkeklerde daha yaygındır. Bebek ishali ciddi olmamakla birlikte bebek için risk teşhis etmez. İshal, bebek büyüdükçe kendiliğinden gidecektir.

Yeni Yürümeye Başlayan Bebek İshalinin Belirtileri

Yeni yürümeye başlayan bebek ishali, kronik spesifik olmayan ishal olarak da bilinir. Etkilenen bebekler günde üç veya daha fazla ishal dışkı (bağırsak hareketleri) geliştirir. Bazen 10 veya daha fazla olabilir. Dışkılar genellikle normalden daha kokulu ve soluktur. Dışkıda sık sık sebze yiyecekleri görülebilir (havuç parçaları, mısır, vb.). Bazen hafif karın (abdominal) ağrıları oluşur, ancak alışılmadık bir durum değildir. Etkilenen bazı çocuklarda ishale dönüşen kabızlık gelişir.

Sadece yürümeye başlayan bebek ishali olan bir çocuk risk içerisinde değildir. Normal şekilde büyür, oynar ve genellikle ishalden rahatsız olmaz. Bir doktor tarafından yapılan muayene, anormal bir şey ortaya çıkarmaz. Yeni yürümeye başlayan bebek ishal dışında iyiyse, genellikle başka testlere gerek yoktur. Semptomlar genellikle tedavi olsun veya olmasın 5 ila 6 yaşlarında geçer.

Bebek İshalinin Nedeni Ne Olabilir ?

Yeni yürümeye başlayan bebek ishalinin nedeni net değildir. İnce bağırsak yiyecekleri sindirerek vücuda emer ve etkilenen çocuklarda normal olarak çalışır. Kalın bağırsak (kolon), fazla suyu emer. Sonrasında ise dışkı oluşturur.

Etkilenen bebeklerde kolona ulaşan sıvı, lif, sindirilmemiş şeker ve diğer sindirilmemiş gıdaların dengesinin bozulabileceği düşünülmektedir. Bu durum, vücuda emilmek yerine kolonda tutulan sıvı miktarını artırabilir. Küçük çocuklarda, kolonda kalan sıvıdaki hafif bir artış bile dışkının normalden daha sık ve akıntılı bir hal almasına neden olabilir. Çocuk büyüdükçe kolon daha verimli hale gelir ve durum devam eder.

Bebek İshalinin Tedavisi Nasıl Olur ?

Çoğunlukla semptomlar hafifse, tedaviye gerek yoktur. Çocuk genellikle rahatsızlık hissetmez. Zamanla rahatlayacağına dair güvence, gerekli olan tek şey olabilir. Bununla birlikte, yeni yürümeye başlayan bebek belirli yeme ve içme alışkanlıklarını değiştirirse ishal gidecek veya daha az şiddetli hale gelecektir. Birçok bebek ideal olmayan yeme ve içme alışkanlıkları geliştirir ve bunlar ishale neden olabilir. Aşağıdakilerden biri veya birkaçı ilgili olabilir:

Kilo: Yeni yürümeye başlayan bebek ishali, az yağlı beslenen çocuklarda daha yaygındır. Düşük yağlı diyet, yetişkinler için kalp hastalığını önlemeye yardımcı olmasına rağmen, küçük çocuklar için iyi değildir. Okul öncesi çocukların diyetinde yaklaşık %35 ila %40 oranında yağ olmalıdır. Genel olarak bu durum, yarım yağlı veya yağsız süt içmek yerine tam yağlı süt içmek ve yoğurt, sütlü tatlılar, peynirler ve süt ürünleri gibi yiyecekleri içermek anlamına gelir.

Sıvı ve meyve suyu: Çocuklara çok fazla meyve suyu veya kabak vermeyin. Bazı çocuklar susuzluklarını gidermek için sadece meyve suyu içerler. Çoğu içecek için çocuklara su vermek ve ikram olarak meyve suyunu saklamak en iyisidir. Bununla birlikte, bazı çocuklar düzenli olarak ezmeye veya meyve suyuna alışmışlardır ve normal içkilerini aniden reddederlerse üzülebilirler. Bu durumda çocuğunuza meyve suyu verirseniz çok iyi seyreltildiğinden emin olun. Ardından, seyreltmeyi zaman içinde kademeli olarak artırmayı hedefleyin.