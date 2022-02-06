Kripto para yakma işlemi, kripto paralar ile ilgilenen ve bu alanda yatırımlarını gerçekleştiren herkesin bilmesi gereken bir işlemdir. Piyasalardaki arz ve talep durumunu derinden etkilemekte olan bu işlemler sonucunda, yatırımcılar ciddi oranda kar veya zarar ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu yüzden yakma işlemleri hakkında detaylı fikir sahibi olunmalı, dönemlerde ise dikkatli yatırımlar yapılmalıdır. İçeriğimizde kripto para yakma işlemi nedir, nasıl yapılır, neden önemlidir gibi soruları yanıtlandıracağız.

Kripto Para Yakma İşlemi Nedir?

Coin yakımı olarak da bilinen kripto para yakma işlemi, basitçe bir kripto para biriminin arz miktarının azaltılması amacıyla piyasalardan tamamen kaldırılması anlamına gelmektedir. Genellikle madenciliği yapılamayan ve yüksek arz miktarına sahip olan kripto para birimlerinde bu işlem gerçekleştirilmektedir. Bunun için geliştirici ekip yakılması istenen arz miktarını toplayarak hepsini kalıcı olarak piyasalardan çıkarmaktadır.

Kripto para yakma işleminin yapılmasındaki ana neden ise, arz miktarını koruyarak yatırımcıya güven vermek ve mevcut fiyatın daha dengeli bir hal almasını sağlamak olabilmektedir. Bu durum direkt olarak piyasaya müdahale sayıldığından, geleneksel kripto paralar (Bitcoin, Ethereum vs.) veya merkeziyetsiz yapıya sahip olan kripto paralar üzerinde gerçekleştirilememektedir. Fakat SHIB, Dogecoin gibi kripto paralarda coin yakma işlemi sıkça uygulanmaktadır.

Kripto Para Yakma İşleminin Faydaları Nelerdir?

Kripto para yakma olarak bahsedilen işlem, temel olarak hisselerin firma içerisinde tekrar toplanması durumuna benzetilebilir. Anonim bir şirket, kendisine fon oluşturmak için hisselerini satışa çıkarır ve daha sonrasında çok fazla kişiye dağılmış olan bu hisseleri geri alarak, kullanım dışı hale getirirler. Böylece hem şirket üzerindeki etkinlikleri arttırılır hem de mevcut şirket değeri daha yüksek seviyelere taşınabilir. Kripto para yakma işlemi de aynı böyle çalışmaktadır. Böylece kripto paralara büyük avantajlar sağlamaktadır.

Dolaşımda olan arz miktarı azaltılarak, kripto para biriminin değerinin daha stabil olması sağlanır.

Talep eşit veya daha yüksek olursa, mevcut kripto para biriminin değeri artış göstererek yatırımcıların kar etmesi mümkün hale gelir.

biriminin değeri artış göstererek yatırımcıların kar etmesi mümkün hale gelir. Geliştiricilerin piyasa ve kripto para üzerindeki etkinliği ve gücü artış gösterir.

Yatırımcılar azalan arz miktarı sebebiyle, kripto para ya olan güvenlerinde artış yaşarlar. Böylece daha fazla alım yaparlar.

ya olan güvenlerinde artış yaşarlar. Böylece daha fazla alım yaparlar. Uzun vadeli yatırımcı sayısında artış gözlemlenebilir.

Blok zinciri üzerindeki işlemlerin doğrulanma süresi kısalır ve verilerin transferi daha hızlı hale gelir.

Proof-of-Burn konsensüs yapısı kullanılabilir, böylece sistem içerisindeki kullanıcılar da kazanç sağlar.

Kaynak kullanımı azalarak sistemler daha ekonomik ve kullanışlı yapılara bürünür.

Görüldüğü üzere coin yakma işlemi ile birlikte bir projede veya kripto para biriminde büyük avantajlar sağlanabilir. Ancak her yakma işlemi yukarıda belirtilen sonuçları doğurmamaktadır. Bazen yalnızca belli amaçlar doğrultusunda bu işlem yapılmaktadır ve olumlu dönüşler sağlamama ihtimali de bulunmaktadır.

Kripto Para Yakma İşlemleri Ne Zaman Yapılmaktadır?

Kripto para yakma işlemlerinde, geliştirici ekibe ve projeye bağlı olarak tarih verilebilmektedir. Ancak genellikle belirsiz bir süreç içerisinde birkaç gün öncesinden yakım haberleri iletilmektedir. Örneğin Binance borsası, BNB Coin için yapacağı yakım işlemlerini düzenli bir takvim üzerinde ilerletmektedir. Böylece kullanıcılar ne zaman arz miktarının azaltılacağını ve ne kadar azaltılacağını bilmektedirler. Ancak SHIB Coin geliştiricileri böyle bir takvim paylaşmadan yakma işlemi yapmaktadırlar. Geçtiğimiz haftalarda yine habersiz bir şekilde ciddi oranda SHIB Coin dolaşımdaki arzdan çıkarıldı.

Kripto para yakma işlemi çoğunlukla kripto paraların performansını arttırmak ve otoritesini yükseltmek amacıyla kullanılıyor olsa da zararlı etkilerinin de görüldüğü olmuştur. Yine de yakım tarihlerini ve miktarlarını takip etmek, yatırımınızın nasıl bir yol izleyeceği hakkında fikir sahibi olabilmeniz açısından oldukça önemlidir. Umarız içeriğimizde bu konuya dair aradığınız tüm bilgilere detaylı bir şekilde erişebilmişsinizdir.