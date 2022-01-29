Kripto para stake işlemi, herhangi bir borsaya kayıtlı olan ve işlem yapan yatırımcıların mutlaka karşısına çıkan bir kazanç sistemidir. Tamamen legal olan ve içerisinde herhangi bir sorun barındırmayan stake işlemleri, temel olarak faiz geliri elde etmenizi sağlamaktadır. Ancak kripto paraların fiyat hareketliliği diğer finansal ögelere göre daha fazla olduğu için bu işlemin de riskli olabileceğini belirtelim. Fakat sizler de yatırımın yanında bileşik gelir elde etmek istiyorsanız stake işlemlerini öğrenebilir ve hemen uygulamaya koyulabilirsiniz. İçeriğimizde kripto para stake işlemi nasıl ve nerelerde yapılır sorularını yanıtlandırmaya çalışacağız.

Kripto Para Stake İşlemi

Kripto para stake işlemi veya bilinen diğer adıyla Staking, belirli bir kripto varlığın alınması ve kilitlenmesi işlemine verilen genel isimdir. Böylece alınmış olan kripto para biriminin projesi desteklenmiş ve geliştirici ekibe fon sağlanmış olur. Bunun yanında yatırımcı varlığını belli bir süreliğine kullanılamaz hale getirdiği için faiz geliri elde eder. Bunu banka hesabınız üzerinden açtığınız bir vadeli mevduat hesabı olarak düşünebilirsiniz. Ancak her kripto para biriminin kendisine özel stake yapısı ve oranı bulunmaktadır.

Staking kavramı bir süredir kripto para piyasaları içerisinde yer alıyor. Ancak kripto paralar yüksek volatiliteye sahip oldukları için, yapılan stake işlemleri sonuçta zararla sonuçlanabiliyor. Bu yüzden analizi iyi yapmak ve uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Bunun farkında olan geliştiriciler de stake işlemlerinin en az birkaç yıllığına yapılmasını tavsiye ediyorlar. Böylece yatırımcılar temettü sahibi olur gibi mevcut kripto paradan daha fazlasına sahip olabiliyorlar ve kazançlarını arttırıyorlar.

Stake Oranları ve Getirileri

Stake oranları bir merkezi sistem tarafından belirlenmediği için, her geliştirici kendi oranını belirleyebiliyor. Bunun yanında bazı kripto para borsaları da avantajlı oranlar sunabiliyorlar. Genellikle fiyat hareketliliği düşük olan kripto para birimlerinde oranlar daha düşükken, fiyat hareketliliği yüksek olan kripto para birimlerinde ciddi dönüş oranları bulunuyor. Bunu bir örnekte açıklamamız gerekirse Binance kripto para borsası;

USDT Coin için %4,79 APYuygulamaktadır. (Esnek vadeli hesap, Amerikan Doları endeksli kripto para birimi)

BNB Coin için %5,23 APY uygulamaktadır. (Esnek vadeli hesap, Binance platformunun temel kripto para birimi)

DYDX Coin için %41,89 APY uygulamaktadır. (10 günlük kilitleme, son zamanlarda volatilitesi oldukça yüksek)

Görüldüğü üzere bir kripto para biriminin riski arttıkça uygulanan faiz oranı da aynı şekilde yükseliş göstermektedir. Bunlara benzer birçok kripto para üzerinde ve birçok platformda stake seçenekleri mevcuttur. Bunun için ise genelde yalnızca stake ve farm hizmetleri sunan platformlar tercih edilemektedir.

APY Nedir?

APY, basitçe yıllık faiz getirisi anlamına gelmektedir ve mevcut varlığınızın size tam 365 gün içerisinde yüzde kaç oranında getiri sağlayacağını ifade eder. Örneğin bir kripto para stake işleminde %10 oranında APY bulunuyorsa ve elinizde 1000 adet kripto para bulunuyorsa, 365 günlük stake işleminin sonunda elinizde 1100 adet kripto para bulunacaktır. Böylece varlığın fiyatının sabit kalması halinde bile adet arttığı için yatırımsız gelir elde etmiş olursunuz. Fakat kilitleme süresi boyunca varlıklarınızı çekemeyeceğiniz ve transfer edemeyeceğiniz için olası düşüşlerde zarar etme ihtimaliniz de bulunmaktadır. Varlığınızın artması zararı da minimize edecektir.

Stake Yapılabilecek Kripto Para Platformları

Bugün kripto para alım satımının yapılabildiği veya varlıkların barındırılabildiği neredeyse her ortamda stake hizmeti bulunabilmektedir. Fakat yalnızca bu noktada hizmet veren platformlar da bulunmaktadır. En çok kullanılan platformların sahip oldukları oranları inceleyerek kendinize en uygun olanını bulabilir ve hemen Stake işlemlerine başlayabilirsiniz. Bu işlemleri ister DApp’ler üzerinden, isterseniz de aracı noktalardan yapabilirsiniz.

Binance – Launchpad, Stake ve Farm Hizmetleri bulunmaktadır.

TrustWallet – Dapp’ler ile eşlenik Stake seçenekleri sunulmaktadır. (BNB, TRX, USDT, LTC vs.)

Uniswap – En çok tercih edilen stake, farm ve swap platformu olarak bilinmektedir.

PancakeSwap – Yüksek getiri oranları sayesinde oldukça fazla tercih edilmektedir.

Coinbase – Güvenilir bir stake ortamı sunmaktadır.

Ledger – 7’den fazla kripto para stake işlemleri yapabilmek mümkündür.

Stake Capital – Yalnızca stake işlemleri için kullanılan ve tatmin edici oranlar sunan platformdur.

Bunların yanında başvurabileceğiniz birçok soğuk cüzdan uygulaması, swap platformu ve kripto para borsası bulunmaktadır. Kısacası kripto para stake işlemi yapılması oldukça kolaydır ve birçok noktaya başvuru mümkündür.

Umarız içeriğimiz sayesinde kripto para stake işlemi nedir ve nasıl yapılır sorularına yanıt bulabilmişsinizdir. En kısa sürede elinizde duran yatırımlarınızı bu sistemlere katarak ek getiriler elde edebilir ve kazancınıza kazanç ekleyebilirsiniz. Bol kazançlı yatırımlar dileriz!