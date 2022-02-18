Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Nedir Nasıl Belirlenir?

Kredi kartı asgari ödeme tutarı, ilk kez kredi kartı kullanmaya başlayacak kişilerin karşısına çıkan ve merak edilen detaylardan biri olarak bilinmektedir. Kredi kartlarında yapılan harcamaların düzenli bir şekilde ödenmesi gereklidir. Fakat borcun tamamının ödenemediği dönemlerde belli bir miktarının ödenmesi şartı koyulur. Belirlenen bu miktar asgari ödeme tutarı olarak adlandırılıp, kullanıcıya ve kredi kartının tipine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bizler de içeriğimizde kredi kartı asgari ödeme tutarı nedir ve nasıl belirlenir gibi soruları yanıtlandırmaya çalışacağız.

Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı

Kredi kartı asgari ödeme tutarı, bankalar tarafından belli bir oranda kredi kartı kullanıcılarına sunulan avantaj olarak bilinmektedir. Ay içinde kredi kartınızdan yapacağınız harcamaları, herhangi bir sorun yaşanmaması açısından hesap kesim tarihinizden sonraki 7 iş günü içerisinde ödemeniz gerekmektedir. Fakat bazı durumlarda kullanıcılar borcun tamamını ödeyecek güce sahip olmayabilirler. Bu gibi durumlarda belirlenen asgari tutarın ödenmesi, mevcut ayda borcun faizini azaltmakta ve herhangi bir hukuki işlem yapılmasının önüne geçilmesini sağlamaktadır.

Asgari ödeme tutarı, her kredi kartında mevcuttur ve hesap kesim tarihlerinde minimum ödeme tutarı olarak belirtilmektedir. Bu ödeme hangi şartlar altında olunursa olsun, her halükârda ödenmek zorundadır. Borca oranla çok daha düşük bir ödeme tutarı olduğu için müşterinin de ekonomisini daha iyi düzenlemesini sağlamaktadır. Ancak asgari tutarın da ödeneceği maksimum süre bulunmaktadır. Kısacası en geç üç ay içerisinde tüm borcun mutlaka ödenmesi gerekmektedir.

Asgari Ödeme Tutarı Nasıl Belirlenir?

Asgari ödeme tutarının belirlenmesinde detaylı kriterler bulunmamaktadır. Toplam borcun belli bir oranının alınmasıyla oluşturulan asgari tutar, müşterinin kredi kartını kullanma süresine göre belirlenmektedir. Kullanım süreniz uzadıkça ödemeniz gereken asgari tutarın oranı, dolayısıyla borç miktarı azalış gösterecektir. Temel olarak asgari ödeme tutarının oranlanması ikiye ayrılmaktadır:

1 yıldan kısa süre önce alınmış kredi kartlarının asgari ödeme tutarı, toplam borcun %30 ile %40’ı aralığında olmaktadır.

1 yıldan uzun süre önce alınmış kredi kartlarının asgari ödeme tutarı, toplam borcun %20 ile %30’u aralığında olmaktadır.

Bu oran her banka tarafından özel olarak belirlenmesine rağmen genel oranlar %20 ile %40 aralığını geçmemektedir. Yani kredi kartınızda 5000TL değerinde bir borç bulunuyorsa ve kartı yeni aldıysanız, muhtemelen ödemeniz gereken asgari tutar 2000TL olacaktır. Kartınızı 1 yıldan uzun süredir kullanıyorsanız, ödemeniz gereken asgari tutar 1000TL olacaktır.

Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Ödenmezse Ne Olur?

Asgari tutar, yukarıda da bahsettiğimiz üzere, her hesap kesim tarihinden sonraki 7 iş günü içerisinde mutlaka ödenmesi gereken tutardır. Tüm borç yerine bu tutarı ödeyerek hukuki işlemlerden ve kredi kartınızın kullanım dışı bırakılmasının önüne geçebilmeniz mümkündür. Ancak asgari tutarı da ödememeniz halinde ciddi yaptırımlar uygulanabilir. Kredi kartları tamamen borç üzerine kurulu sistemler oldukları için bankalar borcun en kısa süre içerisinde ödenmesini talep edecektir. Eğer asgari tutarı ödeyecek gücünüz de bulunmuyorsa, geçen zaman içerisinde hakkınızda aşağıdaki işlemler uygulanacaktır.

Azami süreyi aşmanız halinde kredi kartınız kullanıma kapatılacaktır.

Banka tarafından son bir uyarı mesajı gönderilecek ve tüm borcu ödemeniz için 7-21 gün aralığında süre verilecektir.

Kredi notu nuz ciddi oranda düşüş gösterir.

nuz ciddi oranda düşüş gösterir. Genel olarak bankalar arasında olumsuz not alacağınız için kredi ve kredi kartı talepleriniz otomatik olarak reddedilir.

Aylık olarak toplam borca %2,28 gecikme faizi , asgari tutardan sonra kalan borca ise %1,98 alışveriş faizi işlenir.

, asgari tutardan sonra kalan borca ise %1,98 alışveriş faizi işlenir. 3 ay içerisinde toplam borcun ödenmemesi halinde yasal takip başlatılır.

Banka mevcut hesaplar ve varlıklar üzerinde el koyma hakkına sahip olur.

Yasal sürecin yanında kara listeye eklenerek en az 5 yıl boyunca tüm bankalar tarafından ret alırsınız.

Kısacası asgari ödeme tutarı, kredi kartı kullanımı sağlayan tüm müşterilerin düzenli olarak ödemesi gereken tutar olarak bilinmelidir. Aksi taktirde olumsuz durumlarla karşılaşılabilir ve ilerleyen süreçlerde kredi ve kredi kartı başvurusu süreçlerinde zorluklar ortaya çıkabilir. Asgari tutarın yanında tüm borcun da düzenli aralıklarla ödenmesi gerekmektedir.

İçerikte detaylı bir şekilde kredi kartı asgari ödeme tutarı nedir, nasıl belirlenir ve ödenmezse ne olur gibi en çok merak edilen soruları yanıtlandırmaya çalıştık. Umarız sizler de burada aradığınız bilgilere ulaşabilmiş ve kredi kartlarının çalışma yapısı hakkında fikir sahibi olmuşsunuzdur. Kredi kartı kullanmaya ve borçlanmaya başlamadan önce böyle detayları dikkate almayı ve ödeme planlarınızı hazırlamayı unutmayın.