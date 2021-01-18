Huawei P30 Lite Özellikleri ve İncelemesi

Huawei P30‘a benzeyen, P30 gibi hissettiren, fotoğrafları P30 gibi çeken ve yine de daha ucuz ve daha hafif olan P30 Lite ile tanışın. İlk bakışta, çarpıcı bir tasarıma ve ümit verici oyun yeteneklerine sahip olan P30 Lite için her şeyden önemlisi, arkasında son derece yetenekli üçlü kamera ile birlikte gelmesidir.

Huawei P30 Lite Fiyatı

2.686 TL’den başlayan P30 Lite‘ın öne çıktığı en belirgin özelliği arka paneli. Yanardöner, ışığı güzelce kavrayan, büken ve oynayan bir dalga deseni sayesinde çarpıcı ve dikkat çekici görünüyor.

128 GB depolama kapasitesi, geniş, ultra geniş ve derinlik sensörü kombinasyonuna sahip üçlü lens kamerası ile muhteşem fotoğrafların tadını çıkaracaksınız.

Huawei P30 Lite Tasarımı

6.15 inçlik ekranı ile Huawei P30 Lite, küçük ellere OnePlus 7 ve Huawei P30 Pro’dan çok daha uygun görünse de herkesin elinde zengin bir şekilde parlayacağından hiç şüphemiz yok.

P30 Lite‘ın çerçevesi plastik ile kaplanmış, ancak oldukça sağlam görünüyor. Huawei P30 Lite, P30 ailesinin geri kalanının metalini, güzel bir şekilde taklit ediyor. Ön kısımda, fasya üzerinde minimal çerçevelere sahip düz bir cam ve arkada hafif, zarif bir kıvrım yer alıyor.

Arka kısımda telefonun parmak izi tarayıcısı ve üçlü kamera modülü bulunuyor. Tabanda USB-C bağlantı noktası bulunurken, tüm düğmeler telefonun sağ tarafında yer alıyor. Ses meraklıların sevineceği bir özellik var; telefonda yerleşik 3,5 mm kulaklık jakı bulunuyor. Kulaklık jakının yanında ise çok kolay bir şekilde kapatılabilen bir mono hoparlör var.

7,4 mm kalınlığında ve sadece 159 gram ağırlığında olan Huawei P30 Lite, ince ve tutması çok rahat. Çift SIM tepsisi yuvası, telefonun üst kısmında yer alıyor. Telefon, iki nano SIM kart ile SIM kart ve bir microSD kart alabiliyor.

P30 Lite, hepsi cam kaplama olan Tavus Kuşu Mavisi, Gece Siyahı ve İnci beyazı olarak üç adet renk seçeneği sunuyor. Tavus Kuşu Mavisi rengini gözden geçirdik ve adeta büyülendik. Her açıdan kuş tüyü gibi yanardöner bir görünüm oluşturuyor. Telefonda önem verdiğiniz temel özellik incelik ise siyah rengini tercih etmeniz, sizin için daha uygun olacaktır.

Parmak izi tarayıcısına gelince; bir işaret parmağının kolay bir şekilde ulaşabileceği konumda yer alıyor. Bu arada, sağ taraftaki düğmelere basmak da oldukça kolay ve tasarımının sağladığı imkanlar sayesinde oldukça iyi çalışıyor.

Huawei P30 Lite Ekran Özellikleri

Huawei P30 Lite, ortasında bir damla çentiği bulunan 6.15 inç IPS ekrana sahip. P30 Lite, OLED türünde olmasına rağmen, P30’un ekranının boyutuyla eşleşiyor. Gerçekçi olmak gerekirse, P30 Lite’ın ekranının daha büyük olduğunu söyleyebiliriz.

P30 Lite, bugünlerde biraz standart haline gelen 19.5: 9 en-boy oranına sahip uzun ekranla karşımıza çıkıyor. Çözünürlük, 2312×1080 piksel ve bu da 415 ppi’lik bir piksel yoğunluğu anlamına geliyor. Rakamlara baktığımızda, oldukça iyi olduğu söylenebiliriz.

Renk doğruluğu ve beyaz dengesi söz konusu olduğunda, varsayılan ekran kalibrasyonunun belirgin bir mavi tonu mevcut. Mavi ışık filtresi ve ekran kalibrasyon ayarları sayesinde, her iki ayar arasında zevklerinizi yansıtan tonları seçebiliyor ve yumuşatabiliyorsunuz.

Çentik, hayranı değilseniz, gizlenebiliyor ve nihayetinde, kesinlikle sınıfının en iyisi olmasa da P30 Lite‘ın ekranı harika görünüyor.

Kamera

Huawei‘nin P30 Lite‘ı bol miktarda kamera ve piksel barındırıyor. Üçlü kamera arka kurulumu, bir adet geniş 48MP (f / 1.8) kamera, bir adet ultra geniş 8MP (f / 2.4) kamera ve bir adet de 2MP (f / 2.4) derinlik algılama kamerası içeriyor.

Tüm bu özellikler, P30 Lite’ın P30’dan daha yüksek çözünürlüklü olduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte, sahip olmadığı şey ise her türlü optik görüntü sabitleme ve 4K video desteğinin olmaması.

Ana kameradan alınan görüntü kalitesi son derece etkileyici. Fotoğraflar, tam 48MP çözünürlük yerine 12MP’de çekiliyor. Bunun nedeni, P30’un piksel gruplama adı verilen ve daha düşük çözünürlüklü bir görüntüyü daha iyi ton doğruluğu ve bulanıklığı gidermek için birden fazla pikseli birleştiren bir teknik kullanması olarak değerlendiriliyor.

İşlenmesi gereken tüm piksellere rağmen çekimler hızlı ve oldukça güzel bir şekilde yapılabiliyor. Ayrıca, deklanşörü biraz daha uzun süre açık tutan bir gece modundan, sağlıklı bir arka plan bulanıklığı dozu ve portre moduna kadar her şeyle son derece kapsamlı bir arayüze sahip.

Düşük ışıkta yapılan çekimlere gelince; P30 Lite‘ın, P30’dan ve hatta daha ucuz Redmi Note 7’den daha az net olduğunu, ancak yine de fiyatına göre saygın bir performans gösterdiğini gördük.

Ön kamera söz konusu olduğunda, yüksek kontrastlı görünen görüntüler bazen ayrıntıları azaltabiliyor. Bununla birlikte güzellik modları, çok sayıda özelleştirme seçeneği ve selfieleriniz için doğru türden efektleri bulabilmenize yardımcı oluyor.

Ultra geniş kamera, P30 veya Huawei P30 Pro’dan daha belirgin bir balık gözü efektine sahip olmasına rağmen, çoğu zaman etkileyici bir performans gösterdi.

Huawei P30 Lite Performansı

Huawei P30 Lite, gücünü Huawei’nin kendi orta seviye Kirin 710 yonga setinden alıyor. 12nm’lik bir işlemle yapılmış ve 4×2.2 GHz Cortex-A73 ve 4×1.7 GHz Cortex-A53 yapılandırılmış sekiz çekirdekli CPU’ya sahip. GPU bir Mali-G51 MP4’tür. Bununla birlikte P30 Lite, 4GB ve 6GB RAM seçenekleri sunuyor.

Huawei, Performans modunu kullanıma sunarak, düğmesini ayarlar kısmına yerleştirmiş. Performans modu, bazı durumlarda (çoğunlukla ham CPU gücünde) küçük bir hız artışı sağladı, ancak telefon hızlı bir şekilde ısındı ve soğuyana kadar otomatik olarak güvenli ayarlarına geri döndü.

Huawei P30 Lite Pil Ömrü

Huawei P30 Lite‘ın bataryası kesinlikle yeterli, ancak olağanüstü değil.

3.340 mAh’de kapasitesi, orta büyüklükte bir ekrana ve orta menzilli güç taleplerine sahip bir telefondan beklediğimiz seviyeyi bizlere veriyor. Ayrıca Huawei, arka plan işlemlerini sınırlayan, kullanılmayan bağlantı özelliklerini kapatan ve hangi uygulamaların dolandırıcı olduğu ve pilinizi tükettiği konusunda sizi uyaran ayarlara gömülü birçok optimizasyon aracı sunuyor.

P30 Lite, orta düzeyde kullanım, ara sıra fotoğraf çekme, akışta gezinme ve video akışı ile bir iş gününü kolayca atlattı. 90 dakikalık tam parlak Full HD video oynatma ise %18 oranında pil tüketti. Bu oran gayet normal ancak pil ömrü çok da iyi değil.