Findeks kredi notu nasıl öğrenilir sorusu, kredi çekmeyi düşünen ve bankalardaki otoritesini sorgulamak isteyen bireysel kullanıcılar tarafından merak edilen konuların başında gelmektedir. Birkaç dakika içerisinde yapılabilen ve en net sonuçlara ulaşabileceğiniz bu işlem ile birlikte bankalardan ne kadar kredi alabileceğinizi, ne kadar limitiniz olduğunu ve ne derece güvenilir biri olduğunuzu öğrenebilirsiniz. İçeriğimizde Findeks kredi notu nasıl öğrenilir sorusunu tüm yöntemiyle yanıtlandırmaya çalışacağız.

Findeks Kredi Notu Nedir? Nasıl Belirlenir?

Findeks kredi notu, tüm bankalar tarafından ortak olarak belirlenen ve bir kullanıcının ödeme alışkanlıklarına, sahip olduğu borçlara ve varlıklara göre hesaplanan bir güvenilirlik notudur. Bu notun yüksek olması halinde kefilsiz şartsız kredi alabilme ihtimaliniz artmaktadır ve bankalar size daha iyi davranmaktadır. Bu yüzden kredi notunuzu düzenli olarak takip ederek yükseltmeye çalışmanız gerekmektedir. Böylece daha yüksek tutarlarda kredi çekebilir ve diğer borçlanma taleplerinde bulunabilirsiniz.

Findeks kredi notunun belirlenmesinde birden fazla etken göz önünde bulundurulmaktadır. Tüm bu etkenlerin puanlandırılması sonucunda kişiye 1 ile 1900 arasında puan verilmektedir. 1499 puana kadar riskli grup içerisinde yer alırken, 1500 puan ve üstüne sahipseniz bankacılık işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Bu notun belirlenmesinde dikkat edilen faktörler ise şunlardır:

Mevcut hesaplar ve borç durumları %35 oranında etkili olmaktadır.

Önceki krediler ve kredilerin ödenme sıklıkları %35 oranında etkili olmaktadır.

Yeni alınmış olan krediler veya kredi kartları %11 oranında etkili olmaktadır.

Kredi kartı ve kredi kullanma yoğunluğunuz %10 oranında etkili olmaktadır.

Açıklanmayan diğer faktörler %9 oranında etkili olmaktadır.

Yukarıda belirtilen değişkenler olumlu olması halinde kredi notunuz yükselecek, sorunlu olması halinde ise düşüş gösterecektir. Bir kredi taksitinizi ödememeniz bile kredi notunuzu en riskli gruba düşürebilirken, düşük kredi notunu yükseltmek yıllar alabilmektedir. Bu yüzden dikkatli olmanızda fayda var.

Findeks Kredi Notu Nasıl Öğrenilir?

Findeks kredi notunu öğrenmenin birden fazla yolu bulunmaktadır. Ancak notunuzu öğrenmek için bir miktar ücret ödemeniz gerekeceğini unutmamanız gerekiyor. Bunun dışında öğrenmiş olduğunuz kredi notlarının herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Aşağıdan kendinize en uygun yöntemi seçerek hemen başvuruda bulunabilir ve ödemeyi yaparak Findeks kredi notunuzu öğrenebilirsiniz.

Bankalar üzerinden Kredi Notu Öğrenme

Bugün birçok banka, mobil uygulamalarında Findeks kredi notu öğrenme başvurusu yapılmasına izin vermektedir. Sizler de bankanızın ekranına kendi hesabınızla giriş yaparak menü üzerinden kredi notu sorgulama sayfasını açabilir ve direkt ödeme yaparak talepte bulunabilirsiniz. Bu işlemlerden sonra en geç 1 iş günü içerisinde detaylı rapor telefonunuza veya e-posta adresinize gönderilecektir. Genellikle bu işlem için talep edilen tutar 7TL ile 20TL arasında değişkenlik gösterir.

Findeks Web Sitesi Üzerinden Kredi Notu Öğrenme

Detaylı raporunuzu direkt olarak Findeks resmî web sitesi üzerinden öğrenebilmeniz de mümkündür. Bu işlem bankacılık işlemlerine göre bir miktar daha pahalı olsa da sizlere tüm bankalara ait detaylı raporu sunduğu için referans olarak alabilmek ve istenilen yerlerde kullanabilmek mümkün hale gelmektedir. Findeks risk raporunuzu detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Findeks resmî web sitesine girin.

Üst menüde bulunan “Ürünler” yazısının üstüne gelin.

Açılan menüde “Bireysel Ürünler” yazısına tıklayın.

Sayfayı aşağıya kaydırarak başta yer alan “Findeks Kredi Notu” seçeneğine tıklayın.

Sayfa içerisindeki “Satın Al” butonuna tıklayın.

C. Kimlik numaranızı, telefon numaranızı ve doğum tarihinizi girerek ilerleyin.

Bir sonraki sayfada istenilen diğer detaylı bilgileri girin. Detaylı inceleme paketi için sağ tarafta yer alan “Detaylı raporu satın almak istiyorum” seçeneğini işaretleyin.

İşlemleri tamamladıktan sonra ödeme bilgilerinizi girin.

3D Secure onay işlemini tamamlayın.

Bu adımlardan sonra iletişim olarak seçtiğiniz kanallara kredi notu raporunuz kısa süre içerisinde iletilecektir. Bu raporun çıktısını alarak bankalara gidebilir veya başka işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Ayrıca bankalar üzerindeki otoritenizi de böylece ölçmüş olursunuz.

E-Devlet üzerinden Kredi Risk Raporu Sorgulama

Eğer herhangi bir ücret ödemek istemiyor ve yalnızca risk raporunuzu görüntülemek istiyorsanız, E-Devlet üzerinden ücretsiz bir şekilde başvuruda bulunabilirsiniz. Böylece birkaç dakika içerisinde detaylı risk raporunuzu görüntüleyebilmeniz mümkün olacaktır. E-Devlet risk raporu sorgulama işlemi için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

E-Devlet vatandaş girişi sayfasına girin.

Hesap bilgileriniz ile E-Devlet sistemine giriş yapın.

Açılan sayfada arama kısmına “Risk Merkezi Raporu Başvurusu” yazın ve gelen ilk seçeneğe tıklayın.

Açılacak sayfada sağ üst köşede yer alan “Yeni Başvuru” seçeneğine tıklayın.

Bilgileri doğruladıktan sonra “Başvur” butonuna tıklayın.

İşlem tamamlandıktan sonra sol üst köşede yer alan “Başvuruları Görüntüle” butonuna tıklayın.

Bu sayfada raporunuz hazırlandıktan sonra indirilebilir olacaktır. Genellikle birkaç dakika işleminde hazır hale gelmektedir.

Risk raporu içerisinde bağlı olduğunuz bankalar, kredi ve kredi kartı borçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Burada toplam borcunuzu görebilmeniz ve ödeme tarihlerini detaylıca inceleyebilmeniz mümkündür. Bankalar üzerindeki etkinizi puanlandırılmış bir şekilde göremezseniz de tahmin yürütebilmeniz zor olmayacaktır.

İçeriğimizde tüm detaylarıyla Findeks kredi notu nedir ve Findeks kredi notu nasıl öğrenilir sorularını yanıtlandırmaya çalıştık. Umarız buradan edindiğiniz bilgiler sayesinde sizler de kredi notunuzu öğrenebilmişsinizdir. Kredi notunuzu yükseltmek adına ödemelerinizi geciktirmemeyi ve daha düzenli bir harcama planı oluşturmayı düşünebilirsiniz. Kararlı bir ilerleme sergilemeniz halinde en kısa süre içerisinde istediğiniz kredi notu seviyesine ulaşabilirsiniz.