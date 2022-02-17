En Güvenilir 5 Kripto Para Cüzdanı

Kripto para cüzdanı, kripto paralara uzun vadeli yatırım yapan ve varlıklarını güvenle saklamak isteyen kişiler tarafından tercih edilen, oldukça kullanışlı sistemlere verilen genel bir isimdir. Bugün piyasa üzerinde birçok kripto para cüzdanı bulunmaktadır ve bu cüzdanlara borsalar üzerinden aktarım yapılabilmektedir. Fakat cüzdanların hangilerinin güvenilir olduğu ve nasıl kullanılabilecekleri çoğu kişi tarafından bilinmemektedir. Bizler de bu içeriğimizde en güvenilir 5 kripto para cüzdanını sizlerle paylaşacak ve eksileri ile artılarını göstereceğiz.

Kripto Para Cüzdanı Nedir?

Bankalarda herhangi bir varlık bulundurmak istediğimizde farklı farklı hesaplar oluşturmamız gerekir. Örneğin altın yatırımı için ayrı bir hesap, vadesiz Türk lirası için ayrı bir hesap açılması gerekmektedir. Kripto para cüzdanı da aynı bu mantıkla farklı bir hesap olarak düşünülebilir. İçerisinde yalnızca kripto paraları barındırabileceğiniz bir hesap niteliğinde olan cüzdanlar, yatırımcıların varlıklarını tek bir noktadan yönetebilmesini ve güvenli bir şekilde muhafaza edebilmesini sağlar.

Küçük yatırımcılar genellikle varlıklarını kripto para borsaları üzerinde tutuyor olsalar da yaşanacak olumsuz durumlara karşı güvensiz bir yapıda bulunduklarını bilmezler. Ayrıca varlıkların borsada bulunması her an bozulabileceği anlamına gelmektedir. Bu yüzden büyük yatırımcılar kripto para cüzdanlarını tercih ederek birçok avantajdan faydalanmanın yanı sıra güvenliği de sağlamış olurlar.

En Güvenilir Kripto Para Cüzdanları

Güvenilir bir kripto para cüzdan uygulaması kullanmanız halinde, varlıklarınızı fiziksel dünyada harcayabilir, stake ve farm gibi işlemler yapabilir, dApp ismi verilen uygulamaları kullanabilirsiniz. Bunun yanında güvenilir bir ortamda varlıklarınızı barındırdığınız için başlarına herhangi bir olumsuzluk gelme ihtimali de minimum seviyeye indirilir. Genellikle ücretsiz olan bu cüzdanları hemen indirebilir ve oluşturma işlemlerini tamamladıktan sonra varlıklarınızı aktarabilirsiniz.

5) MetaMask

Bugün dünya üzerinde en çok kullanılan cüzdan uygulaması olarak bilinen MetaMask, tüm kripto paraları desteklemektedir ve oldukça gelişmiş bir altyapıya sahiptir. Cüzdanların atası niteliğinde de sayılan MetaMask ile her türlü işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu uygulamayı ister bilgisayarınıza ister tarayıcınıza isterseniz de telefonunuza yükleyebilmeniz mümkündür.

Tamamen ücretsiz olan MetaMask ile Airdrop kampanyalarına da katılabilirsiniz. Ayrıca swap platformlarına da hızlı bir şekilde eşleştirme olanağı bulunmaktadır. Kısacası MetaMask bir kripto para cüzdanında arayacağınız tüm özelliklere sahiptir.

4) TrustWallet

Geçtiğimiz yıllarda dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance tarafından satın alınan ve BEP-20 transferleri ile tüm yatırımcıların ilgisini çekmeyi başaran TrustWallet, MetaMask’tan sonra en çok kullanılan kripto para cüzdanı olarak bilinmektedir. Kendi içerisinde özel stake seçenekleri de barındıran cüzdanımızda, dApp’ler için özel bir sayfa da bulunmaktadır ve neredeyse tüm platformlar ile tam uyumlu şekilde çalışabilmektedir.

Sade bir yapıya sahip olduğu için varlıkları kolayca takip edebileceğiniz ve yönetebileceğiniz bu cüzdanda, Binance borsasına aktarım işlemleri bir dakikadan kısa sürmektedir. Bu yüzden Binance borsasını kullanan kripto para yatırımcıları tarafından sıkça kullanılmaktadır. Eğer basit ara yüze sahip kullanışlı ve güvenilir bir cüzdan arayışındaysanız mutlaka TrustWallet uygulamasını indirmelisiniz.

3) Coinbase

Amerika’nın en büyük kripto para borsası olarak bilinen Coinbase, aslında bir cüzdan mantığında çalışmaktadır. Tamamen portföyünüze odaklı bir yapıya sahip olan Coinbase üzerinde varlıklarınızı güvenle saklayabilir ve aktarabilirsiniz. İçerisinde sunmuş olduğu stake ve yield farming gibi avantajları sayesinde de ciddi getiriler elde edebilmeniz mümkündür. Fakat dışarıdan uygulamalar ile bağlantısı bulunmamaktadır.

Telefon uygulaması bulunan ve bilgisayarda web sitesi üzerinden erişilebilen Coinbase platformu, tamamen kapalı bir yapıya sahip olduğu için aktarmalarınız ve alışverişlerinizde varlıklarınızı başka bir borsaya aktarmanız gerekebilir. Buna rağmen ciddi güvenlik önlemlerine sahip olduğu için birçok yatırımcı tarafından tercih edilmektedir.

2) Binance Wallet

Binance kripto para borsasının temel işlemlerin halledilebilmesi amacıyla oluşturmuş olduğu Binance Wallet, aynı MetaMask mantığına sahip bir cüzdan olarak karşımıza çıkıyor. Belirli kodların atanması ile kullanılabilen cüzdanımıza, Binance kripto para borsası üzerindeki tüm kripto para varlıklarını atabilmek mümkündür. Fakat kendi içerisinde kullanıcılara herhangi bir avantaj sunmamaktadır.

Buna rağmen dApp’ler ile direkt olarak bağlantı kurulabilen bu uygulama, genellikle Binance borsası üzerinde işlem yapan ve diğer platformlarla etkileşime geçmek isteyen kullanıcılar tarafından bir aracı olarak tercih edilmektedir. Ayrıca telefon uygulaması ve bilgisayarlar için tarayıcı uzantısı bulunmaktadır.

1) Ledger

En kaliteli ve en güvenilir cüzdan altyapılarından biri olarak kabul edilen Ledger hem online hem de offline cüzdana sahip sayılı platformlardan biridir. USB boyutunda soğuk cüzdan satışı yaparak piyasaya girmiş olan Ledger markası, daha sonrasında soğuk cüzdan ile de eşlenebilen çevrimiçi cüzdan uygulamasını kullanıcılara sunmuştur. İçerisinde az sayıda kripto para birimini barındırdığı için ise çok fazla tercih edilmemektedir.

Genellikle Bitcoin ve Ethereum gibi büyük para birimlerine uzun vadeli yatırım yapan kişiler tarafından tercih edilen Ledger, soğuk cüzdanı ile %100 güvenlik sağlamaktadır. Online cüzdanı da diğer cüzdan uygulamaları ile kıyaslandığında çok daha iyi bir güvenlik performansı sergilemektedir. Ancak stake gibi özelliklerinin bulunmamasının yanında çoğu dApp bu cüzdanı desteklemez.

Yukarıda bahsedilmiş olan kripto para cüzdanları, bugün yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen cüzdanlardır. Fakat bunların yanında azınlıklar tarafından sahip olduğu avantajlar sebebiyle kullanılan onlarca daha cüzdan uygulaması bulunmaktadır. Bunlara örnek verecek olursak;

BTC Wallet

Trezor

Math Wallet

MOBOX Wallet

HyperPay

Atomic Wallet

SafePal

Edge

Cobo

Tüm kripto para cüzdanlarını inceleyerek size en uygun gelen cüzdanı bulabilir ve hemen ücretsiz bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu noktada cüzdan bilgilerinizi unutmamanızı ve bir yere not almanızı tavsiye ederiz. Aksi taktirde içerideki varlıklarınıza bir daha hiçbir zaman ulaşamayabilirsiniz. Umarız sizler de aradığınız kripto para cüzdanını bulur ve düzenli bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Kazançlı yatırımlar dileriz.