Hijyen Belgesi | Nedir, Nereden Nasıl Alınır?

Hijyen Sertifikası, hijyenin insan ve toplum açısından korunabilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından alınması zorunlu tutulan bir belge türüdür. Bu belge türü, özellikle kamusal alanlarda hizmet veren kurumların tam ve kapsamlı hijyeni nasıl sağlayabileceğinin öğretildiği bir kurs sürecini kapsar. Kursu başarıyla geçen kişiler, sertifika almayı hak kazanır. Hijyen belgesi alan kişiler, özellikle gıda sektöründe hizmet verebileceklerini kanıtlarlar. Belgeye sahip olmadan gıda sektöründe hizmet vermek ise Sağlık Bakanlığı’nca yasaklanmış ve tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanmasına kararlaştırılmıştır.

Hijyen Belgesi Nereden Alınır?

Sertifika Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında onaylanarak verilir. Bu nedenle hijyen sertifikası alınacak kurum Milli Eğitim Bakanlığıdır. Sertifikayı almak isteyen kişi MEB’e bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunması gerekir. Hijyen kursunun verileceği yer ise bağlı bulunan ilçede var olan Halk Eğitim Merkezi’dir. Kursun süresi kapsamında yüz yüze ya da online yapılacağı kararı ilgili merkez tarafından dönemin şartlarına göre belirlenebilir. Yine kursun günleri ve saatleri Halk Eğitim Merkezi tarafından belirlenmektedir.

Hijyen Belgesi Nasıl Alınır?

Hijyen sertifikasını almaya hak kazanmak için ilk şart kursa devamlılık gerekliliğini yerine getirmektir. Dolayısıyla kursa devam etmeyen kişiler bu belgeye hak kazanamaz. Hijyen sertifikası almak için yapılması gerekenler şu şekildedir:

Hayat Boyu Eğitim Merkezi’ne başvuru yapılır.

Halk Eğitim Merkezi’nin düzenlediği kursa katılım sağlanır. Verilen eğitim süresi kapsamında hijyen eğitimi tamamlanır.

Düzenlenen hijyen sınavına girilir.

Sınav sonucunda yeterli puan elde edilirse belgeyi almaya hak kazanılır.

Hijyen Belgesi Kimler Almalıdır?

Hijyen belgesi istenilen herkes tarafından eğitim sonucu alınabilecek bir sertifika türüdür. Ancak bu eğitimi zorunlu olarak alması gereken meslek grupları bulunur. Zorunlu hijyen sertifikası alması gereken kişiler şu şekildedir:

Gıda taşıyan veya servis eden kişiler,

Gıda üreten ve satan işletmeler,

Hamam, sauna veya havuz gibi hizmet sağlayan işletmeler,

İnsan teniyle temas içinde bulunacak meslek kolları,

Konaklama yerleri (pansiyonlar, oteller, moteller, misafirhaneler, öğrenci yurtları)

Kuaför ve berberler,

Mutfağa sahip işletmeler,

Su üretimi gerçekleştiren işletmeler,

Temizlik hizmeti saplayan kurum ve kuruluşlar.

Hijyen Belgesi Ücreti Ne Kadardır?

Hijyen sertifikasını sadece Halk Eğitim Merkezleri’nde alınmaz. MEB’in onayladığı özel kurs merkezleri de hijyen sertifikasını belli bir kurs süresinden verebilir. Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen kıstas ise bu belgenin MEB onaylı olmasıdır. Dolayısıyla belgeyi almak için sabit bir fiyat bulunmamaktadır. Hijyen sertifikası ücreti Halk Eğitim Merkezleri’nde şu an için 50 TL civarındadır. Özel kuruluşlarda değişiklik göstermekle birlikte ortalama 80 TL gibi bir değere karşılık gelir.

Hijyen Belgesi Kaç Günde Alınır?

Hijyen sertifikasını almaya hak kazanmak için tamamlanması zorunlu olan ders süresi 8 saatten oluşur. Hijyen kursu gün süresi kursun programına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu durumun kurumun günlük kaç saat ders sağladığına göre belirlenir. Ancak ortalama olarak 8 saat süren hijyen kursu 1 hafta gibi süre içeresinde tamamlanabilir.

Hijyen Eğitimi Sınav Sonuçları Nereden Öğrenilir?

Belgeyi almaya hak kazanmak isteyen kişiler eğitimin sonunda hijyen eğitimi ile alakalı sorulardan oluşan sınava girerler. Sınavdan başarıyla geçen kişiler adlarına düzenlenmiş sertifikasını alabilirler. Hijyen sertifikası almak için girilen sınav sonuçları internet aracılığıyla sorgulanabilmektedir. E-Devlet hijyen eğitim sınav sonucu sorgulama işlemi şu şekilde gerçekleştirilir:

E-Devlet’e giriş yapılır. Giriş için turkiye.gov.tr adresi kullanılabilir.

Kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilir.

Site içerisindeki arama butonuna Milli Eğitim Bakanlığı yazılır ve arama tuşuna basılarak kurumun hizmetleri listelenir.

Kurumun hizmetleri arasından “Yaygın Eğitim Sertifika Belgesi Sorgulama” hizmeti seçilir.

Bu ekranda kişinin almaya hak kazandığı MEB onaylı sertifika belgeleri listelenir. Liste içerisinde hijyen belgesi bulunuyor ise sınavdan geçildiği anlamına gelir. “Barkodlu belge” seçeneğine tıklanarak sertifika incelenebilir veya yazdırılabilir.