Daha nitelikli ve karakterli bireyler yetiştirmek için, çocuklara öğretilmesi gereken temel davranışlar vardır. Bu davranış biçimleri çocuğumuzun gelecekte kuracağı ilişkilerde fayda sağlayacağı gibi, karakteristik özelliklerine de etki edecektir.

Çocuklara Mutlaka Öğretilmesi Gereken Temel Davranışlar

Aşağıdaki davranış biçimleri, çocuğun saygın ve iletişim becerileri yüksek bir birey olması için en asgari alışkanlıklar olmalıdır.

Teşekkür Etmek

İnsanlara karşı nezaket göstermek bireysel ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol oynar. Çocuğunuza teşekkür etmenin önemini öğretmeniz, onların karakteristik özelliklerini en iyi seviyeye taşıyacaktır.

Özür Dilemek

Bilerek veya bilmeyerek birini rahatsız ettiğinde veya hata yaptığında özür dilemesi gerektiğini öğretmeniz, çocuğunuzun insanlar ile muhteşem ilişkiler kurmasını sağlayacaktır.

Selamlaşma

Gerek tanıdığı insanlarla ve gerekse herhangi bir şekilde iletişim kurduğu kişilerle selamlaşması, çocuğunuzun yaşamında saygın bir birey olması için önemlidir. Merhaba, günaydın veya iyi günler gibi sihirli sözcükleri bir gülümseme ile kullanması, insanlarla olan ilişkisini daha güçlü hale getirir.

Yaşlılara Saygı Göstermek

Yaşlılar arasında sevilen bir birey olmak için onlara saygı göstermek esastır. Bu aynı zamanda genç bireyler arasında da çocuğunuzun saygı görmesini sağlar.

Söz Kesmemeyi Öğretin

Başkası konuşurken onun sözünü kesmemesini öğretin. Kendi söyleyeceklerini ancak karşısındaki insanın konuşmaya ara vermesi halinde yapması, sadece karşıdaki kişiye değil, kendine olan saygısını da gösterecektir.

Sözüne Sadık Kalmak

Randevulara zamanında gitmek veya vermiş olduğu sözleri eksiksiz şekilde yerine getirmek, erdemli insanlar için önemlidir. Bu yüzden çocuğunuza vermiş olduğu sözleri tutmanın önemini iyi bir şekilde öğretmeniz gerekir.

Kendini Tanıtmayı Öğretin

Etkili bir iletişim, başarının en temel yoludur. Etkili iletişim kurmak için ise öncelikle kişinin kendini doğru bir şekilde tanıtması gerekir.

Çocuğunuzun kendini karşısındaki kişilere nasıl tanıtacağını öğreterek, onun kişisel gelişimine katkı sağlayabilirsiniz.

Konuşurken Göz Teması Kurmayı Öğretin

Bir başkasıyla konuşurken göz teması kurmanın etkili iletişim kuralı olduğu unutulmamalıdır. Bu sayede çağın psikolojik sorunlarından biri olan sosyal fobiyi, çocuğunuz için risk olmaktan çıkarabilirsiniz.

Çünkü konuşurken göz teması kurmak, özgüveni artıran faktörlerden biridir. Doğal etkileri düşünüldüğünde göz teması kurmanın, çocuklara öğretilmesi gereken temel davranışlar arasında birçok faydası vardır. Etkili iletişim, vücut dilinin doğru kullanımı, öz saygı ve daha birçok kazanım, göz teması kurmanın faydaları arasındadır.

Küfür Etmemesi Gerektiğini Öğretin

Diğer yandan çocuğunuzun küfür etmeyen bir birey olarak yetişmesi, saygınlık kazanması için önem taşımaktadır. Meseleleri insancıl yollarla veya kendi bilgisine güvenerek çözmekten aciz kişilerin ilk sarıldığı silah maalesef ki küfürdür.