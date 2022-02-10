Tüm Zamanların En İyi 5 Bilim Kurgu Filmi

Bilim kurgu filmleri, özellikle son yıllarda en popüler film kategorisi olmayı başarıyor. Bu alana zamanla ilgi duyan birçok kişi de en iyi bilim kurgu filmlerini araştırmaya koyuluyor. Eğer sizler de bilim kurgu alanına ilgi duymaya başlayan kişilerden biriyseniz, kült olarak sayılan filmleri izlemeniz gerekmektedir. Kullanıcılar tarafından oylanan ve yüksek not alan birçok bilim kurgu filmi bulunmasına rağmen bunların arasından sıyrılan, çok daha iyi olarak bilinen filmler de bulunmaktadır. Bizler de bu içeriğimizde tüm zamanların en iyi 5 bilim kurgu filmini inceleyecek ve konuları hakkında detayları sizlerle paylaşacağız.

Tüm Zamanların En İyi Bilim Kurgu Filmleri

Bilim kurgu, gelecekte olması beklenen teknolojik gelişmelerin hikâye haline getirildiği ve genellikle distopik şekilde anlatıldığı kitap, film ve dizi kategorisine verilen isimdir. Geçmişten günümüze insanlığın geleceği hakkında fikir sahibi olabilmesi amacıyla birçok eser ortaya konulmuş ve film çekilmiştir. Bunlardan bazıları ise kült olmayı başarabilmiş ve tüm dünya tarafından tanınmıştır. Bugün en çok izlenen film kategorilerinden biri olan bilim kurgunun birçok yeni hayranı bulunmaktadır.

Geçmişte ve günümüzde birçok bilim kurgu eseri ortaya konulmuş ve bunların bazıları gerçekten tüm dünya tarafından sevilmiştir. Sevilen ve izlenen filmlerin birçoğu IMDB gibi platformlarda tüm zamanların en iyi filmleri arasına girmeyi de başarmıştır. Bilim kurgu kategorisini sevmiyor olsanız dahi listedeki filmlere şans vermenizi tavsiye ederiz. Çünkü bu filmler yalnızca bilim kurgu severlerin değil, tüm film severlerin izlemesi gereken filmler arasında yer almaktadırlar.

5) Matrix Serisi

The Matrix (1999)

IMDb: 8.7

Yönetmenler: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Senaryo: Lilly Wachowski, Lana Wachowski

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

The Matrix Reloaded (2003)

IMDb: 7.2

Yönetmenler: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Senaryo: Lilly Wachowski, Lana Wachowski

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

The Matrix Revolutions (2003)

IMDb: 6.8

Yönetmenler: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Senaryo: Lilly Wachowski, Lana Wachowski

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

Matrix Resurrections (2021)

IMDb:5.7

Yönetmen: Lana Wachowski

Senaryo: Lilly Wachowski, David Mitchell, Aleksandar Hemon

Oyuncular: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II

Son filmi ile birlikte kullanıcıların gözünden düşmüş olsa da 2000’li yılların başında çıkan üçleme ile birlikte en kült bilim kurgu filmlerinden biri olmayı başarmış ve koca bir neslin simülasyon teorisine inanmasını sağlamış olan, makineler ile insanların olası gelecekteki savaşını anlatan Matrix serisi, hepimizin bildiği Neo karakterinin kaderini ve bu evrendeki gelişimini bizlere sunuyor. Tüm bilim kurgu filmleri listesinde başlarda yer alan Matrix serisi, bilim kurgu hayranı olan herkesin izlemesi gereken bir film serisi.

4) Inception (Başlangıç) 2010

IMDb: 8.8

Yönetmen: Christopher Nolan

Senaryo: Christopher Nolan

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page

Christopher Nolan, günümüzde bilim kurgu alanında büyük işler çıkarmayı başaran ve gelecek nesillere bu alanda en iyi eserleri bırakan yazar, yönetmen ve yapımcıdır. Yaptığı her filmi ile gişe rekorları kıran ve bilim kurgu ile dünyaya bakış açısını değiştirmeyi başarabilen bu yönetmenin en başarılı filmi ise Inception olarak görülmektedir. Başrollerinde oldukça bilindik isimler barındıran filmimiz sizi saatlerce sürecek olan kafa karıştırıcı bir maceraya davet ediyor.

Rüyalara girebilen bir ekibin, oldukça zorlu bir görev için bir araya geldikleri bu filmde felsefik, fantastik ve psikolojik birçok detay bulunuyor. Bunun yanında filmin her sahnesinde yeni bir anlam kazanılıyor. Bilim kurgu severlerin hayran olduğu bu film, önümüzdeki nesillerin de severek izleyeceği filmler arasında yer alıyor. Müziklerini dinlediğinizde de filmin atmosferinden çıkamayacağınıza emin olabilirsiniz.

3) Interstellar (Yıldızlararası) 2014

IMDb: 8.6

Yönetmen: Christopher Nolan

Senaryo: Christopher Nolan, Jonathan Nolan

Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

Uzay ve evrene ayrı bir ilginiz bulunuyorsa ve bu alanda çıkarılmış olan en iyi filmi izlemek istiyorsanız, mutlaka Yıldızlararası filmine bir şans vermelisiniz. Başlangıç filminin yazarı ve yönetmeni olan Christopher Nolan tarafından yönetilmiş olan Yıldızlararası, günümüzden yüzyıl sonrasında dünyadaki kaynakların kıtlığı ile mücadele eden bir toplumu bizlere gösteriyor. Bundan kurtulmak için dünyayı düzeltmek yerine başka gezegenlerde yaşama potansiyeli arayan bilim insanları ise büyük bir yolculuğa çıkıyor. Bu noktada solucan deliklerini, kara delikleri, yıldız sistemlerini, uzayı ve gezegenleri daha iyi bir şekilde öğreniyoruz.

Film yorumcuları tarafından bu alanda yapılmış olan en iyi film olarak nitelendirilen Yıldızlararası, içerisinde yalnızca sade bir bilim kurgu yerine, duygusallık, gizem, macera ve daha birçok öge barındırıyor. Muhteşem bir anlatıma da sahip olduğu için tüm film severlerin izlemesi gereken filmler arasında yerini alıyor. IMDB en iyi 100 film listesinde de en başlarda yer aldığını belirtmeden geçmeyelim.

2) 2001: A Space Odyssey (2001:Uzay Yolu Macerası)1968

IMDb: 8.3

Yönetmen: Stanley Kubrick

Senaryo: Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke

Oyuncular: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester

Detaylıca düşünülmüş bir hikâyenin üzerine kurulmuş olan Uzay Yolu Macerası filminde, insanlığın aklını ilk kez kullanmaya başladığı bir kesitten milyonlarca yıl sonrasında benzer bir olay meydana gelecek ve bunun sonucunda insanlık sinyallerin geldiği yeri incelemeye koyulacaktır. Arkasında felsefi ve dini olarak birçok konuyu işleyen filmimiz, büyük bilim kurgu toplulukları tarafından beğeni kazanmayı başarmış olsa da bazı kişiler filmin aşırı politik olduğunu savunarak beğenmediklerini dile getirmişlerdir.

Her iki durumda da en iyi bilim kurgu filmleri arasına girmeyi başaran Uzay Yolu Macerası filmi, bugün en kült uzay konulu filmlerden biri olarak görülmektedir. Bu yüzden bilim kurgu severlerin mutlaka izlemesi gereken filmler arasında yer aldığını söyleyebiliriz.

1)Back to the Future (Geleceğe Dönüş Serisi)

Geleceğe Dönüş (1985)

IMDb: 8.3

Yönetmen: Robert Zemeckis

Senaryo: Robert Zemeckis, Bob Gale

Oyuncular: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson

Geleceğe Dönüş 2 (1989)

IMDb: 7.8

Yönetmen: Robert Zemeckis

Senaryo: Robert Zemeckis, Bob Gale

Oyuncular: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson

Geleceğe Dönüş 3 (1990)

IMDb: 7.4

Yönetmen: Robert Zemeckis

Senaryo: Robert Zemeckis, Bob Gale

Oyuncular: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen

Listemizin en başında ise 1980’li yıllarda üç film olarak çıkarılmış olan Back to the Future (Geleceğe Dönüş) serisi yer alıyor. Bilim kurgu kategorisinin popülerleşmesi noktasında büyük önem taşıyan ve eski bir film olmasına rağmen günümüz bilim kurgu filmlerine taş çıkaran Geleceğe Dönüş filmi, içerisinde geleceğe ve geçmişe dair büyük bir sarmal ile ilgi çekici detaylar barındırıyor. Filmimizin içerisinde yalnızca gelecek ve geçmiş kavramları değil, paralel evrenler ve bağlantılı hikayeler de yer alıyor.

Bir lise öğrencisi ile bir profesörün arkadaşlığını konu alan filmimizde, ünlü profesör bir zaman makinesi icat ediyor ve bu alet ikilinin başına büyük sorunlar açıyor. Ailesini oluşturamama ve benliğini kaybetme gibi sorunlarla karşılaşan ana karakterimiz, daha sonrasında gelecekteki ailesinin sorunlarını çözmeye ve geçmişteki tıkalı noktalı gidermeye kadar birçok maceraya atılıyor. Hatta geçmişten günümüze seyahat ettikleri bir bölüm bile bulunuyor.

Listemizde bahsetmiş olduğumuz filmlerin dışında da birçok kişinin beğenisini kazanan bilim kurgu filmleri bulunmaktadır. Ancak film yorumcularının ve izleyicilerin yorumları ile puanlandırmaları incelendiğinde mutlaka izlenmesi önerilen filmler yukarıdaki listede yer almaktadır. Sizler de vakit kaybetmeden bu filmleri izlemeye başlayabilir ve bilim kurgunun tam olarak ne anlama geldiğini öğrenebilirsiniz. İyi seyirler dileriz!