Romantik Film Severlerin İzlemeden Geçmeyeceği 15 Film

Romantik Filmler, aşk, tutku ve duygusallık hisleri veren konuların ön plana çıkarıldığı filmlerdir. Ruha durgunluk vermesinin yanı sıra yaşanılan çoğu gerçeküstü hikayede kalpleri sıcacık edip hayal dünyalarına dalmamıza vesile olan, zaman zaman da kavuşulamayan aşk hikayelerinde gözlerimizi dolduran kimi zaman gerçek bir hikayenin beyaz perdeye aktarılmasıyla kimi zaman da kurgulanmış bir senaryo ile izleyenlerine sunuluyor. Romantik film severlerin izlemeden geçmeyeceği 15 filmi sizler derledik. Sevdiklerinizle sakin bir akşam geçirmek için film tavsiyesi arıyorsanız doğru yerdesiniz.

1.FİVE FEET APART

1 saat 57 dakika olan dram türde bir filmdir. Kistik fibroz hastası olan iki genç arasındaki kuvvetli ama bir o kadarda zor olan aşkı anlatır. Haley Lu Richardson ve Cole Sprouse’nin başrollerini paylaştığı film çıktığı zaman yoğun ilgi görmüş ve beş üzerinden 3.9 oy almıştır.

2.SEVGİLİMDEN SON MEKTUP

2021 yapım olan ve 1 saat 50 dakika olan romantik/dram türünde bir filmdir. Gizli ve bir o kadar da zor olan bir ilişkinin ardından kalan mektupları bulan bir gazeteciyi ve bu gizli aşkın anılarını öğreniyoruz. Shailene Woodley ve Callum Turner’in başrolu paylaştığı film beş üzerinden 3.2 oy almıştır. Netflix’te bulunmaktadır.

3.ME BEFORE YOU

2016 yapım olan romantik/dram türünde 1 saat 50 dakikalık bir filmdir. Yarı felçli olan genç bir adam ve gelen bakıcısı arasındaki sürükleyici aşkı anlatır. Sam Claflin ve Emilia Clarke’ın başrolünü paylaştığı film 5 üzerinden 3.9 oy almıştır. Film Netflix’te bulunmaktadır.

4. 3 İDİOTS

2009 yapım olan komedi/romantik türde bir Hint filmidir. Film 2 saat 51 dakikadır. Hindistan’da yaşayan zeki üç arkadaşın dostluklarını ve eğitim sistemine karşı verdiği mücadeleyi anlatır. Başrolünü Aamir Khan, Kareena Kapoor gibi ünlü oyuncuların yer aldığı film gişe rekoru kırmıştır.

5.DANGAL

2016 yapım olan spor/aksiyon türünde bir Hint filmidir. Süresi 2 saat 41 dakikadır. Güreşçi bir babanın madalya kazanacak bir erkek çocuk istemesi fakat erkek yerine çocukların kız olmasıyla birlikte babanın kızlarını erkek gibi yetiştirip madalya almasına yardımcı olmasını anlatır .Başrolünü Aamir Khan‘ın oynadığı film 5 üzerinden 4.5 oy almıştır.

6.PEEKAY

2014 yapım olan romantik/dram türünde 2 saat 33 dakika olan bir filmdir. Uzaydan dünyaya düşen bir uzaylının, dünyada mahsur kalması ve dünyada geçirdiği zamanda kolay sorular sorarak insanların dikkatini çekmesini, tanrıyı aramasını ve dünyada geçirdiği zamandaki yaşadığı bir takım olayları anlatır. Başrolünü Aamir Khan‘ın gerçekleştirdiği film Netflix‘te bulunmaktadır.

7.AYNI YILDIZ ALTINDA

2014 yapım olan romantik/dram türünde 2 saat 6 dakika olan bir filmdir. Tiroid kanseri olan Hazel Grace ve kemik kanserinden bacağının birini kaybeden Augustus’un, ansere destek grubunda tanışmalarını anlatır. Birbirlerine aşık olan bu çiftin birbirine desteği ve sevgisini heyecanlı bir şekilde anlatır. Başrolünde Shailene Woodley ve Ansel Elgortun olduğu film 5 üzeinden 4.5 oy almıştır.

8.SENİ SEVİYORUM ADAMIM

2014 yapım olan romantik türde 1 saat 46 dakika süren bir filmdir. Beyninde tümör olan bir kızla, İstanbul’da işleri yolunda gitmeyince Kıbrıs’a yerleşen bir balıkçının tanışması ve aralarındaki zor ama bir o kadarda eğlenceli olan günleri anlatır. Başrolünde Gizem Karaca ve Barış Kılıç‘ın yer aldığı film, romantik filmler içinde izlenmesi gereken önemli filmlerden birisidir.

9.EVİM SENSİN

2012 yapım olan romantik türde 1 saat 31 dakika olan bir filmdir. Kötü bir ilişkiden çıkan Leyla baba evine döner ve döndüğünde şans eseri İskender adında bir adamla tanışır. Bu tanışma zamanla kendini aşka çevirir ama amansız bir şekilde Leyla’nın hastalığı ortaya çıkar. Başrolünde Özcan Deniz ve Fahriye Evcen‘in olduğu film çıktığı yılda da sonrasında da çok ses getirmiştir. Netflix‘te bulunmaktadır.

10.AŞK SANA BENZER

2015 yapım olan romantik/dram türünde olan 1 saat 55 dakika olan bir filmdir. Ege’de geçen filmde, restoranı olan Ali ve şehre yeni gelmiş Deniz adındaki bir kızın çekici aşklarını anlatır. Başrolünü Burak Özçivit ve Fahriye Evcen‘in paylaştığı film Netflix‘te bulunmaktadır.

11.SONSUZ AŞK

2017 yapım romantik olan bu film 1 saat 54 dakikadır. Hasta olan bir kız ile, bir profesörün tanışması ve aralarındaki sonsuz bağı ve aşkı anlatır. Başrolünde Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım‘ın oynadığı bu film, umut etmek ve yaşama tutunmak arasındaki o ince çizgiyi çok güzel özetler.

12.MUCİZE

2015 yapım dram/romantik türde olan bu film 2 saat 16 dakikadır. Egeli bir öğretmenin 1960 darbesinde sürgün edilmesinin ardından yaşadıklarını anlatır. Öğretmen köye okul yaptırmaya ve okula gidemeyen kız çocuklarının ailelerini okul için ikna etmeye çalışır. Mahir öğretmen sayesinde köyün delisi Aziz filmin sonunda mucizeyi yaşar. Film Netflix’te bulunmaktadır.

13.MUCİZE 2 AŞK

2019 yapım bu film dram türünde olan 2 saat 9 dakikalık bir filmdir. Aziz ve Mizgin’in hiç kolay olmayan hayatlarını anlatır. Aziz’in aşkı için çabasını iyileşmeye çalışmasını anlatır.

14.BY THE SEA

2015 yapım bu film romantik/dram tarzında olan 2 saat 12 dakikalık bir filmdir.1970 yılında Fransa’da yaşayan bir çiftin belli dönemlerde birbirlerinden uzaklaştıkları belli dönemlerde yakınlaştıkları gelgitli büyük aşkı anlatır. Başrolünde Brad Pitt ve Angelina Jolie‘nin yer aldığı film Netfix‘te vardır.

15.SU VE ATEŞ

2013 yapım bu film dram/romantik türde olan 1 saat 53 dakikalık bir filmdir. Tesadüfen bir uçakta tanışan çiftimiz Londra’da rüya gibi bir aşk yaşar fakat erkek kan davası içindedir. Saf ve temiz sevgilisini bu kötü olayların içine sürükleyecek kötü olaylar gerçekleşmek üzeredir. Başrollerinde Özcan Deniz ve Yasemin Allen‘in yer aldığı film Netflix‘te bulunmaktadır.