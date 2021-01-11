Netflix’teki En İyi 10 Aksiyon Dizisi

Gencinden yaşlısına, hemen hemen herkesin hayranı olduğu aksiyon kategorisi, bitmek bilmez maceralara atılmamıza ve keyifli dakikalar geçirmemize katkıda bulunuyor. Film ya da dizi denildiğinde birçoğumuzun aklına aksiyon türü geliyor. Kovalamacaların, kaçışların, vahşet dolu savaşların üzerimizde bıraktığı heyecan ve keyif duygusunu hepimiz seviyoruz. Aksiyon tutkunuzu tazelemek ve yepyeni serilere başlamak istiyorsanız, listemize göz atın. İşte, Netflix’teki en iyi 10 aksiyon dizisi!

1. The Punisher

IMDb: 8,5

Marvel’ın aynı isimli çizgi roman serisinden aksiyon dizisi olarak uyarlanan Punisher, ailesi vahşice katledilen eski asker Frank Castle’ın hikayesini konu ediniyor. Uzun yıllar orduda hizmet vermiş ve Afganistan’da da savaşmış olan Frank, birtakım olaylar sonrasında, kayıtlarda ölü olarak gösterilir, ancak ülkesine dönen Frank, eşi ve çocuğunun öldürüldüğünü öğrenir. Frank’in tel amacı, ailesini öldürenlerin peşine düşmektir. Şehirde adı cezalandırıcı anlamı taşıyan “Punisher” mahlasıyla adalet için savaşmaya devam eder.

IMDb: 8,5 Marvel’ın aynı isimli çizgi roman serisinden aksiyon dizisi olarak uyarlanan Punisher, ailesi vahşice katledilen eski asker Frank Castle’ın hikayesini konu ediniyor. Uzun yıllar orduda hizmet vermiş ve Afganistan’da da savaşmış olan Frank, birtakım olaylar sonrasında, kayıtlarda ölü olarak gösterilir, ancak ülkesine dönen Frank, eşi ve çocuğunun öldürüldüğünü öğrenir. Frank’in tel amacı, ailesini öldürenlerin peşine düşmektir. Şehirde adı cezalandırıcı anlamı taşıyan “Punisher” mahlasıyla adalet için savaşmaya devam eder. 2. The Witcher

IMDb: 8,3

Aynı isimli oyundan aksiyon dizisi olarak uyarlanan Witcher, fantastik ögelerin de bulunduğu bir aksiyon dizisi olarak karşımıza çıkıyor. Canavar avlayan ve Witcher olarak anılan Geralt, canavar avlama eğitimleri alan ve onları soğukkanlılıkla öldüren bir adamdır. Soğukkanlı olmasına rağmen vicdan sahibi olan Geralt, aynı zamanda usta bir kılıç savaşçısıdır. Diyar diyar gezip canavar avlayan Geralt’ı, kaderi olarak onu arayan küçük bir prenses beklemektedir.

IMDb: 8,3 Aynı isimli oyundan aksiyon dizisi olarak uyarlanan Witcher, fantastik ögelerin de bulunduğu bir aksiyon dizisi olarak karşımıza çıkıyor. Canavar avlayan ve Witcher olarak anılan Geralt, canavar avlama eğitimleri alan ve onları soğukkanlılıkla öldüren bir adamdır. Soğukkanlı olmasına rağmen vicdan sahibi olan Geralt, aynı zamanda usta bir kılıç savaşçısıdır. Diyar diyar gezip canavar avlayan Geralt’ı, kaderi olarak onu arayan küçük bir prenses beklemektedir. 3. Teen Wolf

IMDb: 7,6

Amerika yapımı bir aksiyon dizisi olan The Wolf, fantastik ögeleri de barındırıyor. 2011 MTV Film ödülü alan fantastik ve aksiyon dizisi, kurt adam konularını işliyor. Kurt adama dönüşebilen bir gencin ve arkadaşları ile atıldığı aksiyon dolu maceraların anlatıldığı dizi, sahneleriyle nefes kesiyor.

IMDb: 7,6 Amerika yapımı bir aksiyon dizisi olan The Wolf, fantastik ögeleri de barındırıyor. 2011 MTV Film ödülü alan fantastik ve aksiyon dizisi, kurt adam konularını işliyor. Kurt adama dönüşebilen bir gencin ve arkadaşları ile atıldığı aksiyon dolu maceraların anlatıldığı dizi, sahneleriyle nefes kesiyor. 4. Z Nation

IMDb: 6,7

Son dönemlerin en beğenilen aksiyon dizileri arasında yer alan Z Nation, hikayesinde zombileri konu ediniyor. Bir grup insan zombi istilasından kaçar. Virüsün yayılmasından 3 yıl sonra bağışıklığı olan tek kişinin Kaliforniya’daki tek laboratuvara götürülmesi gerekmektedir, ancak 3000 km süren bu yolculukta hayatta kalmak ve kendilerini virüsten korumak zorundadırlar.

IMDb: 6,7 Son dönemlerin en beğenilen aksiyon dizileri arasında yer alan Z Nation, hikayesinde zombileri konu ediniyor. Bir grup insan zombi istilasından kaçar. Virüsün yayılmasından 3 yıl sonra bağışıklığı olan tek kişinin Kaliforniya’daki tek laboratuvara götürülmesi gerekmektedir, ancak 3000 km süren bu yolculukta hayatta kalmak ve kendilerini virüsten korumak zorundadırlar. 5. Locke & Key

IMDb: 7,4

Bu aksiyon dizisinde, görkemli evin sahibi olan adam cinayete kurban gider. Adamın üç çocuğu ise bu evde yaşamak üzere yıla koyulur. Şeytani bir varlık, evin içinde gizlenmiş anahtarların bulunmasını ister. Şeytani varlık, çocuklar anahtarları bulmadığı sürece onları rahat bırakmayacaktır.

IMDb: 7,4 Bu aksiyon dizisinde, görkemli evin sahibi olan adam cinayete kurban gider. Adamın üç çocuğu ise bu evde yaşamak üzere yıla koyulur. Şeytani bir varlık, evin içinde gizlenmiş anahtarların bulunmasını ister. Şeytani varlık, çocuklar anahtarları bulmadığı sürece onları rahat bırakmayacaktır. 6. Vikings

IMDb: 8,5

İskandinav topraklarında geçen aksiyon dizisi, bolca vahşet ve mitolojik hikayeleri barındırıyor. Vikings, Ragnar isimli savaşçı bir çiftçinin adını duyurması ve kral olması ile birlikte, denizlerde maceradan maceraya koşmasını konu ediniyor. Mitolojinin, vahşetin, entrikanın ve bolca savaşın olduğu aksiyon dizisini izlerken kesinlikle memnun kalacaksınız.

IMDb: 8,5 İskandinav topraklarında geçen aksiyon dizisi, bolca vahşet ve mitolojik hikayeleri barındırıyor. Vikings, Ragnar isimli savaşçı bir çiftçinin adını duyurması ve kral olması ile birlikte, denizlerde maceradan maceraya koşmasını konu ediniyor. Mitolojinin, vahşetin, entrikanın ve bolca savaşın olduğu aksiyon dizisini izlerken kesinlikle memnun kalacaksınız. 7. Van Helsing

IMDb: 6,2

Fantastik öğeler de içeren aksiyon dizisinin hikayesi, Vanessa Van Helsing isimli bir kadının etrafında şekilleniyor. Vanessa, özel yetenekleri olan köklü bir aileye sahiptir. Vanessa bu özellikleri henüz bilmese de kendisi de Van Helsing ailesinin bir üyesi olarak farklı yetenekler taşımaktadır. Asırlar boyunca devam eden, gelenek ve kan bağı ile geçen yetenekler, Vanessa’ya miras olarak kalır ve onu babasından sonraki em büyük vampir avcısı haline getirir. Vampirlerin dünyada hüküm sürdüğü evrende, insanlığın son şansı Vanessa olacaktır.

IMDb: 6,2 Fantastik öğeler de içeren aksiyon dizisinin hikayesi, Vanessa Van Helsing isimli bir kadının etrafında şekilleniyor. Vanessa, özel yetenekleri olan köklü bir aileye sahiptir. Vanessa bu özellikleri henüz bilmese de kendisi de Van Helsing ailesinin bir üyesi olarak farklı yetenekler taşımaktadır. Asırlar boyunca devam eden, gelenek ve kan bağı ile geçen yetenekler, Vanessa’ya miras olarak kalır ve onu babasından sonraki em büyük vampir avcısı haline getirir. Vampirlerin dünyada hüküm sürdüğü evrende, insanlığın son şansı Vanessa olacaktır. 8. Daredevil

IMDb: 8,6

Marvel’ın aynı adı çizgi romanından aksiyon dizisi olarak uyarlanan Daredevil, Matt Murdock’un Hell’s Kitchen bölgesinde sürdüğü ikili yaşamı konu ediniyor. Matt, dokuz yaşında bir kaza geçirir ve gözlerini kaybeder, ancak bu durum onu hayattan koparmaz. Gözünü kaybetmesi ile diğer duyuları daha da gelişen Matt, Hell’s Kitchen’da avukat olarak çalışırken, akşamları da Daradevil kimliği ile adalet dağıtmaktadır. Adalet için çalışan Matt, babasının ölümünden sorumlu olan Kingpin gibi insanlara karşı adaleti kendisi sağlamaktadır.

IMDb: 8,6 Marvel’ın aynı adı çizgi romanından aksiyon dizisi olarak uyarlanan Daredevil, Matt Murdock’un Hell’s Kitchen bölgesinde sürdüğü ikili yaşamı konu ediniyor. Matt, dokuz yaşında bir kaza geçirir ve gözlerini kaybeder, ancak bu durum onu hayattan koparmaz. Gözünü kaybetmesi ile diğer duyuları daha da gelişen Matt, Hell’s Kitchen’da avukat olarak çalışırken, akşamları da Daradevil kimliği ile adalet dağıtmaktadır. Adalet için çalışan Matt, babasının ölümünden sorumlu olan Kingpin gibi insanlara karşı adaleti kendisi sağlamaktadır. 9. Prison Break

IMDb: 8,3

Efsaneler arasına giren bu aksiyon dizisinin hikayesi, Michael Scofield karakteri etrafında şekilleniyor. Michael’in ağabeyi, işlemediği bir suç yüzünden hapishaneye girer ve idam cezası alır. Yasal olarak abisini kurtarma imkanı olmayan Michael, abisinin ardından bilerek hapse girer. Michael bir inşaat mühendisidir ve başından beri büyük bir titizlikle oluşturduğu planı hayata geçirmek ister. Hapishane ortamına alışma sürecinde idam günü yaklaşan abisini kurtarma baskısı Michael’ın hayatını zorlaştıracaktır.

IMDb: 8,3 Efsaneler arasına giren bu aksiyon dizisinin hikayesi, Michael Scofield karakteri etrafında şekilleniyor. Michael’in ağabeyi, işlemediği bir suç yüzünden hapishaneye girer ve idam cezası alır. Yasal olarak abisini kurtarma imkanı olmayan Michael, abisinin ardından bilerek hapse girer. Michael bir inşaat mühendisidir ve başından beri büyük bir titizlikle oluşturduğu planı hayata geçirmek ister. Hapishane ortamına alışma sürecinde idam günü yaklaşan abisini kurtarma baskısı Michael’ın hayatını zorlaştıracaktır. 10. Jessica Jones

IMDb: 8,0

Daredevil’e kardeş bir dizi olarak seyirciyle buluşan ve zamanla kendi kitlesini oluşturan aksiyon dizisi, radyoaktif sızıntılar sonucunda insan üstü yetenekler kazanan Jessica Jones’un hikayesini konu ediniyor. Jessica, sonradan edindiği bu yetenekleri, iyilik için savaşmak için kullanır, ancak kime güvenmesi ya da güvenmemesi gerektiğini bilmesi gerekmektedir. Jessica, yetenekleri sayesinde daha güçlü olsa da dünya onun için çok daha tehlikeli olacaktır.