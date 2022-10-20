Tarık Akan Kimdir?

Tarık Akan asıl adı Tahsin Tarık Üregül olan oyuncu, 1949 yılında İstanbul’da ailesinin 3. çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. O dönemlerde astsubay olan babası Yaşar Üregül‘ün görevi nedeniyle Erzurum’da yaşamış, daha sonra Kayseri’ye tayin olmasından sonra ilkokul eğitimini burada tamamlamıştır. Tarık Akan babasının emekliliği üzerine İstanbul’a tekrar dönüp Bakırköy’e yerleşmişlerdir. Ortaokul ve liseyi Bakırköy’de tamamladıktan sonra Yıldız teknik Üniversitesi’ne girmiş Makine Mühendisliği bölümünü okumuştur. Sinemadan önce Bakırköy’de plajlarda cankurtaranlık yapmış aynı zamanda sokaklarda işportacılıkta yapmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesinden sonra gazetecilik yüksek okulundan da mezun olmuştur. 1970 yılında ses dergisinin düzenlediği “sinema artist yarışması” adlı yarışmaya katılarak 1. olmuştur. Yarışmadan sonra 1971’de Fatma Girik‘le başrol oynadığı sinema filmi olan “Solan bir yaprak” gibi de oyunculuk kariyeri başlamış oldu.

Tarık Akan 1979 yılında askerlik görevini yedek subay olarak Denizli’de yapmıştır. 1978 ve 1981 yılları arasında sinemadan uzak kalıp ticari taksi kiralama sistemi ile ticaret hayatına devam etmiştir. 1980 yılında gerçekleştirilmiş olan 12 Eylül darbesinde, 12 yıl hapis cezası almış fakat 2,5 ay hücre hapsi ile tahliye olmuştur. 1986 yılında Yasemin Erkut ile evlenmiş bu evlilikten Barış Zeki Üregül, ardından 1988 yılında ikiz çocukları olan Yaşar Özgür Üregül ve Özlem Üregül dünyaya gelmiştir.

1989 yılında eşinden ayrılmıştır. 1995’te Aziz Nesin’in vefatından sonra görevini devralan oğlu Ali nesinden, Nesin vakfı başkanlığını devralmıştır. 2002 yılında 12 Eylül darbesinden sonra yaşadıklarını kaleme aldığı “Anne kafamda bit var” isimli bir kitap çıkarmıştır. Bodrum Akyarlarda bir Rum evini restore edip orada yaşamayı tercih etmiştir.

Tarık Akan 1970’li yıllarda oynadığı filmlerde isminden çokça söz ettirmiş uzun boyu, giyinişi ve saç stili ile Yeşilçam‘a damgasını vuran büyük jönler arasında yer almıştır. Yeşilçam‘ın cici çocuğu olarak da anılan Tarık Akan Gülşen Bubikoğlu başta olmak üzere Türk sinemasına damga vuran pek çok büyük kadın oyuncu ile başrolleri paylaşmıştır. 1973 yılında Yeşilçam‘ın en iyi duygusal filmlerinden biri olarak bilinen “Canım Kardeşim” adlı filmde Halit Akçatepe İle başrolleri paylaşmıştır. 1975 yılında Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden birisi olan Hababam Sınıfı ve Hababam Sınıfı sınıfta kaldı isimli filmlerde Damat Ferit karakterine hayat vermiştir.

Tarık Akan, Altın Portakal Film Festivali adlı ödül yarışmasında 7 ödül alan tek erkek oyuncudur.

Akciğer kanseri olan Tarık Akan, tedavisine devam edilen İstanbul’da 16 Eylül 2016’da hayata gözlerini yumdu.

Tarık Akan’ın Oynadığı Filmler

1971 :Solan Bir Yaprak Gibi

1971 :Melek mi, Şeytan mı?

1971 :Beyoğlu Güzeli

1971 :Emine

1972 :Sisli Hatıralar

1972 :Vefasız

1972 :Azat Kuşu

1972 :Sev Kardeşim

1972 :Kaderimin Oyunu

1972 :Suçlu

1972 :Tatlı Dillim

1972 :Aşkların En Güzeli

1973 :Bebek Yüzlü

1973 :Feryat

1973 :Üç Sevgili

1973 :Para

1973 :Canım Kardeşim

1973 :Umut Dünyası

1973 :Yalancı Yarim

1973 :Oh Olsun

1973 :Yeryüzünde Bir Melek

1974 :Boşver Arkadaş

1974 :Esir Hayat

1974 :Kanlı Deniz

1974 :Mahçup Delikanlı

1974 :Mavi Boncuk

1974 :Memleketim

1975 :Çapkın Hırsız

1975 :Yaz Bekarı

1975 :Ah Nerede

1975 :Ateş Böceği

1975 :Delisin Ferit

1975 :Gece Kuşu Zehra

1975 :Hababam Sınıfı

1975 :Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

1975 :Evcilik Oyunu

1975 :Bizim Aile

1976 :Öyle Olsun

1976 :Aşk Dediğin Laf Değildir

1976 :Gizli Kuvvet Türk-İtalyan ortak yapımı film

1976 :Kader Bağlayınca

1977 :Babanın Evlatları

1977 :Bizim Kız

1977 :Sevgili Dayım

1977 :Cani

1977 :Baraj

1977 :Nehir

1977 :Şeref Sözü

1978 :Lekeli Melek

1978 :Seninle Son Defa

1978 :Maden (15. Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu)

1978 :Sürü (17. Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu)

1978 :Kanal

1979 :Adak (17. Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu)

1979 :Demiryol

1981 :Herhangi Bir Kadın

1981 :Deli Kan

1981 :Yol

1982 :Arkadaşım

1982 :Kaçak

1983 :Beyaz Ölüm

1983 :Derman

1983 :Gecenin Sonu

1983 :Çocuklar Çiçektir

1984 :Damga

1984 :Kayıp Kızlar

1984 :O’na Çirkin Kral Derlerdi

1984 :Pehlivan

1984 :Yosma

1984 :Alev Alev

1985 :Bir Avuç Cennet

1985 :Kan

1985 :Paramparça

1985 :Tele Kızlar

1986 :Acı Dünya

1986 :Adem ile Havva

1986 :Son Darbe

1986 :Kıskıvrak

1986 :Halkalı

1986 :Ses

1987 :Kızımın Kanı

1987 :Beyoğlu’nun Arka Yakası

1987 :Skandal

1987 :Su da Yanar

1987 :Yağmur Kaçakları

1987 :ÇarkBerde

1988 :El Kapıları

1988 :Kimlik

1988 :Üçüncü Göz

1989 :İkili Oyunlar

1989 :İsa, Musa, Meryem Musa

1989 :Leyla İle Mecnun Mecnun

1990 :Bir Küçük Bulut

1990 :Karartma Geceleri

1990 :Berdel Ömer

1990 :Devlerin Ölümü (Yönetmen)

1991 :Bir Kadın Düşmanı

1991 :Siyabend ile Heco

1991 :Uzun ince Bir Yol

1994 :Yolcu

1994 :Çözülmeler

1995 :Yılmaz Güney: Adana-Paris Kendisi Yılmaz Güney belgeseli

1996 :Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey

1997 :Antika Talanı: Karun Hazinesi Anlatıcı)

1997 :Mektup

1999 :Hayal Kurma Oyunları

2000 :Eylül Fırtınası

2003 :Gülüm Ali (40. Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu)

2003 :Abdülhamid Düşerken

2004 :Vizontele Tuuba

2009 :Deli Deli Olma

2009 :Karşıyaka Memleket

Tarık Akan’ın Oynadığı Televizyon dizileri

1992 :Taşların Sırrı

2002-2003 : Koçum Benim

2004 :Gece Yürüyüşü

2006 :Ahh İstanbul

2013 :Geç Gelen Ödüller