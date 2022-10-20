Tarık Akan Kimdir?

Tarık Akan asıl adı Tahsin Tarık Üregül olan oyuncu, 1949 yılında İstanbul’da ailesinin 3. çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. O dönemlerde astsubay olan babası Yaşar Üregül‘ün görevi nedeniyle Erzurum’da yaşamış, daha sonra Kayseri’ye tayin olmasından sonra ilkokul eğitimini burada tamamlamıştır. Tarık Akan babasının emekliliği üzerine İstanbul’a tekrar dönüp Bakırköy’e yerleşmişlerdir. Ortaokul ve liseyi Bakırköy’de tamamladıktan sonra Yıldız teknik Üniversitesi’ne girmiş Makine Mühendisliği bölümünü okumuştur. Sinemadan önce Bakırköy’de plajlarda cankurtaranlık yapmış aynı zamanda sokaklarda işportacılıkta yapmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesinden sonra gazetecilik yüksek okulundan da mezun olmuştur. 1970 yılında ses dergisinin düzenlediği “sinema artist yarışması” adlı yarışmaya katılarak 1. olmuştur. Yarışmadan sonra 1971’de Fatma Girik‘le başrol oynadığı sinema filmi olan “Solan bir yaprak” gibi de oyunculuk kariyeri başlamış oldu.
Tarık Akan 1979 yılında askerlik görevini yedek subay olarak Denizli’de yapmıştır. 1978 ve 1981 yılları arasında sinemadan uzak kalıp ticari taksi kiralama sistemi ile ticaret hayatına devam etmiştir. 1980 yılında gerçekleştirilmiş olan 12 Eylül darbesinde, 12 yıl hapis cezası almış fakat 2,5 ay hücre hapsi ile tahliye olmuştur. 1986 yılında Yasemin Erkut ile evlenmiş bu evlilikten Barış Zeki Üregül, ardından 1988 yılında ikiz çocukları olan Yaşar Özgür Üregül ve Özlem Üregül dünyaya gelmiştir.
1989 yılında eşinden ayrılmıştır. 1995’te Aziz Nesin’in vefatından sonra görevini devralan oğlu Ali nesinden, Nesin vakfı başkanlığını devralmıştır. 2002 yılında 12 Eylül darbesinden sonra yaşadıklarını kaleme aldığı “Anne kafamda bit var” isimli bir kitap çıkarmıştır. Bodrum Akyarlarda bir Rum evini restore edip orada yaşamayı tercih etmiştir.
Tarık Akan 1970’li yıllarda oynadığı filmlerde isminden çokça söz ettirmiş uzun boyu, giyinişi ve saç stili ile Yeşilçam‘a damgasını vuran büyük jönler arasında yer almıştır. Yeşilçam‘ın cici çocuğu olarak da anılan Tarık Akan Gülşen Bubikoğlu başta olmak üzere Türk sinemasına damga vuran pek çok büyük kadın oyuncu ile başrolleri paylaşmıştır. 1973 yılında Yeşilçam‘ın en iyi duygusal filmlerinden biri olarak bilinen “Canım Kardeşim” adlı filmde Halit Akçatepe İle başrolleri paylaşmıştır. 1975 yılında Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden birisi olan Hababam Sınıfı ve Hababam Sınıfı sınıfta kaldı isimli filmlerde Damat Ferit karakterine hayat vermiştir.
Tarık Akan, Altın Portakal Film Festivali adlı ödül yarışmasında 7 ödül alan tek erkek oyuncudur.
Akciğer kanseri olan Tarık Akan, tedavisine devam edilen İstanbul’da 16 Eylül 2016’da hayata gözlerini yumdu.
Tarık Akan’ın Oynadığı Filmler
1971 :Solan Bir Yaprak Gibi
1971 :Melek mi, Şeytan mı?
1971 :Beyoğlu Güzeli
1971 :Emine
1972 :Sisli Hatıralar
1972 :Vefasız
1972 :Azat Kuşu
1972 :Sev Kardeşim
1972 :Kaderimin Oyunu
1972 :Suçlu
1972 :Tatlı Dillim
1972 :Aşkların En Güzeli
1973 :Bebek Yüzlü
1973 :Feryat
1973 :Üç Sevgili
1973 :Para
1973 :Canım Kardeşim
1973 :Umut Dünyası
1973 :Yalancı Yarim
1973 :Oh Olsun
1973 :Yeryüzünde Bir Melek
1974 :Boşver Arkadaş
1974 :Esir Hayat
1974 :Kanlı Deniz
1974 :Mahçup Delikanlı
1974 :Mavi Boncuk
1974 :Memleketim
1975 :Çapkın Hırsız
1975 :Yaz Bekarı
1975 :Ah Nerede
1975 :Ateş Böceği
1975 :Delisin Ferit
1975 :Gece Kuşu Zehra
1975 :Hababam Sınıfı
1975 :Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
1975 :Evcilik Oyunu
1975 :Bizim Aile
1976 :Öyle Olsun
1976 :Aşk Dediğin Laf Değildir
1976 :Gizli Kuvvet Türk-İtalyan ortak yapımı film
1976 :Kader Bağlayınca
1977 :Babanın Evlatları
1977 :Bizim Kız
1977 :Sevgili Dayım
1977 :Cani
1977 :Baraj
1977 :Nehir
1977 :Şeref Sözü
1978 :Lekeli Melek
1978 :Seninle Son Defa
1978 :Maden (15. Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu)
1978 :Sürü (17. Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu)
1978 :Kanal
1979 :Adak (17. Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu)
1979 :Demiryol
1981 :Herhangi Bir Kadın
1981 :Deli Kan
1981 :Yol
1982 :Arkadaşım
1982 :Kaçak
1983 :Beyaz Ölüm
1983 :Derman
1983 :Gecenin Sonu
1983 :Çocuklar Çiçektir
1984 :Damga
1984 :Kayıp Kızlar
1984 :O’na Çirkin Kral Derlerdi
1984 :Pehlivan
1984 :Yosma
1984 :Alev Alev
1985 :Bir Avuç Cennet
1985 :Kan
1985 :Paramparça
1985 :Tele Kızlar
1986 :Acı Dünya
1986 :Adem ile Havva
1986 :Son Darbe
1986 :Kıskıvrak
1986 :Halkalı
1986 :Ses
1987 :Kızımın Kanı
1987 :Beyoğlu’nun Arka Yakası
1987 :Skandal
1987 :Su da Yanar
1987 :Yağmur Kaçakları
1987 :ÇarkBerde
1988 :El Kapıları
1988 :Kimlik
1988 :Üçüncü Göz
1989 :İkili Oyunlar
1989 :İsa, Musa, Meryem Musa
1989 :Leyla İle Mecnun Mecnun
1990 :Bir Küçük Bulut
1990 :Karartma Geceleri
1990 :Berdel Ömer
1990 :Devlerin Ölümü (Yönetmen)
1991 :Bir Kadın Düşmanı
1991 :Siyabend ile Heco
1991 :Uzun ince Bir Yol
1994 :Yolcu
1994 :Çözülmeler
1995 :Yılmaz Güney: Adana-Paris Kendisi Yılmaz Güney belgeseli
1996 :Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey
1997 :Antika Talanı: Karun Hazinesi Anlatıcı)
1997 :Mektup
1999 :Hayal Kurma Oyunları
2000 :Eylül Fırtınası
2003 :Gülüm Ali (40. Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu)
2003 :Abdülhamid Düşerken
2004 :Vizontele Tuuba
2009 :Deli Deli Olma
2009 :Karşıyaka Memleket
Tarık Akan’ın Oynadığı Televizyon dizileri
1992 :Taşların Sırrı
2002-2003 : Koçum Benim
2004 :Gece Yürüyüşü
2006 :Ahh İstanbul
2013 :Geç Gelen Ödüller