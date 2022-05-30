Muharrem İnce Kimdir?

Muharrem İnce 4 Mayıs 1964’de Yalova’nın Elmalık ilçesinde dünyaya gelmiştir. Öğretmen ve siyasetçidir. Memleket partisi genel başkanıdır. 2018 Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk partisi tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiştir.

Muharrem İnce 2002 ve 2015 yılları arasında yapılan tüm seçimlerde Cumhuriyet Halk partisi Yalova milletvekili olarak meclise girmiştir. İki dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevini yerine getirmiştir. Muharrem İnce annesi Rizeli Zekiye hanım babası Yunanistan Drama’dan Yalova’ya göç etmiş Balkan Türkü olan Şerif beydir. İlkokulunu Yalova’nın Elmalık köyünde okumuş, ortaöğretimini Yalova ortaokulunda, lise ise Yalova endüstri meslek lisesinde torna tesviye bölümünü tamamlamıştır. Daha sonra Uludağ üniversitesi’ne bağlı olan Necati bey eğitim fakültesi fizik kimya öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur.

Çeşitli lise ve dershanelerde fizik öğretmenliği ve müdürlük görevlerini yaptı. Bir dönem Yalova spor’da basın sözcülüğü yapmış, sonrasında Atatürkçü düşünce derneğinde il başkanlığı görevini yerine getirmiştir. 1995 seçimlerinde Cumhuriyet Halk partisi tarafından Yalova’da 2 sırada gösterilmiş olmasına karşı o seçimde CHP’nin yalova’dan milletvekili çıkaramaması vesilesiyle meclise girememiştir 1998’de Cumhuriyet Halk partisi Yalova il başkanı olarak seçilmiştir. 1999 seçimleri sürecinde yerel Haberci gazetesinde “Çalakalem” başlığıyla köşe yazıları yazmıştır.

Eylül 2014 ve şubat 2018’de düzenlenen CHP olan kurultayında genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılıklı olarak genel başkanlığa aday olmuş fakat kazanamamıştır. Muharrem İnce 8 Şubat 2021 tarihinde basın toplantısı düzenleyerek Cumhuriyet Halk partisi’nden resmi olarak ayrıldığını açıklamıştır.

Muharrem İnce 4 Mayıs 2018’de Cumhuriyet Halk partisi tarafından 2018 Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiştir.

Muharrem İnce 4 Eylül 2020’de Sivas’ta 1000 günde memleket hareketi adında bir siyasi hareket başlatmış 17 Mayıs 2021 tarihinde ise memleket partisi olarak dönüştürüp genel başkanlığını yapmaya başlamıştır.

Muharrem İnce Coğrafya öğretmeni Ülkü İnce ile evlidir. Çiftin Salih Arda İnce adında bir çocukları bulunmaktadır.

Muharrem İnce’nin “Tatanka” adında bir şiir kitabı ve Meclisteki incelemeleri sonucu derlediği “Buyurun Sayın İnce” adında bir kitabı bulunmaktadır.