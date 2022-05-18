Gürsel Tekin Kimdir?

Gürsel Tekin 17Haziran 1964’de Ardahan’ın Göle ilçesinde dünyaya gelmiştir. Kürt asıllı Siyasetçi Gürsel tekin, 2011, 2015, 2018 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir.

2014 2016 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri görevini yerine getirmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Ardahan’da tamamlaya Gürsel Tekin Liseyi Kars’ta okumuştur. Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni kazanan Gürsel Tekin çeşitli sebeplerden ötürü lisans eğitimi tamamlayamamıştır. Ailesi ile birlikte İstanbul’a göçmüş, Kadıköy’de garsonluk yapmıştır.

Gürsel Tekin lise yıllarında genel başkanlığında Bülent Ecevit’in yaptı Cumhuriyet Halk Partisi’nin gençlik kollarına katıldı. 1980 darbesi nedeniyle Gürsel Tekin bir süre siyasetten uzak kalmıştır. 1984 yılında sosyal demokrasi partisinde siyasete yeniden devam girmiştir. Gürsel Tekin askerliğini Kuleli askeri Lisesi’nde 1986 ve 1987 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Askerliğinin ardından Sosyal Demokrat Halkçı Parti’ye katıldı ve 1989 yerel seçimlerde Kadıköy belediye meclis üyesi seçildi. 5 yıl sonra yapılan Türkiye yerel seçimlerinde tekrar seçilerek görevine devam etti. 1995 yılında SHP ve CHP’nin birleşmesi ile görevine devam etti ve partinin Kadıköy ilçe yönetim kuruluna girdi. 2004 yerel seçimleri ile İstanbul büyükşehir belediye meclis üyesi oldu. Gürsel Tekin 2002 ve 2005 yılları arasında CHP İstanbul il başkanlığı yardımcılığı görevini üstlendi. 14 Ağustos 2007 tarihinde merkez yürütme kurulu tarafından CHP İstanbul il başkanlığı görevinden istifa eden Şinasi Öktem’in yerine getirildi. Pek çok dergi ve gazetede köşe yazarlığı yapan Gürsel Tekin Türkiye’nin sosyal, ekonomik yapısı ve yerel yönetim sorunlarına karşı 300ü aşkın makale yayınlamıştır.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet Halk partisi genel başkanı seçilmesinin ardından 2011 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak meclise giren Gürsel Tekin 4 Ağustos 2010 tarihinde yapılan CHP parti meclis toplantısında MYK üyeliğine seçildi. Yine bu tarihte Cumhuriyet Halk Partisi’nin iletişim tanıtım ve medya ilişkilerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini atanmış fakat 3 Mayıs 2012’de istifa etmiştir. 8 Mayıs 2014 tarihinde CHP genel sekreterliği görevini atanmış ve 24 Ocak 2016 tarihine kadar görevine devam etmiştir. 2015 ve 2018 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak görevine devam etti.

Gürsel Tekin 2005 yılında haber spikeri olarak görev yapan Nihan Tekin ile evlenmiş ve çiftin 3 tane çocuğu olmuştur, çift 2021 yılında boşanmıştır. 2022 yılının Şubat ayında yine haber spikeri olan Mehtap Özkan ile dünya evine girmiştir.