Kendi işinizin patronu olarak ciddi miktarlarda kazanç elde etmek istiyorsanız Freelance olarak para kazanabileceğiniz en iyi işleri araştırarak yeni kariyerinize başlangıç yapabilirsiniz. Uzman olduğunuz konularda internet üzerinden müşterilerinize hizmet vererek hem özgürce çalışabilir hem de normal bir çalışandan daha fazla kazanç sağlayabilirsiniz. Fakat bunun için öncelikle yapacağınız işi bilmeniz ve daha sonrasında müşteri portföyünü oluşturmanız gerekiyor. Bizler de bu içeriğimizde Freelance olarak para kazanabileceğiniz en iyi işleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız.

Freelance Olarak Para Kazanabileceğiniz En İyi İşler

Freelance sektörü her geçen gün daha da büyüyor ve birçok müşteri hizmeti internet üzerinden almayı tercih ediyor. Bunun yanında rutin iş hayatından sıkılan ve kendi işini oluşturmak isteyen kişiler de Freelance olarak iş yapmaya yöneliyorlar. Hele uzmanlığınızın bulunduğu bir alan mevcutsa, bu alanda onlarca kişiye hizmet vererek yüksek miktarlarda kazanç elde edebilmeniz mümkün oluyor.

Hem ülkemizde hem de uluslararası alanda yapabileceğiniz birçok Freelance iş bulunuyor. Genellikle bilgisayar başında yapılan bu işler sayesinde remote olarak çalışma fırsatının yanında kendinizi kanıtlama fırsatı da bulabilirsiniz. Böylece hayatınızı kendi işinizi yaparak sürdürebilirsiniz. Birçok noktada aktif olarak freelance iş yapılabiliyor olsa da diğerlerinden ayrılan ve uzmanlarına daha fazla kazanç sağlayan birkaç Freelance iş fikri bulunuyor.

Video Prodüksiyonu

Son zamanlarda video içerikler oldukça fazla takip ediliyor. Dolayısıyla bu alanda içerik üreten kişiler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş video prodüksiyonu konusunda uzman kişiler arıyor. Sizler de Adobe After Effects, Sony Vegas Pro ve benzeri yazılımların kullanımına hakimseniz ve önceye dayanan bir prodüksiyon geçmişiniz bulunuyorsa hemen Freelance olarak Video prodüktörü olabilirsiniz. Youtube ve Instagram gibi platformlarda paylaşılacak içeriklerin düzenlemesini yaparak ciddi gelirler elde edebilir ve daha sonrasında daha geniş çaplı projelerde çalışma fırsatı bulabilirsiniz.

Mobil Uygulama Geliştirme

Freelance olarak para kazanabileceğiniz en iyi işler dendiğinde akla ilk gelen işlerden biri olan mobil uygulama geliştirme ile hem kendinize hem de müşterilerinize uygulamalar geliştirerek büyük paralar kazanabilmeniz mümkündür. Mobil oyun sektörünün her geçen gün daha da etkin bir hale geldiğini düşünürsek, yazılım kariyerinizi bu alanda geliştirerek birçok noktadan kar elde edebilme fırsatını yakalayabilirsiniz.

Logo ve Reklam Tasarımı

Freelance olarak çalıştığınızda en çok parayı kazanabileceğiniz bir diğer iş alanı ise grafik tasarım olmaktadır. Özellikle logo ve reklam tasarımı gibi alanlarda uzman olan kişiler beklentinin üstünde sipariş ve hizmet talebi alabilmektedirler. Logo başına ve uzmanlığınıza göre fiyatlandırma ile kısa süre içerisinde bilinirliğinizi arttırarak günlük olarak işler alabilirsiniz. Bunun yanında pazarlama konusunda da uzmanlığınız bulunuyorsa reklam tasarımı işine girebilir ve firmalar ile kişilere reklam süreçlerinde destek sağlayabilirsiniz.

SEO Uzmanlığı

Freelance olarak çalışarak en çok parayı kazanan sektör muhtemelen arama motoru optimizasyonu sektörüdür. Bugün internette varlığını sağlamak ve öne çıkmak isteyen her işletme ve kişi eninde sonunda bir SEO uzmanı ile çalışmalıdır. Dolayısıyla internette yer alan tüm kullanıcıları potansiyel bir müşteri olarak düşünebilirsiniz. Özellikle Google SEO’da uzmanlaşarak küçük büyük tüm kuruluşlara bağımsız olarak hizmet verebilirsiniz. Fakat tüm bunların yanında WordPress, içerik üretimi, pazarlama gibi kavramlara da hâkim olmanız gerekebilir.

Sosyal Medya Yönetimi

SEO uzmanlığının bir başka versiyonu olarak nitelendirilebilecek sosyal medya yöneticiliği ile işletmelerin ve kişilerin sosyal medya hesaplarının yönetimini yaparak ciddi kazançlar elde edebilmeniz mümkündür. Bu alanda içerik üreticiliği, grafik tasarım ve seo uzmanlığı gibi konularda da bilgi sahibi olarak müşterilerinize kendinizi kanıtlayabilir ve portföyünüzü genişletme fırsatı bulabilirsiniz. Fakat sosyal medya yöneticiliğinde öncelikle kendi yaptığınız ve oluşturduğunuz hesapları göstermeniz beklenebilir.

Metin Yazarlığı ve Çeviri

Yazı yazmayı seven biriyseniz ve SEO kavramlarına hakimseniz bugün metin yazarlığı yapmaya başlayabilirsiniz. Bunun yanında birden fazla yabancı dile hakimseniz mevcut içeriklerin çevirisini de yaparak kazanç sağlayabilmeniz mümkündür. Diğer işlerde olduğu gibi bu alanda da kendinizi kanıtlamamanız halinde çok fazla kazanç elde edemeyeceğinizi unutmamanız gerekiyor. Ancak belirli bir kitleye ulaşmaya başarabilirseniz düzenli freelance kariyerine adım atabilirsiniz.

Veri Girişi ve Excel

Freelance olarak para kazanabileceğiniz en iyi işler arasında en az yetkinliğe sahip olmanız gereken veri girişi ve excel işleri ile kişilerin yapmaktan çekindiği küçük giriş ve düzenleme işlerini yaparak cep harçlığınızı çıkarabilirsiniz. Uzun vadede bu işler için bir ekip oluşturarak daha fazla kazanç sağlamanın yollarını bulabilmeniz de mümkündür. Ayrıca Excel yazılımında profesyonelleşerek hem eğitim verebilir hem de zor işleri halletmeye çalışabilirsiniz.

Seslendirme

Sesiniz güzelse, şan dersi almışsanız ve kaliteli bir mikrofona sahipseniz, reklamlar, video içerikleri, podcastler ve tanıtımlar için seslendirme işleri alabilirsiniz. Çok daha kolay bir şekilde yapabileceğiniz seslendirme işleri ile birlikte ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. Bunun yanında yazımızın başında bahsettiğimiz video prodüksiyon gibi konularda da uzmanlaşarak içerik üretimi alanından ilerleme gösterebilir ve hem kendiniz hem de müşterileriniz için sıfırdan içerikler üreterek kazanç sağlayabilirsiniz.

Freelance Çalışılabilecek Platformlar

Eğer yukarıda bahsedilen işlerden bir veya daha fazlasında uzman olduğunuzu düşünüyorsanız, hemen Freelance platformlarına kayıt olarak ilanlarınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Müşterilerinize kaliteli işler sunarak olumlu geri dönüşler alabilir ve portföyünüzü inanılmaz seviyede genişletebilirsiniz. Uluslararası alanda çalışmak ve birden fazla dilde hizmet vermek istiyorsanız, yüksek kazanç oranları ile birlikte aşağıdaki platformları tercih edebilirsiniz.

UpWork

Freelancer

Nexxt

Guru

PeoplePerHour

99Designs

FlexJobs

Yalnızca Türkiye üzerinde hizmet vermek istiyorsanız ve döviz ile ödeme almaktansa Türk lirası ile ödeme alarak daha fazla kişiye erişmeyi düşünüyorsanız da tercih edebileceğiniz birçok Freelance platformu bulunuyor. Bunları da şöyle listeleyebiliriz:

TR Freelancer

Bionluk

Armut

Uzman Kirala

İşim Düştü

Webly

Sizler de Freelance işler ve Freelance çalışma hakkında daha fazla araştırma yaparak kendi iş ilanlarınızı oluşturabilir ve hemen hizmet vermeye başlayarak para kazanabilirsiniz. Fakat ciddi kazançlar elde etmeniz halinde kendi şirketinizi kurmanız ve vergi vermeniz gerektiğini unutmayın.

Umarız içeriğimiz sayesinde Freelance olarak para kazanabileceğiniz en iyi işleri öğrenmiş ve kendinizi bu alanlarda geliştirmeye başlamışsınızdır. Bunun yanında diğer işleri de Freelance platformlarından incelemenizi tavsiye ederiz.