Fatih Erbakan Kimdir?

Muhammed Ali Fatih Erbakan 1 Ocak 1979’da Ankara’da dünyaya gelmiştir. Siyasetçi ve mühendistir. Yeniden Refah Partisi’nin genel başkanıdır. Necmettin Erbakan vakfı’nın başkanlığını yapmaktadır. Necmettin Erbakan’ın 3 çocuğundan 3.’südür.

Fatih Erbakan ortaokulu Ankara merkez İmam Hatip ortaokulunda lise lise Ayrancı lisesinde bitirmiştir. üniversiteyi Başkent üniversitesi elektronik mühendisliği mezunudur. Başkent Üniversitesi‘nde elektrik elektronik mühendisliği bölümü bitirmiştir. Fatih Erbakan, yüksek lisans için İngiltere’ye gitmiş fakat annesi Nermin Erbakan’ın vefatı üzerine geri dönmek zorunda kalmıştır. Lisans eğitimini aldığı Başkent Üniversitesi‘nde elektrik elektronik mühendisliği bölümünden yüksek lisansını tamamlamış ve aynı üniversitede yönetim ve organizasyon dalında doktorasını tamamlayarak doktor unvanını almıştır.

Fazilet partisi ve Saadet partisi bünyesinde gençlik çalışmalarını sürdürmüş gençlik kolları Yönetim kurulunda bulunmuştur. Genel başkan başdanışmanlığı yapmış olup, Necmettin Erbakan vakfı’nın da ilk başkanlığını Fatih Erbakan yapmıştır. 23 Kasım 2018’de Yeniden Refah Partisi’ni kurup genel başkan seçilmiştir. Fatih Erbakan’ın Yeniden Refah Partisi ilk mitingi 9 Şubat 2022-2000 tarihinde Sakarya demokrasi meydanında Kudüs mitingi adı altında gerçekleştirilmiştir.

Fatih Erbakan iyi derecede İngilizce bilmektedir. Beyza Molu ile 2003 yılında dünya evine girmiştir. Çiftin 2 tane çocuğu vardır.

Fatih Erbakan 15.06.2022 tarihi itibari ile 2023 genel seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmî olarak açıklamıştır.

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