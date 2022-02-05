En İyi Kulakiçi Bluetooth Kulaklık Modelleri

Kulakiçi bluetooth kulaklıklar, kuşkusuz son dönemlerde piyasanın en kullanışlı ürünlerindendir. Teknolojik gelişmeler sayesinde günlük hayatta kullandığımız cihazlar daha da küçülüyor. Kablosuz kulaklıklar da bunun en güzel örneklerindendir. Sizin için en iyi bluetooth kulaklık modellerini aşağıda sıraladık.

En İyi 10 Kulakiçi Bluetooth Kulaklık

Kulakiçi Bluetooth Kulaklık modelleri gün içerisinde müzik dinlemek ve görüşmeler yapmak için birçok akıllı telefon kullanıcısı tarafından araştırılmaktadır. Sizi kablo derdinden kurtarmasının yanı sıra kolay bağlantı özellikleri ve sağladıkları avantajlar sayesinde sizi birkaç adım öne taşımaktadır. Fakat bluetooth kulaklık seçimi yaparken detaylı bir şekilde incelemeli ve isteklerinize hizmet edip etmediğini öğrenmelisiniz.

Bugün piyasalarda sayısız olarak bluetooth kulaklık modeli bulunmaktadır. Bu noktada birçoğu benzer özelliklere sahip olsa da ses kalitesi, ses seviyesi, ek özellikler, şarj ve batarya özellikleri gibi konularda birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Bahsettiğimiz durumların daha gelişmiş olması halinde tahmin edebileceğiniz üzere fiyat da artış gösterebilmektedir. Bu yüzden aşağıdaki modellerimizin her birini inceleyerek kendinize uygun modeli bulabilirsiniz.

Sony Wf-1000XM3 Kablosuz Bluetooth Kulaklık

Sony’nin gürültü engelleme özellikli en iyi kablosuz kulaklıklarından biridir. Yeni nesil kulaklık dış dünya ile aranıza adeta duvar örüyor. Kablosuz Sony kulaklık üst düzey kalitede müzik dinlemek için tasarlanmıştır.

Ürün hem Android hem de iOS uyumludur. Siri ve Google Asistan’a komut verebilirsiniz.

Tam şarj süresi 1,5 saat ile 8 saate kadar çıkabilmektedir.

Acil durumlarda 10 dakikalık şarj ile ürünün kullanımını 1,5 saate kadar uzatabilmektedir.

Dokunmatik kontrol paneli sayesinde medya, çağrı gibi kontrolleri rahatlıkla yapabilirsiniz.

Sennheiser Momentum True Wireless Kulakiçi Kulaklık

En ilgi çekici özelliklerinden biri, kulaklıklardan birini kulağınızdan çıkardığınız anda müzik durur ve kulağınıza tekrar taktığınızda yeniden başlar. İki mikrofonlu gelişmiş teknolojisi sayesinde çok yüksek sesli, gürültülü ortamlarda bile yüksek kalitede müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Şarj süresi 1,5 saattir.

Kullanım süresi 4 saattir (Taşıma kutusu ile 8 saat ilave kullanım mevcuttur)

Standby (Bekleme) süresi 4-5 gündür.

Samsung Galaxy Buds Kablosuz Bluetooth Kulaklık

Üst segment ürünler arasında yer alan Samsung bluetooth kulaklık şık görünümü ve kaliteli ses çıkışları sayesinde ün kazanmayı başarmıştır. Apple Airpods modelinin rakibi olarak görülmekte ve birçok kullanıcı tarafından tercih edilmektedir.

Tam dolu şarj ile 6 saat kullanılabilir.

Çift mikrofon teknolojisi dış mekân seslerini engeller ve konuşmanızı en net şekilde iletir.

Suya ve tere dayanıklı olarak geliştirilmiştir.

Sol kulaklığın üzerine basılı tuttuğunuz zaman Spotify uygulamasını başlatmaktadır.

Xiaomi RedmiAirdots Basic 2 TWS Bluetooth 5.0 Kulaklık

Xiaomi markasının bu modeli, uygun fiyatıyla rakiplerinden ayrılıyor. Birçok kişi tarafından tercih edilmekte olan RedmiAirdots Basic 2, özellikle ülkemizde tam bir fiyat performans ürünü olarak nitelendiriliyor. Tasarımıyla da dikkat çekmeyi başardığı için bu modeli mutlaka incelemenizi tavsiye ederiz.

Ürün Android ve iOS için uyumludur.

4 saate yakın kesintisiz ses performansı sunmaktadır.

Şarj süresi 1,5 saattir.

Kullanım süresi şark kutusu ile birlikte 12 saate kadar uzatılabilir.

Huawei FreeBuds Pro Bluetooth Kulaklık

Diğer kulaklıklara nazaran konforlu kullanımıyla öne çıkan Huawei FreeBuds tüketiciler tarafından oldukça sevilmektedir. Huawei markasına sahip tüm cihazlarla tam entegreli bir şekilde çalışan kulaklığımız, Apple Airpods ve SamsungBuds gibi modellere rakip olabilecek özelliklere sahiptir.

Yeni hibrit aktif gürültü önleme özelliği mevcuttur.

Kulak şekline tamamen uygun tasarlanmıştır.

Üç mikrofonlu sisteme sahiptir.

Tam dolu şarj ile 8 saate kadar, şarj kutusu ile 36 saate kadar kullanım sunmaktadır.

Apple Airpods Pro Kablosuz Kulakiçi Kulaklık

En iyi bluetooth kulaklık modeli denince birçok kişi ilk olarak Apple Airpods modelini söylemektedir. Kablosuz kulaklıkların popülerleşmesini ve yaygınlaşmasını sağlayan bu model, kullanıcıların en sevdiği ve en çok satılan modeller arasında yer almaktadır. Fakat yüksek fiyatı sebebiyle ülkemizde çok fazla tercih edilmemektedir.

Kulakiçi ve dışa ortamdaki gürültü seviyesini algılayarak ortama göre gürültü ayarı üretir.

Anti-gürültü özelliği sayesinde kullanıcıya sadece müziği veya konuştuğu kişinin sesini duyurmaktadır.

Suya ve tere karşı dayanıklıdır.

Tam dolu şarj ile 4,5 saate kadar kesintisiz kullanılabilir, kablosuz şarj kutusu ile 24 saate kadar müzik dinleme imkânı sunmaktadır.

Jabra Elite 65T Kablosuz Kulaklık

Keskin tasarıma sahip olan Jabra Elite kulaklık şık görünümüyle de dikkat çekmektedir. Kaliteli bir ses markası olan Jabra’nın en üst düzey kulaklıklarından biri olarak bilinen 65T modeli, yüksek fiyata sahip olmasına rağmen birçok kullanıcı tarafından tercih edilmektedir. Eğer yüksek ve kaliteli bir ses arayışındaysanız bu modeli mutlaka listenize eklemeniz gerekiyor.

Suya ve tere dayanıklıdır.

Diğer markalara göre fiyat performans ürünüdür diyebiliriz.

5 saat kesintisiz müzik dinlenebilmektedir.

Şarj kutusu ile birlikte 15 saate kadar kullanılabilmektedir.

JBL 220 Kablosuz Kulaklık

JBL markasının kulaklık konusunda ne kadar iyi olduğunu herkes bilir. Bu yüzden her türlü alanda JBL kulaklıklara sahip olmak sizi bir adım öne taşıyacak ve deneyiminizi beklemediğiniz seviyelerde arttıracaktır. Pure Bass Sound özelliğine sahip olması nedeniyle de sesi bozulmadan duymanızı sağlamaktadır.

3 saate kadar kesintisiz müzik dinleme imkânı sunmaktadır. Şarj kutusu ile birlikte 16 saate kadar ek kullanım süresi sağlamaktadır.

Suya ve tere dayanıklıdır.

Gün boyu kullanım için tasarlanmış ergonomik bir yapıya sahiptir.

Android ve iOS için uyumludur.

Anker Sondcore Liberty Neo TWS Kablosuz Kulaklık

Kendini ses kalitesi konusunda oldukça iyi kanıtlamış olan Anker tarafından geliştirilmiştir. Yüksek ses düzeylerine ve kaliteye rahat ulaşabilen bir bluetooth kulaklık modeli olarak bilinmektedir. Genellikle profesyonel kablosuz kulakiçi kulaklık arayışında olan kişiler tarafından kullanılmakta ve sanatçılık noktasında istenilen tüm özellikleri sunmaktadır.

Daha geniş ses aralığı ile kullanıcıya ultra gerçekçi ve kusursuz, net sesi verebilmektedir.

Suya ve tere dayanıklıdır.

10 dakika şarj ile 1 saat müzik dinleyebilme olanağı sunar.

Şarj kutusu ile birlikte 20 saate kadar kullanım imkânı sunmaktadır.

Spor, egzersiz, seyahat ve iş için kullanıma uygundur.

Xiaomi Haylou GT1 TWS Kablosuz Bluetooth Kulaklık

Xiaomi Haylou GT1 modeli, Xiaomi markasının orta segmentte gösterilen ancak kalitesine göre oldukça uygun fiyata sahip bluetooth kulaklık modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle fiyat performans konusuna önem veren kullanıcılar tarafından tercih edilen bu kulaklık, günlük kullanımda istediğiniz tüm özellikleri eksiksiz bir şekilde karşılayacaktır.

Çağrılarınızı ve müziklerinizi yönetebileceğiniz dokunmatik yüzeyi ile dikkat çekmektedir.

Android ve iOS için uyumludur.

Sağ kulaklığa üç kez hafifçe dokunduğunuzda Google Asistan ve Siri gibi uygulamaları aktif hale getirebilirsiniz.

1,5 saat sürede tam şarj olmaktadır.

Tam şarj ile 4 saat kesintisiz müzik dinleme ve konuşma imkânı vermektedir.

İçeriğimizde detayları ile En İyi Kulakiçi Bluetooth Kulaklık modellerini incelemeye çalıştık. Umarız sizler de burada aradığınız modeli bulabilmiş ve listenize eklemişsinizdir. Daha detaylı fikir sahibi olabilmek adına teknoloji marketlere giderek bu modelleri birebir deneyimleme fırsatı bulabilirsiniz. Böylece kulaklıkların özellikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.