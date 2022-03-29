Bluetooth kulaklık önerisi, yeni kulaklık alacak olan kişiler tarafından yakından araştırılmaktadır. Ancak internet üzerinde bu konu hakkında oldukça karmaşık ve açıklamadan uzak paylaşımlar bulunmaktadır. Bütçeye uygun kulaklık sahibi olmak isteyen kişiler de kötü açıklamalar sebebiyle çoğu zaman aradıkları ürünü bulamamaktadırlar. Bizler ise bu içeriğimizde fiyat performans anlamında rakiplerine göre çok daha iyi olan ve 500TL değerinin altında fiyat etiketine sahip olan en iyi 5 bluetooth kulaklık modelini inceleyeceğiz.

500TL Altı En İyi 5 Bluetooth Kulaklık Önerisi

Son yıllarda kablolu kulaklıklar yerini kablosuz kulaklıklara bırakmaya başladı. Özellikle Apple Airpods modellerinin her geçen gün daha popüler olması ile birlikte birçok kişi daha uygun alternatifleri araştırıyor. Airpods kadar pahalı olmayan ancak benzer kaliteye sahip olan birçok kablosuz kulaklık modeli bulunuyor. Ancak daha komplike cihazlar oldukları için detaylı bir araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.

Bugün 100 ile 3000TL aralığında satın alabileceğiniz birçok kablosuz kulaklık modeli bulunmakta. Ancak bunların bazıları istenilen performansı hiçbir şekilde sunmazken bazıları fiyatına göre beklenmedik bir kaliteyi bizlere sunuyor. Sizler de uygun fiyatlı ve yüksek performanslı bluetooth kulaklık arayışındaysanız, listemizi mutlaka incelemeniz gerekiyor.

5) QCY T7 TWS

Apple Airpods benzerliği ile ön plana çıkan ve bu kulaklığın çakması olarak nitelendirilen QCY T7 TWS, düşünülenin aksine oldukça iyi bir performans sunuyor gibi gözüküyor. Markanın ismi pek bilinmese ve ürünleri tavsiye edilmese de bu kulaklık modeli istisna olarak görülüyor. Dolayısıyla kulaklığımıza mutlaka bir şans vermek gerekiyor.

Çift Mikrofon ve Gürültü Engelleme Teknolojisi

IPX4 Suya Dayanıklılık (Sıçramaya ve Terleme karşı koruma)

Bluetooth 5.1 Bağlantı

Android ve iOS uyumlu

Yarı Açık Akustik Yapı

5 saat genel kullanım, 17.5 saat şarj kutusu

QCY T7 TWS, özellikle mikrofon ve ses performansı ile 1000TL’lik kulaklıklarla aynı performansı sergiliyor. Dolayısıyla birçok kullanıcı fiyat performans konusunda bu kulaklıktan daha iyisinin olmadığını iddia ediyor. Kulaklığımızı HepsiBurada gibi internet ortamlarından 250 ile 350TL aralığında bulmanız ve satın alabilmeniz mümkündür.

4) Lenovo LivePods LP1s

Ünlü bilgisayar markası Lenovo’nun büyük övgüler almayı başaran kablosuz kulaklık modeli olan LivePods LP1s, fiyatına göre ciddi anlamda iyi bir performans sunuyor. Daha yüksek kaliteli kulaklıklarla kıyaslanacak bir durumda olmasa da mevcut fiyatına göre sizlere sahip olacağınızın daha da fazlasını sunuyor. Dolayısıyla bluetooth kulaklık arayışında olan birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

Tek Mikrofon ve Pasif Gürültü Engelleme

IPX4 Suya Dayanıklılık (Sıçramaya ve Terlemeye karşı koruma)

Bluetooth 5.0 Bağlantı

Android ve iOS uyumlu

Kapalı Akustik Yapı

5 Saat normal kullanım, 10 saat şarj kutusu

İş görür olarak nitelendirilen Lenovo LivePods LP1s, bugün en uygun fiyata alınacak kablosuz kulaklıklar arasında da bulunuyor. Kulaklığımızı internet platformlarından 200 ile 250TL aralığında satın alabilmek mümkündür.

3) Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic

Xiaomi markası uzun zamandır bluetooth kulaklık piyasasında aktif olarak yer alan bir firma olarak öne çıkıyor. Buna rağmen çoğu modeli beğenilmeyen Xiaomi markasının Mi True Wireless Earphones 2 Basic modeli, beklenenin aksine hem uzmanlar hem de kullanıcılar tarafından yüksek puan almayı başarmış durumda. Uygun fiyatı ve şık tasarımı sayesinde sizin de mutlaka dikkatinizi çekecektir.

2 Mikrofon ve Gürültü Engelleme Teknolojisi

Bluetooth 5.0 Bağlantı

Android ve iOS uyumlu

Yarı Açık Akustik Yapı

5 Saat normal kullanım, 20 saat şarj kutusu

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic, ortalama bir bluetooth kulaklık kullanmak isteyen ve şıklığa önem veren kişiler için bulunmaz niteliktedir. Dolayısıyla bu kulaklık hakkında daha fazla araştırma yaparak size uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Kulaklığımızı 250 ile 400TL aralığında birçok noktadan satın alabilirsiniz.

2) TaoTronics Soundliberty 92

Çok fazla bilinmeyen bir marka olmasına rağmen özellikle ev teknolojileri konusunda ürettiği ürünler ile ön plana çıkan TaoTronics, kaliteli bluetooth kulaklıklar da üretmektedir. Bunlardan biri olan ve birçok kullanıcı tarafından tercih edilen Soundliberty 92 modeli ise 500TL altı alabileceğiniz en iyi kablosuz kulaklıklar arasında bulunuyor.

2 Mikrofon

IPX8 Suya Dayanıklılık Sertifikası

Bluetooth 5.0 Bağlantı

Android ve iOS uyumlu

Yarı Açık Akustik Yapı

5 Saat normal kullanım, 30 saat şarj kutusu (5 Dakika kutuda tutmayla 1 saatlik kullanım imkânı)

Hiçbir kablosuz kulaklık modelinde bulunmayan suya dayanıklılık sertifikası ile dikkat çeken kablosuz kulaklığımızın şarj süresi de benzer modellere göre oldukça fazla. Bunun yanında farklı bir tasarıma sahip olduğu için bazılarının ilgisini çekerken, bazı kişiler kulaklığımızın görünüşünü beğenmeyebiliyor. Kulaklığımızı 390 ile 500TL aralığında internet ortamından satın alabilirsiniz.

1) SoundPeats TrueAir2

Belki de listemizin en iyi modeli olan SoundPeats TrueAir2, kullanıcıları tarafından tam not almayı başarıyor. 500TL altında yer alan ve Airpods kalitesinde mikrofon ile kulaklığı bünyesinde barındıran TrueAir2, fiyat performans anlamında en iyi bluetooth kulaklık modellerinden biri olarak biliniyor.

4 Mikrofon ve Gürültü Engelleme Teknolojisi

IPX4 Suya Dayanıklılık (Sıçramaya ve Terlemeye karşı koruma)

Bluetooth 5.2 Bağlantı

Android ve iOS uyumlu

Yarı Açık Akustik Yapı

5 Saat normal kullanım, 25 saat şarj kutusu

Qualcomm QCC3040 Yonga Seti

Kızılötesi sensör gibi sensörleri de içerisinde barındıran TrueAir2 modeli, özellikle mikrofon kalitesi ve ses yüksekliği ile ön plana çıkıyor. Bugün ülkemizde 450TL ile 600TL aralığında kulaklığımızı satın alabilirsiniz.

500TL altı en iyi 5 bluetooth kulaklık önerisini içeriğimizde sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bu kulaklıklar arasından beğendiklerinizi kendi satış sayfalarında inceleyebilir ve daha detaylı bilgi için Youtube kanallarını ziyaret edebilirsiniz. Beğendiğiniz kulaklığı hemen internet üzerinden sipariş ederek kullanmaya başlayabilirsiniz. Umarız aradığınız bluetooth kulaklık modelini en kısa süre içerisinde bulursunuz.