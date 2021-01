Android için En İyi Klavye Uygulamaları

Android için en iyi klavye uygulamaları, cep telefonu kullanıcılarının en fazla kullandığı uygulamalar olması sebebiyle oldukça önemli bir konumdadır. Cep telefonu kullanımı esnasında gerçekleştirilen neredeyse tüm işlemlerin, kullanılan tüm uygulamaların mutlaka bir klavye yardımına ihtiyacı olduğu görülmektedir. Uygulamalar içerisinde bir arama yaparken, bir mesaj yazarken, bir komut oluştururken veya gelen bir e-postaya yanıt verirken bile klavye kullanılmaktadır. Sayılmaya çalışıldığında bahsedilen bu eylemlerden çok daha fazlasında görev aldığı görülebilmektedir. Hemen her eylem için kullanılıyor olması daha başarılı sonuçlar doğuran alternatiflerini de deneyebilme ihtiyacını doğurmaktadır. Bu doğrultuda bakıldığında, diğer Android kullanıcılarının da kullanım deneyimleri göz önüne alındığında Android için en iyi klavye uygulamaları başlığı altında bazı uygulamalar tanıtılacaktır. Uygulamaların tercihindeki ana etken kullanıcı sayısı ve kullanım sonucunda verilen puanlamalar olacaktır. Bu etkenler ışığında bakıldığında en başarılı sonuçları veren uygulamalar tespit edilecektir.

Android Telefonlar için En İyi Klavye Uygulamaları

Android için bakıldığında en yüksek performansı sergileyen ve klavye dışında da birçok özelliği barındıran klavye uygulamaları listesi şu şekilde sıralanmaktadır:

Microsoft SwiftKey Klavye

Microsoft SwiftKey ismiyle bilinen klavye, 500 milyon üzeri indirme sayısına ulaşabilmiş tek klavye uygulamasıdır. İçerisinde klavyenin yanı sıra emoji, GIF ve çıkartma gibi ek seçeneklere de yer veren uygulama 400’ün üzerinde dil desteğine sahiptir. Fakat aynı anda kullanılmak üzere maksimum olarak 5 farklı dil kullanım izni vermektedir. Kullanıcıların kendi beğenisine göre kişiselleştirmesi için 100’ün üzerinden renkli temaya sahiptir. Sunulan temaların yanı sıra ise kullanıcıların istedikleri bir fotoğrafı klavye arka planını yerleştirmesine izin verilmektedir. Klavye kişiselleştirmesi açısından sağlamış olduğu bu özelliklere ilave olarak klavye boyutunun ve düzeninin de kişiselleştirilmesine imkan sağlamaktadır. Kişiselleştirmenin dışında ise kullanımı kolaylaştırmak adına sağlamış olduğu özelikler bulunmaktadır. Yazım esnasında dokunarak yazmanın yanı sıra kaydırarak yazma imkanı da sunmaktadır. Bunun yanı sıra ise yapay zeka destekli olarak yazılan kelimelerin yazım denetimini gerçekleştirmekte ve uygun olan kelimelerle öneriler sunmaktadır. Sunulan tüm bu özelliklere ve seçeneklere bakıldığında oldukça zengin bir kullanım alanı sağladığı görülmektedir. Siz de bu özelliklere ve seçeneklere sahip olmak istiyorsanız, Android için en iyi klavye uygulamaları listesinde birinci sırada yer alan bu uygulamayı Google Play Store üzerinden cep telefonunuza indirebilirsiniz.

GO Klavye

GO Klavye – EMOJI, EMOTICONS ismiyle bilinen klavye, 100 milyon üzeri indirme sayısına ulaşabilmiş bir klavye uygulamasıdır. Her ne kadar kendisinden yüksek indirme sayısına sahip bir klavye bulunsa da, kendisini Google Play Store’un 1 numaralı klavye uygulaması olarak nitelendirmektedir. Uygulamanın en temel özelliği 800’ün üzerinde emoji barındırmasıdır. Bunun yanı sıra ise 10.000’in üzerinde renkli tema bulundurduğunu iddia etmektedir. Bulundurduğu temaları ücretli olarak hizmete sunmaktadır. Ücretsiz kullanımlar için sağlamış olduğu seçenekler kısıtlıdır. Fakat her hafta VIP üyeler için sunmuş olduğu ücretli temalarda bazılarını ücretsiz olarak kullanıma sunmaktadır. İçerisinde klavyenin yanı sıra emoji, GIF ve çıkartma gibi ek seçeneklere de yer veren uygulama 60’ın üzerinde dil desteğine sahiptir. Kullanıcıların taleplerine yönelik ise sağlanan dil desteğinin genişleyeceği ifade edilmektedir. Uygulama, tüm klavye uygulamalarından alışıldığı üzere kelimelerin yazım denetimini yapmakta, hatalı olabileceği düşünülen kelimelere karşı ise öneriler sunmaktadır. Sunmuş olduğu 800’ün üzerindeki emoji özelliğini ise ücretsiz olarak tüm kullanıcılarına sağlamaktadır. Emoji kullanımının yanı sıra ise GIF ve çıkartma gibi sohbeti daha keyifli hale getiren içeriklere imkan sağlamaktadır.

Facemoji Klavye

Facemoji Klavye ismiyle bilinen klavye, 50 milyon üzeri indirme sayısına ulaşabilmiş bir klavye uygulamasıdır. İçerisinde klavyenin yanı sıra 3500 üzeri emoji, GIF ve çıkartma gibi içerikleri de barındırmaktadır. Uygulama, ücretli hizmet sağlamasının yanı sıra birçok özelliğinin de ücretsiz olarak kullanılabilmesine imkan sağlamaktadır. İçerisinde 1500’ün üzerinde tema bulundurmasının yanı sıra kullanıcıların bu temaları kişiselleştirebilmesine de izin vermektedir. Kişiselleştirme işlemi için yalnızca renk ve düzen gibi seçenekler üzerinde tercih yapmaya değil, bunun dışında tema arka plan fotoğrafını tercih edebilmeye olanak sağlamaktadır. Tüm bunların yanı sıra neredeyse bütün klavye uygulamalarında yer alan yazım denetim özelliğine sahiptir. Bu özellik ile birlikte oluşturulacak olan kelimelerin hatasız bir biçimde hazırlanabilmesine imkan sağlamaktadır.

Android için en iyi klavye uygulamaları başlığı altında sunulan uygulamaların tümü, Google Play Store üzerinden edinilmiş bilgiler doğrultusunda tercih edilmiştir. Uygulamaların tanıtımı esnasında kullanılan ifadeler, uygulama açıklama metinleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Uygulama açıklama metinlerinde yer alan bilgilerin bir çoğu doğru okurken, daha fazla kullanıcı çekebilmek adına yanlış ve eksik bilgiler uygulamalar da olabilmektedir. Bu doğrultuda bakıldığında, kullanıcının uygulamayı kendi beğeni kriterlerini göz önünde bulundurarak deneyimlemesi çok daha faydalı olacaktır.