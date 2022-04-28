Adana, Akdeniz bölgesinde bulunan ve içerisinde birçok güzellik bulunduran şehirlerimizden biridir. Tarihi dokusunun yanında Akdeniz’in doğasını içerisinde barındıran bu şehrimizde gezebileceğiniz sayısız mekân bulunuyor. Fakat bir gezi düzenlemeden önce Adana’da gezilmesi gereken yerleri öğrenmeniz çok daha unutulmaz bir gezi düzenlemenizi sağlayabilir. Özellikle yaz tatillerinde tercih edebileceğiniz Adana’yı seyahat etmeden önce sıcağa karşı önlem almayı unutmamanızı tavsiye ederiz. İçeriğimizde Adana’da gezilmesi gereken yerleri inceleyecek ve en önemli bölgeler hakkında detayları sizlerle paylaşacağız.

Adana’da Gezilmesi Gereken Yerler

Adana, Türkiye’nin en büyük illerinden biri olmasının yanında insanı ve çevresiyle de oldukça popülerdir. Benzersiz doğal güzelliklerin yanında binlerce yıla dayanan tarihi ile birçok noktadan dikkat çekmeyi başaran Adana’da gezilebilecek birçok yer bulunmaktadır. Sizler de yapacak olduğunuz Akdeniz gezisinde Adana’ya uğrayabilir ve doğa ile tarihin bütünleştiği bu medeniyetler merkezine tanıklık edebilirsiniz.

Adana’ya Mersin, Hatay, Kayseri, Niğde ve Kahramanmaraş üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca içerisinde havaalanı da bulunan şehrimize hem kara hem hava hem de deniz yoluyla ulaşabilmeniz mümkündür. Büyük bir yüz ölçüme sahip olduğu için detaylı bir gezi yapmayı düşünüyorsanız kendi aracınızı tercih etmenizi tavsiye ederiz.

Taş Köprü

Adana dendiği zaman akla ilk gelen noktalardan biri olan Taş Köprü, Seyhan nehri üzerinde bulunan tarihi bir güzellik olarak karşımıza çıkıyor. Roma mimarisine sahip olan bu köprü halen ilk günkü gibi sağlamlığını korumayı başarıyor. Binlerce yıllık tarihe sahip olduğu için özellikle tarih severlerin görmesi gereken bu köprünün yanında bir çay içebilir ve benzersiz Seyhan gölünü seyredebilirsiniz.

Yılankale

Adana’da gezilmesi gereken yerler dendiğinde akla gelen en önemli noktalardan biri de Yılankale’dir. Adana yöresinin tepesinde yer alan ve tüm yaylaları rahatlıkla görmenizi sağlayan Yılankale, 1000’li yıllarda inşa edilmiştir. Haçlı seferleri için inşa edilmiş olan bu kulede hem tarihi öğelere rastlamak hem de Adana’nın doğal güzellikleriyle bütünleşmek mümkündür. Tepede yer aldığı için diğer bölgeleri de izleyebilir ve tarihi yapıların hepsini görebilirsiniz.

Atatürk Evi Müzesi

1920’li yıllarda Atatürk Adana’yı çokça ziyaret etmiş ve ziyaretlerinin birkaçında Suphi Paşa Konağı’nda konaklamıştır. Bu konak daha sonrasında müzeye çevrilmiş ve günümüzde herkesin ziyaretine açık hale getirilmiştir. Eski dönemlerin mimarisini ve yaşam tarzını ortaya koyan bu müzenin içerisinde Atatürk ve silah arkadaşlarına ait birçok parça da bulunmaktadır. Şehir merkezinde bulunduğu için kolayca erişim sağlayabilir ve ücretsiz bir şekilde giriş yapabilirsiniz.

Kapıkaya Kanyonu

Doğa yürüyüşü yapmayı seven biriyseniz Kapıkaya kanyonunu ziyaret etmeniz önerilir. İçerisinde 10 kilometreye varan yürüyüş yolu barındıran bu kanyon, özellikle doğa sporu severler tarafından sıkça tercih edilen noktalardan biri olarak bilinmektedir. Seyhan nehrinin çıkıntısından oluşan Çatık deresi de Kanyon’un içerisinde yer almaktadır. Şehir merkezine uzaklığı 50 kilometre olduğu için kişisel araç kullanılması gerekmektedir.

Büyük Saat Kulesi

Osmanlı döneminde yapılan ve halen Türkiye’deki en uzun saat kulesi olan Büyük Saat Kulesi, Adana ilinin merkezinde bulunuyor. Çevresinde tarihi yapısını korumayı başarmış çarşı bulunan bu saat kulesine giderek hem alışveriş yapabilir hem de Adana kültürü hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Şehir merkezinde olduğu için kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz.

Adana Arkeoloji Müzesi

Bahsetmiş olduğumuz tarihi noktaları detaylı bir şekilde incelediyseniz, Adana’nın ne kadar benzersiz tarihi ögelere sahip olduğunu anlamışsınız demektir. Bu bölge içerisinde bulunan tarihi eşyaların depolandığı, saklandığı ve ziyaretçilerin görüşüne sunulduğu nokta ise Adana Arkeoloji Müzesi’dir. Müze içerisinde sayısız tarihi eser bulunmakla birlikte Roma, Osmanlı ve daha birçok milliyete dair kalıntılar yer almaktadır. Adana Arkeoloji Müzesi şehir merkezinde bulunmaktadır.

Toros Dağları

Türkiye’nin belki de en ünlü sıradağları olan Toros’un doğu kısmı Adana’da bulunmaktadır. Özellikle kış tatilinde tercih edilen ve doğayla bütünleşmenizi sağlayacak olan Toros Dağlarında sessiz bir tatil yapabilir veya dağ gezileri düzenleyebilirsiniz. Oldukça yüksek bir konumda bulunduğu için ulaşımın oldukça zorlu olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Ulu Cami

Ramazanoğulları Beyliği tarafından inşa edilen ve günümüze kadar varlığını sürdürebilmeyi başarmış olan Adana Ulu Cami, Selçuklu dönemini yanıştan bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Halen ibadet için kullanılan bu camiyi ve çevresini gezebilir, eski medeniyetler hakkında daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz. Ulu Cami Adana’nın merkezinde bulunmaktadır.

Tüm bunların yanında Adana’da gezebileceğiniz daha birçok plaj, doğa yolları ve tarihi bölgeler bulunmaktadır. İçeriğimizde paylaşmış olduğumuz Adana’da gezilmesi gereken yerlerden yola çıkarak sizler de bir gezi rotası oluşturabilir ve bu şehre dair her şeyi öğrenebilirsiniz. Gezinizden sonra diğer Akdeniz şehirlerini de rotanıza ekleyerek unutulmaz bir tatil yapabilirsiniz.