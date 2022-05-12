Roza Lüksemburg Kimdir?

Filozof, Ekonomist, Devrimci Róża Luksemburg veya Rozalia Luksemburg 5 Mart 1871 yılında Polonya’da doğmuş, 15 Ocak 1919’da Almanya‘da hayata veda etmiştir.

Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Rosa Lüksemburg, genç yaşlarında sosyalist ve solcu gruplarda yer aldı. 18 yaşına geldiğinde politik görüşü sebebiyle İsviçre’ye kaçtı ve 1889’da Zirve üniversitesi’ne başladı. Üniversitede felsefe, tarih, politika, ekonomi ve matematik gibi alanlarda öğrenim gördü ve hayatında büyük etki yaratacak isimlerle de üniversite yıllarında tanıştı.

Roza Lüksemburg 1890 yılında sosyalist parlamentoya girdi. 1898’de doktorasını tamamladı. Lüksemburg, Almanya Avusturya ve Rusya’da devrim gerçekleşirse Polonya’nın özgür bir ülke olabileceğini düşünüyordu. 1898 yılında Gustav Lübeck ile evlenerek Almanya‘nın Berlin şehrine taşındı ve Alman vatandaşlığı kazandı. 1900 yılında Almanya sosyal demokrat partisinde aktif olarak rol aldı. Yazdığı makaleler Avrupa’nın sosyalist çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

Almanya‘da militarizmin yükselmesi Lüksemburg‘u rahatsız etmiş ve partisi ile ters düşmesine sebep olmuştur. 1904 ile 1906 yılları arasında siyasi faaliyetleri ve görüşleri nedeniyle 3 kez hapse girmiştir. Hapisten çıktıktan sonra faaliyetlerine devam etmiş Alman sosyal demokrat partisi eğitim merkezlerinde ekonomi ve Marksizm eğitimleri vermiştir.

I Dünya Savaşı’nın başlaması ile Almanya‘da milliyetçi bir rüzgar esmeye başladı ve Alman sosyal demokrat partisinin de milliyetçiliğe yönelmesine sebep oldu. Bu durum Rosa lüksemburg‘un fikirleri ile tamamen tezatlık oluşturdu ve bu sebeple parti ile tüm ilişkisini sona erdirdi. 5 ağustos 1914 tarihinde Karl Liebknecht ile beraber Internationale grubunu kurdu. Rosa Lüksemburg, Lenin‘in ı Dünya savaşı’na karşı çıkmasını destekleyerek, tüm halkların emperyalist hükümetlere karşı baş kaldırması gerektiğini savundu. Almanya‘da grubun devlete karşı tutumu sebebiyle Rosa Lüksemburg 1916 ile 1918 yılları arasında hapiste yatmak zorunda kaldı. Hapiste yattığı süre içerisinde pek çok makale kaleme almış, özellikle Rus devrimi ve Bolşevikler için yazdığı eleştiriler oldukça ses getirmiştir.

1918 Kasımında hapisten çıkan Rosa Lüksemburg faaliyetlerine hız kesmeden devam etmiştir. Karl Liebknecht ile beraber Alman komünist partisini kurdu.

15 Ocak 1919 gecesi tutuklandı ve aynı gece tüfeğin dipçiği ile başına vurularak hayatını kaybetmiştir.