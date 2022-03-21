Labioplasti ve Vajinoplasti

Labioplasti

Labioplasti, labium minusların küçültülmesi, cerrahi olarak düzeltilmesi ile yapılan genital estetik bir operasyondur. Genellikle genel anestezi ile uyutularak, yaklaşık yarım saatlik bir sürede yapılabilir.

Operasyon sonrası birkaç saatlik dinlenmeyi takiben taburcu olunup günlük hayata devam edilebilir. Birkaç gün hafif ağrılar genital bölgede yaşanabilir.

Cinsel hayatı olan hanımlarda yaklaşık 1 ay ilişki olmaması önerilir.

Labioplasti, vajina dış bölgesini kapatan, küçük dudaklar olarak bilinen labium minusların estetik olarak küçültüldüğü bir jinekolojik operasyondur.

Operasyon kısa bir genel anestezi ile uyutularak, yaklaşık yarım saatlik bir sürede yapılmaktadır.

Labioplasti operasyonu sonrası, genital bölgede hafif ağrılar yaklaşık bir hafta sürebilir. Antibiotik ve ağrı kesici kremler bölgeye lokal olarak sürülmektedir. Yaklaşık 1 ay cinsel ilişki önerilmez. Bölgenin kanlanması çok iyi olduğu için, iyileşme de gayet iyi olmaktadır.

Vajinoplasti

Vajina daraltma amacıyla yapılan operasyona vajinoplasti denmektedir.

Vajina yumuşak doku ve kaslardan meydana gelen bir organ olduğu için, yapısal özellikler, zor doğumlar, birden fazla normal doğum olması, kronik kabızlık gibi zorlanma yaşanan durumlarda ön ve arka duvarlardan genişlemeler, sarkmalar meydana gelebilir.

Hem doku ve organ bozukluğunu gidermek, hem de estetik amacıyla bu durumlarda vajinoplasti operasyonu uygulanmaktadır.

Sadece arka duvar vajinoplasti yapılacak ise lokal veya genel anestezi ile operasyon gerçekleştirilebilir.

Ön duvar tamiri veya ön ve arka duvar vajinoplasti aynı anda yapılacak ise genel anestezi uygulanması daha uygundur.

Vajinoplasti 30-45 dakika gibi sürelerde uygulanabilir.

Birkaç saatlik dinlenme sonrası taburcu olunur ve günlük yaşama devam edilebilir.

Operasyon sonrası birkaç hafta ilişkiye girilmemesi önerilir.