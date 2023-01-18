Böbreklerinizde Sorun Olduğunu Gösteren 10 Semptom

Dikkat! Bu 10 semptom böbrek problemlerinin bir işareti olabilir!

Böbrek hastalığı olan bir aile üyeniz veya yüksek tansiyon yada şeker hastalığı ile ilgili sağlık sorunlarınız varsa, böbrek sorunları geliştirme riskiniz vardır. İşte böbrek hastalığının 10 yaygın belirtisi.

10 böbrek hastalığı belirtisi

Çabuk Yorulmak

Daha çabuk yoruluyor , konsantre olmakta zorlanıyor ve enerjiniz yeterli gelmiyorsa sorunu böbreğinizde arayabilirsiniz.

Böbrek fonksiyonundaki kronik bir azalma, kanda toksinlerin ve yabancı maddelerin birikmesine yol açar ve yorgunluk, halsizlik, odaklanma güçlüğüne neden olur.

Böbrek hastalığının diğer bir komplikasyonu, beraberinde halsizlik ve yorgunluk hissine neden olan anemidir. Zaman zaman başınız dönebilir ve bayılacakmış gibi hissedebilirsiniz. Ayrıca anemi, sürekli üşümenize de neden olabilir.

Uyuma Güçlüğü

Böbrekler düzgün çalışmadığında, toksinlerin kanda birikmesi ve idrar yoluyla vücudu terk etmemesi söz konusu olabilir. Bu durum uyku zorluğuna neden olabilir .

Kronik böbrek hastalığı olan, uyku apnesi arasında da bir bağlantı vardır.

Hareket Sonrası Nefes Darlığı

Böbrek hastalığı baş göstermeye başladıysa sadece küçük bir hareket yapsanız bile kolayca nefes darlığı yaşayabilirsiniz.

Bu durum, vücutta akciğerlerde üretilen sıvıdaki artışla ilişkilendirilebilir veya anemiden (kırmızı kan hücrelerini taşıyan oksijen eksikliği) kaynaklanabilir – vücudunuzun oksijensiz kalmasına ve nefes darlığına neden olabilir.

Kuru ve kaşıntılı cilt

Böbrek, birçok önemli işlevi olan bir organdır.

Vücuttan atıkları ve fazla sıvıyı çıkarmaktan sorumludur, kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine yardımcı olur, güçlü kemiklerin korunmasına yardımcı olur ve kandaki doğru miktarda minerali korumak için çalışır.

Böbrekler artık kandaki uygun mineral ve besin dengesini koruyamadığında böbrek hastalığına neden olma eğiliminde olan mineral ve kemik hastalığının bir işareti olabilir.

Sık İdrara Çıkma

Eskisinden daha sık idrara çıkacaksınız. Bu değişiklikler özellikle geceleri meydana gelirse, böbrek hastalığının belirtilerinden biridir.

Hasarlı bir böbrek filtresi, idrara çıkma isteğinin artmasına neden olabilir . Bazen erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu veya prostat büyümesi belirtisi olabilir.

Böbreklerin çalışmaması, vücuttan fazla suyun atılmasına neden olarak ayakların, ayak bileklerinin veya ellerin şişmesine neden olur.

Bacaklarda şişlik, kalp hastalığı, karaciğer hastalığı ve kronik bacak damar sorunları gibi sağlık sorunlarının da bir işareti olabilir .

Bu şişlik sorunu yüz ve gözlerde de oluşabilmektedir. Bu bölgedeki şişlik, vücudunuzun idrarla çok miktarda protein attığının ve gerektiği gibi depolamadığının bir işareti olabilir.

Kanlı İdrar

Böbrekler idrar üretme işlevi görür. Sağlıklı böbrekler, idrar üretmek için kandaki atıkları filtrelerken vücutta kan hücrelerini depolar.

Ancak böbrekler gerektiği gibi çalışmadığında idrarınız değişebilir çünkü bu kan hücreleri ‘sızabilir’ ve idrarın içine girebilir. Kanlı idrar ayrıca bir tümör, böbrek taşı sorunu veya enfeksiyon belirtisi olabilir.

Köpüklü İdrar

İdrarınızın köpüklü göründüğünü fark edebilirsiniz çünkü protein içerdiğinden kaynaklanmaktadır.

Aşırı protein içeriği, böbreklerinizin düzgün çalışmadığının bir belirtisidir.

Dilde metalik his

Üremi adı verilen kan atığı oluşumu, yemeklerin tadında değişikliklere neden olabileceği gibi ağız kokusuna da neden olabilir.

Et yemeye olan ilginizin azalmaya başladığını, iştahınızın azaldığını ve dolayısıyla kilo verme gibi sağlık sorunları yaşamanıza neden olduğunu fark edebilirsiniz. Ortaya çıkan üremi ayrıca mide bulantısı ve kusma hissetmenize neden olabilir.