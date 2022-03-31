Jeofizik Mühendisliği Nedir Mezunları Ne İş Yapar?

Jeofizik mühendisliği nedir sorusu, sayısal bölümden mezun olacak üniversite adayları tarafından araştırılan konulardan biri olarak bilinmektedir. Çok bilinmemesine rağmen oldukça etkin ve yetkin bir bölüm olarak önemli üniversitelerde yer alan Jeofizik mühendisliği, özellikle madencilik ve tükenebilir enerji kaynaklarına ilgi duyan kişilerin mutlaka incelemesi gereken bölümler arasında yer almaktadır. Bizler de bu içeriğimizde Jeofizik mühendisliği nedir, hangi dersler mevcuttur ve mezunları ne iş yapar gibi soruları yanıtlandıracağız.

Jeofizik Mühendisliği Nedir?

Jeofizik mühendisliği, adından da anlaşılacağı üzere belirli bölgelerde sismik araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, yeni petrol ve maden yataklarını keşfetmek, mevcut rafinerilerin yönetimi sağlamak, verim ölçümleri yapmak gibi görevleri üstlenmektedir. Temel mühendislik eğitiminin yanı sıra belirtilen alanlarda uzmanlık sahibi olan Jeofizik mühendisleri, özellikle yurtdışında birçok farklı sektörde iş bulabilmektedirler.

Yeryüzünün fiziki yapısını inceleyen ve elde edilen verilerden yola çıkarak firmalara ve fabrikalara büyük faydalar sağlayarak verimliliğin artmasında büyük rol oynayan Jeofizik mühendisleri, özellikle büyük kuruluşlar tarafından vazgeçilmez meslekler arasında yer almaktadır. Hem ülkemizde hem de dünyada Jeofizik mühendislerine fazlaca ihtiyaç duyulmaktadır.

Jeofizik Mühendisliği Eğitimi

Jeofizik mühendisliği bölümünü daha iyi anlayabilmek ve uzmanlıkların nasıl şekillendiğini net bir şekilde görebilmek için ders kataloğunu incelemek fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır. Sayılı üniversitede bulunan Jeofizik mühendisliğinin eğitimi, tüm üniversitelerde aşağı yukarı aynıdır. Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik mühendisliği bölümü ders programı şöyledir:

Jeofizik Mühendisliğine Giriş

Statik

Genel Jeoloji

Teknik İngilizce I-II

Jeofizikte Olasılık ve İstatistik

Yapısal Jeoloji

Kompleks Analiz

Veri İşlem I-II

Potansiyel Kuramı ve Uygulamaları

Harita ve Ölçme Bilgileri

Jeofizikte Sayısal Analiz ve Programlama

Elektrik Prospeksiyon

Zemin Mekaniği

Sismoloji

Hidrolojik İlkeler

Sismik Prospeksiyon

Elektromanyetik Propspeksiyon

Sondaj Teknikleri

Kuyu Logları

Yerfiziği

Görüldüğü üzere Jeoloji Mühendisliği ile benzerlik gösteren fakat enerji mühendisliğine dair dersleri de içerisinde barındıran Jeofizik mühendisliği, yukarıda belirtilen derslerin dışında onlarca seçmeli ders ve temel mühendislik derslerini içerisinde barındırmaktadır. Eğer dersler ilginizi çektiyse içeriklerini de inceleyebilir ve bu bölümün sizlere uygun olup olmadığını inceleyebilirsiniz.

Jeofizik Mühendisliği Taban Puanları

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Jeofizik mühendisliği bölümüne sahip olan oldukça sınırlı sayıda üniversite bulunmaktadır ve özellikle teknik alanda kendini kanıtlamış üniversitelerde bu bölümün eğitimi verilmektedir. Ayrıca çok fazla bilinmediği ve tercih edilmediği için diğer mühendislik bölümlerine göre daha kolay bir şekilde girilebilir.

Bilinen üniversitelerin Jeofizik mühendisliği taban puanları ve sıralamaları:

Dokuz Eylül Üniversitesi – 276,71 Sayısal Puanı (20 Kontenjan)

İstanbul Üniversitesi – 287,02 Sayısal Puanı (20 Kontenjan)

Ankara Üniversitesi – 288,98 Sayısal Puanı (15 Kontenjan)

İstanbul Teknik Üniversitesi – 363,18 Sayısal Puanı (60 Kontenjan)

Görüldüğü üzere Jeofizik mühendisliği bölümüne girmek için çok yüksek puanlara veya sıralamalara ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak kontenjanı oldukça sınırlı olduğu için yüksek puan alarak bölüme girme şansınızı arttırabilirsiniz.

Jeofizik Mühendisleri Ne İş Yapar?

Jeofizik mühendislerinin petrol, maden, enerji gibi sektörlerin tamamında çalışma imkânı bulunmaktadır. Bugün birçok Jeofizik mühendisi barajlarda, sondaj çalışmalarında ve enerji kuruluşlarında çalışmaktadır.

İlgili firmalarda proje yöneticisi olarak

Üniversitelerde akademisyen olarak

Kamu bünyesinde belirli bölgelerin fiziki çalışmalarının yapılmasında

Petrol firmalarında arama ve planlama ekiplerinde

Rasathanelerde deprem ve doğal afetlerin incelenmesinde

Nükleer Santral inşaatları ve yönetimlerinde

Zemin araştırmaları ve bölge yönetimlerinde

Yer altı kaynaklarının araştırılmasında

Yukarıda listede bulunan alanların yanında daha birçok noktada çalışma fırsatı bulabilen Jeofizik mühendisleri üst düzey yetkili olarak görev almaktadırlar. Fakat ülkemizdeki Jeofizik mühendisleri genellikle orta doğu ülkelerinde veya Avrupa bölgesinde çalışmaktadırlar.

Jeofizik Mühendisleri Ne Kadar Kazanır?

Jeofizik mühendislerinin maaşları net olmamakla birlikte, yapılan işe ve kişinin uzmanlığına göre gelir değişkenlik göstermektedir. Piyasaya yeni giren bir Jeofizik mühendisi aylık ortalama 4500-6000TL arasında bir kazanç elde edebilirken, uzman bir Jeofizik mühendisi aylık 25000TL’ye varan gelirlere sahip olabilir. Yurt dışında çalışan Jeofizik mühendisleri ise çok daha fazla gelire sahip olabilmektedirler. Kısacası yetkinliğe ve çalışılan alana göre gelirde farklılıklar olabilmektedir.

İçeriğimizde tüm detaylarıyla Jeofizik mühendisliği nedir ve mezunları ne iş yapar gibi soruları yanıtlandırmaya çalıştık. Sizler de yeni mezun bir adaysanız ve bu bölüm hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız, ilgili üniversiteleri ziyaret edebilir ve yetkililere sorularınızı iletebilirsiniz. Bunun yanında mezunlar ile iletişime geçerek de iş hayatı hakkında bilgiler edinebilirsiniz.