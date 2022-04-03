E-Devlet KYK Burs ve Kredi Sorgulama Nasıl Yapılır?

E-Devlet KYK Burs ve kredi sorgulama işlemi, öğrencilerin borçlarını ve aldıkları destek tutarını öğrenmek için araştırdığı konuların başında gelmektedir. Sizler de mevcut KYK bursu veya kredisi alıyorsanız ve bugüne kadar ne kadar ödeme aldığınızı görüntülemek istiyorsanız, E-Devlet sistemi üzerinden birkaç dakika içerisinde tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

E-Devlet KYK Burs ve Kredi Sorgulama

KYK Burs ve Kredi Sorgulama işlemini E-Devlet üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet platformu, vatandaşlara ait birçok bilgiyi bünyesinde barındırmaktadır. Sizler de bu sisteme T.C. Kimlik numaranız ile kayıt olarak her türlü veriye erişim sağlayabilirsiniz. Özellikle öğrenciler KYK ve YÖK gibi sistemlerdeki kayıtlarını E-Devlet platformu üzerinden inceleme imkanına sahiptirler. Dolayısıyla yapılan ile yapılacak olan tüm işlemleri burada görüntüleyebilmek, yeni belge talebinde bulunabilmek ve bazı değişiklikler gerçekleştirebilmek E-Devlet platformu ile mümkün olmaktadır.

Gençlik ve spor bakanlığı bünyesinde bulunan Kredi ve Yurtlar kurumu, neredeyse tüm üniversite öğrencileri kredi ve burs hizmeti sağlamaktadır. Fakat öğrenciler bugüne kadar toplamda ne kadar ödeme aldıklarını ve borçlarının ne olduğunu net bir şekilde hesaplayamamaktadır. Bu yüzden direkt olarak KYK sistemine erişerek öğreniminizden almakta olduğunuz kredi ve bursunuzun tutarını, bilgilerini, bitiş tarihini ve benzer birkaç bilgiyi öğrenebilirsiniz.

E-Devlet Şifresi Alma

E-Devlet KYK Burs ve kredi sorgulama işlemini yapmadan önce E-Devlet hesabınızı oluşturmanız gerekmektedir. Eğer halihazırda bir hesabınız bulunuyorsa bu adımı geçebilir ve direkt sorgulama işlemini inceleyebilirsiniz. Fakat bir E-Devlet hesabınızın bulunmuyorsa PTT’ye başvurabilir veya direkt kendi sitesi üzerinden kimliğiniz ile üyelik işlemlerini başlatabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız da giriş ekranından yeni şifre talebinde bulunabilirsiniz.

E-Devlet KYK Burs ve Kredi Sorgulama İşlemi

E-Devlet hesabınıza sorunsuz bir şekilde erişebiliyorsanız hızlıca KYK burs ve kredi sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonrasında edineceğiniz belgenin çıktısını alabilir ve ilgili kurumlarla paylaşımı sağlayabilirsiniz. Bunun yanında diğer bilgilerinizi görüntüleyerek krediniz hakkında detaylara hâkim olabilirsiniz. Sorgulama işlemi için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

E-Devlet resmî web sitesi üzerinden hesabınıza giriş yapın.

Ekranın ortasında yer alan arama kısmına “ KYK Sorgulama ” yazın ve enter butonuna basın.

” yazın ve enter butonuna basın. Açılacak olan sonuçlar arasında, aşağılarda yer alan “Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama” seçeneğine tıklayın.

Herhangi bir burs veya krediniz bulunuyorsa ekranda gözükecektir. Sağında yer alan “Detay” butonuna tıklayın.

Bu ekranda kredinizin ne zaman başlayacağı ve biteceği, hangi okulda okuduğunuz, toplam yapılan ödeme tutarı, öğrenim türünüz ve kredi türünüz gibi bilgiler yer almaktadır. İsterseniz sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “Yazdır” butonuna tıklayarak raporun bir çıktısını da alabilirsiniz.

İçeriğimizde tüm detaylarıyla E-Devlet KYK Burs ve kredi sorgulama nasıl yapılır sorusunu yanıtlandırmaya ve bu işlemin sonucunda ne gibi bilgiler elde edinileceğini açıklamaya çalıştık. Sizler de belirtilen adımları uygulayarak kısa bir süre içerisinde KYK detaylarınıza ulaşabilir ve diğer kişiler ile paylaşabilirsiniz.