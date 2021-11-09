Korucu olarak da bilinen bekçiler, kamu güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için yakın zamanda oluşturulmuş bir tür kolluk gücüdür. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından alınan bekçiler, bazı şartları taşımak ve kendilerinden istenilen sınavları geçmek zorundadır. Bekçilik başvurusu bu mesleği yapmak isteyen kişilerin niyetini ortaya koymak için yapılır. Bu başvuruyu yapmak için EGM’nin ilan açması beklenir ve şartlar sağlanıyor ise ilgili yönergeler doğrultusunda başvuru yapılır. Belli bir eğitimden geçirilen bekçiler, genelde ilçelerin mahallerinde koruma sağlamak için görev alırlar.

Bekçilik Başvurusu Nereden Yapılıyor?

Bekçilik başvuruları için alım olacağına dair bir ilan yayınlanması şarttır. Bu meslek koluna ilansız alım yapılamaz. Yayınlanan ilanda başvuru şartları, talep ediliyorsa gerekli evraklar, son başvuru tarihi gibi detaylar yer alır. Bu detaylar incelendikten sonra şartlar sağlanıyorsa bekçilik başvurusu yapılan kurumlar şu şekildedir:

E-Devlet kapısı,

Polis Akademisi,

İŞKUR.

Bekçilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bekçilik başvurusu yapabilmek için başvuru yapılan üç kurumdan bir tanesi seçilebilir. Her bir kurum internet üzerinden başvuru alımı yapar. Dolayısıyla sıralı birkaç dizi işleminin ardından bekçilik başvurusunu yapmak oldukça kolaydır. Türlere göre bekçilik başvuru işlemi şu şekilde gerçekleştirilir:

E-Devlet kapısı: E-Devlet sistemine turkiye.gov.tr adres üzerinden giriş yapılır. Kimlik doğrulaması gerçekleştirilir. Arama butonuna “ Polis Akademisi Başkanlığı” yazılır. Listelenen hizmetler arasından “Aday İşlemleri Sistemi”ne giriş yapılır. Sistem kişiyi polis akademisi uygulamasına yönlendirecektir. “Başvuru Sürecindekiler” sekmesinden tür seçilir ve başvuru yapılır.

sistemine turkiye.gov.tr adres üzerinden giriş yapılır. Kimlik doğrulaması gerçekleştirilir. Arama butonuna “ Başkanlığı” yazılır. Listelenen hizmetler arasından “Aday İşlemleri Sistemi”ne giriş yapılır. Sistem kişiyi uygulamasına yönlendirecektir. “Başvuru Sürecindekiler” sekmesinden tür seçilir ve başvuru yapılır. Polis Akademisi: Polis Akademisi aday işlemleri sistemine giriş yapılır. Giriş için https://ais.pa.edu.tr/aday.html adresi kullanılır. Kimlik doğrulama için e-Devlet kimliği ile giriş yapılabilir. Aday penceresinde açılan ve sol tarafta bulunan sekmelerden “Başvuru Sürecindekiler” sekmesine tıklanır. Açık olan ilanlar arasından bekçilik ile ilgili olan alım seçilir. Gerekli bilgiler ve doğrulamalar sağlanır. Başvur butonu aracılığıyla başvuru işlemi tamamlanır.

aday işlemleri sistemine giriş yapılır. Giriş için https://ais.pa.edu.tr/aday.html adresi kullanılır. Kimlik doğrulama için ile giriş yapılabilir. Aday penceresinde açılan ve sol tarafta bulunan sekmelerden “Başvuru Sürecindekiler” sekmesine tıklanır. Açık olan ilanlar arasından bekçilik ile ilgili olan alım seçilir. Gerekli bilgiler ve doğrulamalar sağlanır. Başvur butonu aracılığıyla başvuru işlemi tamamlanır. İŞKUR: İŞKUR kamuya dair alımların başvurusunun yapılabileceği bir diğer yöntemdir. Başvuru için İŞKUR’un e-şubesi kullanılır. Ya da doğrudan https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2164 linki ile istihdam arama sayfasına giriş yapılır. Ekrana gelen bilgiler eksiksiz bir şekilde doldurulur. Bu noktada çalışma yeri Türkiye, meslek kısmına Bekçi yazılır. Ara butonuna tıklanır ve açık ilanlar getirilir. Gelen ilana başvur denilerek, başvuru tamamlanır.

Bekçilik Başvurusu Şartları Nelerdir?

Bekçi olabilmek için EGM tarafından birtakım şartlar belirlenmiştir. Başvuru yapabilmek için bu şartları taşımak gerekir. Açılan ilana göre değişiklik gösterebileceği gibi genel bekçilik başvuru şartları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18-31 yaş aralığında olmak,

Adli sicil kaydının temiz olması (bu konuda belirlenen bazı suçlar ve alınan cezaların süresi ilanda detaylıca belirlenir)

Askerliğin tamamlanmış olması,

Bağımlılık nedeniyle tedavi görmemiş olmak,

Başvuru yapacak kişinin en az 167 santimetre boya sahip olmak,

Başvuru yapılan tarihte hiçbir siyasi kuruluşa üye olmuyor olmak,

Başvuru yapılan yerde en az 1 yıldır ikametgâh ediyor olmak,

Beden kitle indeksi 18-27 arasında olmak,

En az lise veya lise dengi bir okuldan mezun olmak,

Güvenlik ve arşiv soruşturmasından geçmek,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Memuriyete dair engel taşımamak,

Polis eğitim kurumlarından atılmamış olmak,

Sağlık açısından Emniyet Teşkilatı Yönetmeliği’nde belirtilen şartları karşılamak,

Silahlı görev yapmaya hukuki açıdan engeli bulunmamak,

Terör örgütlerini destekleyici hiçbir faaliyette bulunmamış olmak.

2021 – 2022 Bekçilik Başvurusu Ne Zaman?

2020 yılı bekçilik başvurusu için 219 bin müracaat gerçekleşmiştir. EGM bu başvurular arasından 7 bin 669 bekçilik alımı gerçekleştirmiştir. 2021 yılı bekçilik başvurusu için net bir açıklama yapılmış olmamakla birlikte İnsan Hakları Eylem Planı’nda bekçilere yer verilmiştir.