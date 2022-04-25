Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Nedir? Mezunları Ne İş Yapar?

Gemilere, filolara, taşımacılığa ve ekonomiye ilgi duyan kişiler tarafından yakından araştırılan Denizcilik İşletmeleri Yönetimi nedir sorusunun cevabı neredeyse hiçbir üniversite öğrenicisi adayı tarafından bilinmemektedir. Buna rağmen köklü üniversitelerde önemli bir bölüm olarak öne çıkan Denizcilik işletmeleri yönetimi, herkesin bilmesi ve bilinçlendirilmesi gereken bir alandır. Eğer sizler de yeni bir üniversite öğrencisi olma yolunda ilerliyorsanız ve bilinmeyen bölümleri araştırıyorsanız, içeriğimizi inceleyerek Denizcilik İşletmeleri Yönetimi nedir ve mezunları ne yapar gibi sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Nedir?

Denizcilik işletmeleri yönetimi, deniz ticaretinin tüm alanlarında yönetim ve organizasyon konusunda uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlayan dört yıllık bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmenin ağırlık verildiği ancak denizcilik alanında uzmanlık kazandırılan bu bölümde birçok noktada aktif olarak eğitim ve öğretim görerek, uzman denizciler piyasaya insan gücü olarak çıkmaktadır.

Çok fazla bilinirliği olan bir bölüm olmadığı için sektörde de oldukça fazla denizcilik işletmeleri yönetimi uzmanları aranmaktadır. Dolayısıyla bu alanda eğitim alan kişiler diğer meslek gruplarına göre daha kolay iş bulabilmektedirler. Ancak derslerinin yapısı ve eğitiminin farklılığı sebebiyle denizciliğe ilgi duymayan adayların başvuru yapması, olumsuz bir eğitim hayatı ile sonuçlanabilir.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Öğretim Programı

Denizcilik işletmeleri yönetimi nedir sorusunun cevabını daha net bir şekilde anlayabilmek ve bu bölüme dair detayları daha çok benimseyerek öğrenmek istiyorsanız, örnek ders planlarını incelemenizde fayda var. Denizcilik işletmeleri yönetimi mezunlarının hangi alanlarda uzmanlaştığını anlamak ve eğitim sürecinde nasıl bir yol izlendiğini öğrenmek için örnek olarak Dokuz Eylül Üniversitesi ders kataloğunu inceleyebiliriz:

Mikro Ekonomi

Bilgisayar Uygulamaları

Makro Ekonomi

Denizcilik İngilizcesi

İşletme Matematiği

Deniz Ticaretine Giriş

İşletme ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Bölgesel Coğrafya

Temel Gemicilik

İşletme Hukuku

Deniz Turizmi

Finansal Muhasebe

Ulaştırma Yönetimi

Liman ve Terminal Yönetimi

Deniz Ulaştırma Operasyonları

İşletme Lojistiği

Denizcilik Ekonomisi I-II

Gemi Yönetimi

Denizcilik Tarihi

Seyir ve Meteoroloji

Bunların yanında denizcilik politikası, taşıma hukuku, yatçılık ve marina yönetimi, yük işlemleri, denizcilikte kalite yönetimi, tarifesiz denizcilik ekonomisi gibi alabileceğiniz onlarca seçmeli ders de bulunmaktadır. Dolayısıyla deniz ticaretine, hukukuna, yönetimine, turizmine, finansına ve daha birçok alanına uzmanlık kazanılabilir.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Taban Puanları

Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü çok fazla bilinmediği ve dolayısıyla tercih edilmediği için diğer bölümlere kıyasla daha uygun sıralamalar ve eşit ağırlık puanları ile girilebilir. Bunun yanında çok fazla üniversitede bulunmaması, bölümümüzü daha değerli bir hale getirmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi – 164000 Sıralama / 334,07 EA Taban Puanı

Kocaeli Üniversitesi – 307000 Sıralama / 291,96 EA Taban Puanı

Piri Reis Üniversitesi (Tam Burslu) –135000 Sıralama / 348,82 EA Taban Puanı

Akdeniz Üniversitesi – 319000 Sıralama / 293,65 EA Taban Puanı

Mersin Üniversitesi – 377000 Sıralama / 281,71 EA Taban Puanı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi – 512093 Sıralama / 252,07 EA Taban Puanı

Bu üniversitelerin ve sıralamaların dışında ülkemizde Denizcilik İşletmeleri Yönetimi okuyabileceğiniz başka bir üniversite bulunmamaktadır. Ancak yurt dışında benzer isimlere sahip aynı eğitim ve öğretimi veren bölümler ve üniversiteler bulunmaktadır.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar?

Eşit ağırlık puanı ile girilebilen bölümümüzde hem devlet hem de özel sektörde çalışabilecek uzmanlar yetiştirilmektedir. Bunun yanında liman yönetimi ve turizm alanında da iş bulabilmek mümkündür. Kısacası Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler, deniz ticareti ile alakalı her noktada çalışma fırsatı bulabilirler.

Ülkedeki limanlarda gümrük yönetimi, lojistik ve finans gibi alanlarda

Tersanelerde gemilerin dizaynı, yönetimi, satış ve pazarlama departmanlarında

Ulaştırma bakanlığı ve Ticaret bakanlığında denizcilik alanında

Marina ve acentelerde pazarlama ve yönetim alanlarında

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak

Taşımacılık firmalarında deniz ticareti uzmanı olarak

Görüldüğü üzere Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümünden mezun olan kişilerin iş bulabileceği oldukça fazla alan bulunmaktadır. Bu alandan mezun olan kişilerin neredeyse hepsi de belirtilen alanlarda uzmanlıklarını yapmaktadırlar.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Mezunları Ne Kadar Kazanır?

Denizcilik alanında çalışan kişilerin diğer meslek gruplarına göre daha fazla kazanç sağladıklarını duymuşsunuzdur. Yeni mezun kişiler için bu durum pek geçerli olmasa da Uzman Denizcilik İşletmeleri Yönetimi mezunları yüksek gelirlere sahip olabilmektedirler. Buradaki gelir çalışılan alan ve uzman olunan konuya göre değişkenlik göstermektedir. Ancak genellikle aylık kazançlar 8000TL ile 30000TL aralığında olmaktadır.

Sizler de bu Denizcilik işletmeleri yönetimi alanında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için ilgili üniversitelere gezi düzenleyebilir ve uzmanlardan fikir edinebilirsiniz. Burada edindiğiniz bilgilerden yola çıkarak merak eden kişilere Denizcilik İşletmeleri Yönetimi nedir ve mezunları ne iş yapar gibi soruların cevabını verebilir, adayların bu konuda daha fazla bilinçlenmesini sağlayabilirsiniz.