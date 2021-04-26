Auraya Neden “Aura” Dendiğini Biliyor Musunuz?

Onu temsil eden semboller olan “auralar” yüzünden mi? Ya da “auralar” vücutta görünür ve hissedilir ve farklı insanlar üzerinde farklı etkilere sahip olduğu biliniyor mu?

Auranın insanları nasıl etkilediği ve farklı insanların aurasının diğer insanların aurasını nasıl etkileyebileceği hakkında pek çok teori vardır. Aura, her insanı çevreleyen fiziksel, duygusal ve ruhsal bir “enerji alanı” olarak tanımlanır. Her insanın kendine özgü bir aurası vardır. Kişinin hangi aura ile çevrili olduğuna ve aurasının başkalarını nasıl etkilediğine bağlıdır.

Aurayla ilgili anlamanız gereken ilk şey, onun sadece fiziksel olmadığıdır. Aynı zamanda zihinsel veya duygusal bir auradır. Aynı fiziksel yapıya sahip kişilerin farklı auraları olacaktır. Aynı fiziksel yapıya sahip farklı insanlar, auralarında farklı seviyelerde strese sahip olacaklardır. Bu, her insan için nasıl farklı olabileceğinin sadece bir örneğidir.

Bir kişinin aurasının bir başka parçası da aurasının rengidir. Aura renkleri cinsiyet, yaş, yaşam tarzı ve genetiğe göre farklılık gösterir. Farklı renkler farklı şeyleri temsil eder.

İnsanlar fiziksel durumdayken, auralarını etkileyen ve etraflarındaki enerjiyi etkileyen belirli şeyler vardır. Bu nesnelerden bazıları şunları içerir: yiyecek, hava kirliliği ve fiziksel rahatsızlıklar.

Akıl durumunda, aurayı etkileyen bazı şeyler vardır. Bu şunları içerir: stres, akıl hastalığı ve hatta duygular. Tüm bunlar bir kişinin aurasını etkileyebilir. Bu, birçok kişiye farklı akıl hastalıkları teşhisinin konmasının ve davranışlarını değiştirmelerinin söylenmesinin sebebidir. Bazen bu, bir kişinin diyetini değiştirmesi, yaşam tarzını değiştirmesi ve ortamını değiştirmesi gerektiği anlamına gelebilir.

Aura rengi ve renk kombinasyonu, bir kişinin enerjisinin yoğunluğu ile ilgilidir. Aynı zamanda stres seviyesi, endişe ve hatta enerjinizin rengiyle de ilgilidir.

Sonuç olarak, auranın insanları nasıl etkilediğine ve farklı insanların auralarının diğer insanları nasıl etkilediğine dair birkaç teori vardır. Umarım bu büyüleyici konu hakkında daha fazla şey öğrenmişsinizdir.

Aura rengi pek çok şekilde yorumlanabilir. Auralarının rengine duyarlı insanlar müzik, dans ve renkler aracılığıyla yorum yapabilirler.

Başkalarının aurasına aşırı duyarlı olan bazı insanlar var. Bu insanlar psişiktir, çünkü başkalarının rengini algılayabilir ve bu bilgiyi çevrelerindeki insanların nasıl hissettiğini belirlemek için kullanabilirler.

Aura renkleri aynı zamanda cinsiyetle de ilgilidir. Erkeklerin ve kadınların farklı renkleri vardır. Erkeklerin erkeklikle ilişkilendirilen turuncu ve mor renkleri vardır. Kadınların kadınlıkla ilişkili mor ve maviye sahip olması.

Yemek, hava kirliliği, yaşam tarzı, akıl hastalığı, stres ve diğer faktörler dahil aurayı etkileyen diğer şeyler. Auranın insanları etkileme şekli herkes için farklıdır.

Çok açık ve sezgisel insanlar, mor, turuncu ve kırmızı renkleri içeren auraları görebilecekler. Auraya kapalı insanlar yeşil veya mor rengi göreceklerdir. Çok muhafazakar insanlar sadece yeşil rengi görürler.

Auranın rengi de meditasyon yoluyla değiştirilebilir. Meditasyon, gördüğünüz auranın rengini değiştirecek ve auranızın hangi renk olduğunu belirleyebileceksiniz.

Bu, insanların aurayı etkileyen farklı yönleri öğrenmelerinin yollarından biridir, ve daha iyi görünmenizi ve hissetmenizi sağlamak için bunları nasıl değiştirebileceğiniz.

Herkesin aurasının farklı olduğunu bilmek önemlidir ve ne olursa olsun durum bu olacaktır. Her insanın farklı şeyler deneyimleyeceğini anlamalısınız.