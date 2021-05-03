Aura’nın Üzerimizdeki Etkisi

Auranın insanları nasıl etkilediği sorusu, bilim okuyan ve sanatı uygulayanlar arasında her zaman bir tartışma konusu olmuştur. Orada pek çok farklı teori varken, auranın insanları nasıl etkilediğini, ne anlama geldiğini ve onu daha iyi kullanmayı nasıl öğrenebileceğinizi anlamak zor.

Bu sorunun kesin bir cevabı yoktur, ancak basit cevap, günlük yaşamlarındaki olaylara tepki verme biçimleri de dahil olmak üzere her bir kişinin hayatı üzerinde bir etkiye sahip olmasıdır. Aura, vücudumuzun işleyişi üzerinde özel ve doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu, fiziksel sağlığımızın yanı sıra düşüncelerimizi ve duygularımızı da etkiler, bu nedenle auranın ne olduğunu ve ne işe yaradığını biliyorsanız, sağlığınızı ve refahınızı iyileştirmek için onu kullanmaya başlayabilirsiniz.

Aura, bedeni çevreleyen görünmez manyetik alandır. Çevremizdeki her şeyin nerede olduğunu görmemizi sağlayan karakteristik bir enerji yayar. Yaşam gücümüzle ilgili çeşitli ince renklerden (yeşil, turuncu, kırmızı, mor, mavi ve mor) oluşur. Aura ayrıca düşüncelerimizden, hislerimizden ve duygularımızdan oluşur.

Auranın fiziksel beden ve zihin üzerinde de bir etkiye sahip olduğuna inanılıyor. Yeşil renk, yani zihinsel, duygusal ve fiziksel refahı yansıtırlar. Mutlu olduğumuzda, yeşil auramız diğerlerinden daha parlak ve parlak olacaktır. Üzgün ​​olduğumuzda, yeşil auramız daha sönük ve daha az görünür olacaktır.

Düşünürseniz, hayatınızda aura kullanmanın tüm amacı olumlu olmaktır. Kendiniz ve kararlarınız hakkında iyi hissetmek için bunu kullanmalısınız.

Yeşil renk aynı zamanda iyileşme ile de ilişkilidir ve bazı durumlarda hastalıkları iyileştirmeye yardımcı olduğu söylenir. Auranın insanları nasıl etkilemediğinin yollarını arıyorsanız, olumlu düşünceler düşünerek, meditasyon yaparak ve vitamin alarak auranızı daha güçlü hale getirebileceğiniz fikrini düşünmek akıllıca olacaktır. Bunların hepsi yeşil auranızın güçlenmesine yardımcı olacaktır. Mutlu olduğunuzda, karşınıza çıkan herhangi bir durumla başa çıkmaya daha hazırlıklı olursunuz.

Auranın renginin düşüncelerinizden etkilenebileceğine dikkat etmek de önemlidir. Bu nedenle, kendinizle ilgili kötü düşünceleriniz varsa ve bu, auranıza yansır ve kendinizi kötü hissetmenize neden olur. Durum bu olduğunda, düşünme kalıplarınızı değiştirmek önemlidir. Ancak, onları olumlu düşüncelerle değiştirebileceğinizden emin olmanız da önemlidir. Bu nedenle, kendinizi düşünürken olumlu kelimeler düşünün.

Auranın insanları nasıl etkilediğini bilmek istiyorsanız, her şeyin bir şeyleri nasıl gördüğünüzle ilgili olduğunu anlamak önemlidir. Bunun yaşamınız ve çevrenizdeki her şeye nasıl tepki verdiğiniz üzerinde doğrudan etkisi vardır. Bunu meditasyon, görselleştirme ve sağlıklı alışkanlıklarla yapabilirsiniz.

Meditasyon, çevrenizdeki pozitif havayı korumanın ve olayları olumlu bir şekilde görmenizi sağlamanın harika bir yoludur. İnsanların dünyayı olumlu bir şekilde görmelerine yardımcı olacak güçlü bir araçtır. Görselleştirme, çevrenizdeki iyi şeyleri görmenize ve onlara odaklanmanıza yardımcı olmanın harika bir yoludur.

Sağlıklı alışkanlıklar, aura‘nın insanları nasıl etkilediğinin başka bir yoludur? Auranın insanları nasıl etkilediğini öğrenmek istiyorsanız, aktif ve sağlıklı kalmanız gerekir. Bu, fiziksel sağlığınıza dikkat etmeyi, doğru beslenmeyi ve düzenli egzersiz yapmayı içerir.

Sağlıklı olduğunuzda, çevrenizde pozitif bir aura sürdürmeniz daha kolay olacaktır. Ve bir pozitiflik havanız olduğunda, hayatınızdaki iyi şeyleri daha iyi çekebilirsiniz. Ve hayatınızda iyi şeyler olduğunda, size gelme olasılıkları daha yüksektir.

Auranın insanları nasıl etkilediğini bilmek istiyorsanız, kendi bakış açınızdan ve tavrınızdan sorumlu olduğunuzu unutmayın. Bu nedenle, pozitif ve sağlıklı kalmalısınız. Olumlu olun ve yeşil aura hakkında daha fazla bilgi edinin ve hayatınızdaki gücü kullanın.