Aura Ne Demek? Aura Anlamı Nedir?

Muhtemelen “aura” terimini daha önce duymuşsunuzdur, ancak onun hakkında pek bir şey bilmiyorsunuz. Aura, “enerji” anlamına gelen Latince bir kelimedir. Vücudumuzun algıladığımız şeyleri “algılama” ve yorumlama biçimini ifade eder.

Peki aura insanları nasıl etkiler? “Aura“, bir kişinin vücudunda koyu mordan yeşile bir renk değişimine sahip parlak, parlak bir parıltı olarak görülebilir. Bu parıltı, alfa beyin dalgası adı verilen belirli bir beyin aktivitesiyle ilişkilendirildi.

Aura, vücudun kendisini ve başka bir kişiyi “bir” olarak algılamasından kaynaklanır ve bir kişi söz konusu olduğunda “sen” ben “ve bu algıyla ilişkili beyin dalgaları” ben “olarak bilinir. Kendini “siz” olarak algılayan Ben bir auram var ve bu algıyla ilişkili beyin dalgaları “auranız” olarak bilinir.

Aura ayrıca ruh halinizi, duygularınızı, duygularınızı ve zihinsel durumunuzu etkiler. Örneğin, bir kişi kendini olumsuz ve kötü hissettiğinde, üzüntü, öfke veya hayal kırıklığı gibi duygularla ilişkili beyin dalgaları aktive olur. Aura, fiziksel sağlığınızdan duygusal sağlığınıza kadar hayatınızın birçok yönünü etkiler.

Öyleyse, auranın insanları nasıl etkilediğini bilmek bizim için neden önemlidir? Bunun bariz bir nedeni, beyin aktivitemizi etkileyebilecek veya deneyimimize gelebilecek bir şeye olumsuz tepki verebilecek durumlardan kaçınmak olabilir. Bununla birlikte, bu durumların çoğu aslında “görünmez” olma aurasını içeren daha büyük bir modelin parçasıdır.

Aura, aura okuyucularımız tarafından da görülebilir. Bu profesyoneller, başkalarının aura ile ilgili deneyimlerini iyileştirmeye veya iyileştirmeye yardımcı olmak için çalışır. Örneğin, ciddi bir hastalığı olan veya bir araba kazasında yaralanan bir kişi, aurasına olumsuz tepki verebilir veya hatta auranın etkilendiğini görebilir.

Auralar, onları deneyimleyen kişi dışında herkes için görünmezdir. İnsanların auranın insanları nasıl etkilediğini bilmesi bu yüzden bu kadar önemlidir? Bu bilgi, kendilerini veya dünyayı görme biçimlerini etkileyebilecek şeylere yönelik kalıplardan ve tepkilerden negatif enerji oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir.

Aura, öz imajınızı değiştirmenize ve özgüveninizi geliştirmenize yardımcı olacak çok güçlü bir araç olabilir. – auranızı kullanmanıza izin verirseniz ve auranızın sizi nasıl etkilediğinin farkında olursanız.

Örneğin, olumsuz bir auraya sahip biri, geçmişinde yaşadığı bir olay hakkında depresyonda veya hatta endişeli hissedebilir. Kendi olumsuz düşüncelerinizin farkına varmak, bu olaylara tepki verme şeklinizi değiştirmeye başlayabilir. Olumsuz deneyimlere farklı bir açıdan bakmaya başlayabilir veya size zarar vermiş olanları affetmeyi öğrenebilirsiniz.

Auranızın sizi nasıl etkilediğine bakmak isteyebileceğiniz başka bir durum, son derece enerjik birinin durumudur. ya da çok iyi bir ruh hali içinde. Enerji aurası, başkalarıyla etkileşim biçiminizi, işinizi, aşk hayatınızı, mali durumunuzu ve hatta kariyerinizi etkileyebilir.

Geçmişinizdeki bir şey yüzünden duygusal olarak derin bir üzüntü veya depresyon içindeyseniz, kendiniz hakkında daha olumsuz düşünceler düşünmeye başlayabilirsiniz. – Bir ilişkide olmayı hak ettiğinizi, hayatınızın aşkının eksik olduğunu, istediğinizi hak etmediğinizi, yeni bir kariyere veya daha fazla paraya ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz. ya da hayatınıza olumsuz bir bakış açısıyla hiçbir ilgisi yok.

Bu olumsuz düşüncelerin düşünce sürecinizi ele geçirmesine izin verirseniz, korku, öfke veya nefretle hareket etmeye başlayabilirsiniz. Tüm bu negatif enerji, yansıtmakta olduğunuz auraya ve çevrenizdeki diğerlerinin tepki verme şekline yansır.

Auranın insanları nasıl etkilediğini öğrenmek istiyorsanız tek yapmanız gereken zihninizi açmak ve evrenin nasıl çalıştığına dair sahip olduğun inançları bir kenara bırakmak.