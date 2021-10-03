Aura Fenomeninin Farkında Mısınız ?

Aura fenomeni, tüm canlıları çevreleyen görsel bir auradır. İnsanın çıplak gözle görülebilen kendi aurası vardır; ancak diğer hayvanların bir aurası ve aura deneyimi vardır.

Bir hayvanın aurası birçok farklı şey tarafından üretilir. Hayvanın kendisinde bulunan kimyasalların ve diğer elementlerin varlığı, aurasının görünümünü belirler. Ayrıca bir hayvanın kürkü ve diğer özelliklerinin varlığı da vardır. Bu özellikler auranın şeklini, boyutunu ve yoğunluğunu belirleyecektir.

Aura hayvanı, insanlar ve diğer hayvanlar tarafından çeşitli şekillerde görülebilir. İnsan gözünün ve diğer hayvanların aurayı görebilmesinin birkaç yolu vardır. Bu yazımda insan gözü ve diğer hayvan aurası ile neler görülebileceğinden bahsedeceğim.

İnsanların bir hayvanın çevresindeki aurayı görebilmesinin yollarından biri de onun gözlerindendir. İnsan gözü, bir hayvanın etrafındaki insan aurasını görmek için kullanılabilir, çünkü insan gözü birkaç parçadan oluşur.

İnsan gözünün bir kısmına, ışığa çok duyarlı olan bir kan damarı ve sinir uçları tabakasına sahip olan retina denir. Işık retinaya çarptığında, ışık dalgaları beyne gönderilir ve beynin bu ışık dalgalarını renkler ve desenler olarak yorumlar.

Bir hayvanın aurasını aramak için insan gözü kullanıldığında, insan gözü, hayvana bağlı olarak genellikle mavi ve kırmızı olan bir spektrum renkleri gökkuşağı üretir. İnsan gözü birçok farklı yönü görebilir; bu nedenle, auranın hayvanın bir tarafından veya diğer tarafından bir hayvandan geldiğini de görebilirsiniz.

İnsan gözünün bir hayvanın aurasını görebilmesinin bir başka yolu da deridir. Yukarıda bahsedildiği gibi, insan gözü bir kan damarı ve sinir tabakasına sahiptir ve farklı ten renkleri de dahil olmak üzere tüm şekil, boyut ve renkteki hayvanlardan gelen aurayı algılayabilir.

Auraları olduğu bilinen kedi ve köpekler gibi farklı hayvanlar vardır. Bu aura, insan gözünün ve diğer hayvanların etraflarındaki aurayı insan gözüyle görülebilen bir görüntü biçiminde görmelerine yardımcı olmak için kullanılabilir.

“Aura insanları nasıl etkiler?” Cevap vermek önemlidir çünkü insan aurasının insan sağlığı üzerinde doğrudan etkisi vardır.

İnsan aurası etkileniyorsa, insan gözü birkaç farklı yoldan etkilenir. Birincisi, göz ışıktaki değişikliklere daha duyarlı hale gelir. İkincisi, insan gözü, ışığa maruz kalmanın neden olduğu retina hasarı nedeniyle gözün parlak ışığa maruz kalıp kalmadığını göremeyecektir.