Aura Etki Tepki

İnsanların zihinlerinin diğer insanların hayal bile edemeyeceği şekillerde nasıl etkilenebileceğini açıklayan birçok teori var. Örneğin, bir kişinin belirli bir kişiye karşı çok güçlü duyguları varsa, o zaman genellikle bu kişinin aurasına uyumlanır. Sevdiğiniz kişiyle ilgili duygularınızda, enerjinizde veya düşüncelerinizde değişiklikler fark ederseniz, o kişinin ne yaptığının veya ne düşündüğünün daha fazla farkına varırsınız.

İnsanların diğer auradan etkilenmesinin bir başka yolu da vücut pozisyonlarıdır. Birlikte olmak istediğiniz kişi size çok yakın duruyorsa veya size çok yakın oturmuşsa, aurası sizinkinden daha güçlü olacaktır. Bunun nedeni, enerji alanınızın daha açık olmasıdır. Bu olduğunda auranız zayıflar.

Aura‘nın yediğiniz yiyeceklerle de ilgisi vardır. Çok güçlü bir auranız varsa, yediğiniz yiyeceklere karşı biraz hassas olabilirsiniz, özellikle de hastaysanız. Bununla birlikte, doğru yiyecekleri yerseniz, o zaman auranızın gücü daha az olacak ve hala varlığını hissedebileceksiniz.

Aura, insanları görünüşleriyle de etkileyebilir. Birini aradığımızda ve mücevher veya kıyafet gibi parlak bir şey giydiğinde veya çok makyaj yaptığında, auraları çok güçlüdür. Bazı nedenlerden dolayı, insanlar parlak kıyafetler giydiklerinde en canlı gibi görünüyorlar. Bununla birlikte, daha az parlak giysiler giyen ve makyaj yapmayan insanlar genellikle daha bastırılmış bir auraya sahiptir.

Aura, uyku alışkanlıkları yoluyla insanları da etkiler. Bir kişi çok aktif olduğunda aurası çok güçlü olabilir. Bununla birlikte, uyuduklarında, bu aura, uykuya dalmaya çalışırken dağılabileceği için çok zayıf ve hatta görünmez olacaktır.

Aura, kötü vücut kokunuzdan da etkilenebilir. Bir kişinin hoş olmayan bir kokusu varsa, o zaman aurası güçlü olabilir. Bu, depresyonda veya üzgün olduklarını gösterebilir. Bir kişinin hoş olmayan bir kokusu olduğunda, güçlü veya karşı konulamaz bir kokusu olmaması için günlük rutinini değiştirmesi gerekebilir.

Aura, insanları duygusal zihin durumlarıyla da etkileyebilir. Sorun yaşıyorsanız, bu aura güçlü olabilir ve bu, nasıl hissettiğinize dikkat etmeniz gerektiği anlamına gelebilir. Bu fiziksel bedeninizi etkileyebilir ama aynı zamanda zihinsel durumunuzu da etkileyebilir.

Aura, insanları nefes alma düzenleriyle etkileyebilir. Bir kişinin çok derin, düzenli bir solunumu varsa, o zaman güçlü bir aurası olabilir. Bununla birlikte, derin, hatta yavaş bir nefes alma düzenleri varsa, auraları daha zayıf olabilir.

Aura, kilolarından dolayı da insanları etkileyebilir. Bir kişinin bir ışık aurası varsa, bu onun çok fazla enerjiye sahip olabileceği anlamına gelir. Öte yandan, çok ağır bir auraları varsa, depresyonda veya üzgün oldukları anlamına gelir. Bu iki duygu genellikle el ele gider ve genellikle depresif veya üzgün insanlarda gözlemlenir.