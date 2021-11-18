Marmaris Ücretsiz Kamp Alanları

Muğla’nın bir ilçesi olan Marmaris Akdeniz’in başladığı yerdedir. Yıl içinde sık sık yerli ve yabancı turistler ağırlar. Turizm açısından gelişmiş olan Marmaris’te birçok sahil kıyısı ver koy bulunmaktadır. Kalabilecek birçok otel ve kamp alanları vardır.

Özellikle kamp alanlarının fazla olması yerli turist sayısında önemli bir etki ediyor. Kamp alanları hem ücretli hem ücretsiz vardır. Bu da tatil için gelen kişilerin oldukça çok işine yarıyor.

Bunun sebebi ise hem denize girip tatil yapabilirken hem de farklı bir deneyim ile kamp yapma şansını veriyor. Ülkemizde özellikle en çok gençler tarafından tercih edilen ücretsiz kamp noktaları adeta bir kurtarıcı haline geliyor.

Sizler de kamp yapmak isterseniz diye size Marmaris’teki ücretsiz kamp alanlarını anlatacağız. İster aileniz ister arkadaşlarınız ile gelebileceğiniz bu kamp oldukça güzel. Şimdi teker teker bütün ücretsiz kamp alanlarını anlatmaya geçebiliriz.

Hisarönü Evcan Kamp Alanı:

Marmaris’in Hisarönü’n de bulunan bu ücretsiz kamp alanı oldukça avantajlı. Çünkü bu kamp alanında güneş enerjisi sayesinde günün her saati sıcak su bulma imkânınız var. Yani kendinizi pis hissettiğiniz

an duş alma imkânınız var. Bu durumda Hisarönü Evcan Kamp Alanını tercih edilme oranını bir tık artırıyor.

Duş yerleri sık sık temizleniyor ve erkek, kadın duş bölümleri ayrı bulunuyor. Eğer kamp yapmaya çocuklarınız ile gelirseniz çocuk oyun alanları da mevcut.

Sadece duş imkânı değil kirli bulaşık ve çamaşır yıkamanız için bile ayrılmış bir bölüm bulunuyor. Günlük ihtiyaçlarınızı hatta sabah sıcak ekmek almak için bile bir büfe bulunuyor. Temizlik konusunda oldukça hassas görevliler sayesinde sahil her sabah itina ile temizleniyor. Hisarönü Evcan Kamp Alanında kamp yaparken sıkılmayacağınızdan eminiz çünkü çeşitli eğlence aktiviteleri düzenleniyor.

Çubucak Tabiat Parkı Kamp Alanı:

Marmaris’te bulunan bu tabiat parkı en çok fotoğrafçılar tarafından kullanılıyor. Marmaris ne kadar nemli olsa da Çubucak Tabiat Parkı nem açısından daha az nemli bir yer. Burada yapacağınız bir kamp doğanın eşsiz güzelliği ile oldukça güzel geçecektir.

Ağaçlar ile çevrili olan bu yerde kamp yapacağınız zaman; elektrik, su gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabileceksiniz. Ayrıca deniz suyu oldukça temizdir. Denize sıfır bir yer olduğu için ağaçlar ve deniz ile beraber muhteşem bir kamp yapabilirsiniz.

Çubucak Tabiat Parkı’nda mangal yakmakta serbesttir. Buraya ister aile ister arkadaşlar ile geldiğiniz zaman oldukça güzel bir kamp yapabilirsiniz.

İnbükü Mesire Kamp Alanı:

Sessiz ve sakin bir kamp yapmak isteyen biri iseniz burası tam size uygun bir kamp alanıdır. 3 adet koyu bulunan bu kamp alanı oldukça büyüktür. Denizin mükemmelliği ve alanın sessizliği ile oldukça keyifli vakitler geçirmenin tam adresi burasıdır. Duş ve tuvalet imkânı olan bu yerin duş ve tuvalet bölümü de oldukça temizdir.

Ayrıca yeme ve içme gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz işletmeler de mevcuttur. Yürüyüş yapabileceğiniz oldukça geniş alanı vardır ve durup dinlenmek için de birçok bank mevcuttur. Hem doğa hem deniz eşliğinde ile mükemmel bir kamp yapabilirsiniz.

Ayrıca İnbükü Mesire Kamp Alanı’na ulaşım da oldukça basittir. Bu kamp yerine ulaşmak için sadece Datça güzergâhı boyunca 25 kilometre gittiğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Bu kamp alanında ister karavan da ister çadırda kamp yapabilirsiniz. Çünkü tamı tamına 160 kamp çadırı ve 25 adet karavan bulunmaktadır.

Bördübet Kamp Alanı:

Denize sıfır mesafede olan bu kamp alanının etrafı tamamen ağaçlar

ile çevrilidir. Kuşların muhteşem sesleri, deniz ve doğa ile çok güzel bir kamp yapabilirsiniz. Ayrıca burada birçok deniz sporu da yapabilirsiniz. Sadece deniz sporu değil doğa yürüyüşü, dağ bisikleti de yapabilirsiniz. Yiyecek ve içecek açısından pek çok seçenek bulabilirsiniz.

Çünkü etrafta birçok işletme mevcuttur. Hem birçok spor yapıp hem de muhteşem bir kamp yapmak için oldukça güzel bir kamp alanıdır. Hem deniz hem de kara yolu ile Bördübet Kamp Alanı’na ulaşım sağlayabilirsiniz.

Günnücek Orman Kampı Ve Mesire Yeri:

Merkeze oldukça yakın olan bu kamp alanında ihtiyaçlarınızı çok basit bir şekilde karşılayabilirsiniz. Oldukça geniş bir alana sahip olan bu kamp alanında yer bulamama gibi bir sorununuz asla olmaz. Eğer böcek ve hayvanlar açısından korkan ve rahatsız olan bir kişi iseniz bu kamp yeri size uygun bir yer değildir. Çünkü bu kamp alanı birçok hayvan türünü barındırmaktadır.

Pamucak Orman Kampı:

Bu kamp alanında da hem kamp hem de su sporları yapabilirsiniz. Büyük ağaçlar ile kaplı bu yer merkeze sadece 8 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Çetibeli Orman Alanı:

Bu kamp alanında birçok türden farklı ağaçlar ile karşılaşacaksınız. Muğla güzergâhında giderken ulaşacağınız bu kamp alanı kamp yapmak için güzel bir alandır. Fakat kamp yapmak için çok uğrayan kişi yoktur.

Bucak Orman Kapı:

Bu kamp alanında elektrikten suya kadar birçok ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Oldukça büyük bu kamp alanı kamp yapmak için oldukça güzel bir yerdir.